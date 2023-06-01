Контагиозный моллюск может развиться на любой области кожи, за исключением ладоней рук и подошв ног.

Бугорки, как правило, меньше 1/4 дюйма (около 0,2–0,5 сантиметра) в диаметре, по форме напоминают купол и имеют небольшое углубление в центре.

У детей чаще всего бугорки появляются на лице, туловище, руках и ногах. У взрослых бугорки чаще всего появляются на половом члене, вульве или вокруг лобковой области.

Бугорки обычно не сопровождаются зудом или болевыми ощущениями, поэтому, как правило, обнаруживаются случайно при проведении физикального обследования. Тем не менее, когда организм начинает бороться с вирусом, бугорки могут сильно воспаляться (по виду напоминая фурункул) и может появляться зуд. Это воспаление может сигнализировать о том, что бугорки в скором времени исчезнут.