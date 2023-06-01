Контагиозный моллюск — это заразная инфекция кожи, вызванная поксвирусом, которая приводит к появлению на коже куполообразных, гладких или восковидных бугорков розового или белого цвета.
Эта инфекция вызывается поксвирусом.
Бугорки могут появляться на многих частях тела и обычно не являются зудящими или болезненными.
Диагноз ставится на основании внешнего вида бугорков.
Бугорки, которые не проходят сами по себе, можно обрабатывать кремами или удалить путем замораживания, прижигания и/или иссечения.
Вирус, вызывающий моллюск, является заразным. Он распространяется при физическом контакте с инфицированным человеком или предметами, например, полотенцами или губками, которые использовал инфицированный человек. Контагиозный моллюск также может передаваться от одного человека другому при половом контакте. Вирус может передаваться в воде, например, в бассейнах, ваннах или саунах.
Инфекция может поражать более крупные участки кожи, а бугорки, как правило, больших размеров у людей с ослабленной иммунной системой, например, у людей с ВИЧ/СПИДом, или у тех, кто получает кортикостероиды или химиотерапию.
Эта инфекция широко распространена среди детей.
Симптомы контагиозного моллюска
Контагиозный моллюск может развиться на любой области кожи, за исключением ладоней рук и подошв ног.
Бугорки, как правило, меньше 1/4 дюйма (около 0,2–0,5 сантиметра) в диаметре, по форме напоминают купол и имеют небольшое углубление в центре.
У детей чаще всего бугорки появляются на лице, туловище, руках и ногах. У взрослых бугорки чаще всего появляются на половом члене, вульве или вокруг лобковой области.
Бугорки обычно не сопровождаются зудом или болевыми ощущениями, поэтому, как правило, обнаруживаются случайно при проведении физикального обследования. Тем не менее, когда организм начинает бороться с вирусом, бугорки могут сильно воспаляться (по виду напоминая фурункул) и может появляться зуд. Это воспаление может сигнализировать о том, что бугорки в скором времени исчезнут.
На этом изображении показаны рассеянные бугорки моллюска на туловище ребенка младшей возрастной группы.
Изображение любезно предоставлено д-ром Джеймсом Г.Х. Динулосом (James G.H. Dinulos).
На этой фотографии показаны бугорки контагиозного моллюска.
© Springer Science+Business Media
У этого ребенка с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), существенная площадь кожи покрыта бугорками контагиозного моллюска, в том числе и на лице.
© Springer Science+Business Media
На этом изображении показаны рассеянные бугорки моллюска на туловище ребенка младшей возрастной группы.
Изображение любезно предоставлено д-ром Джеймсом Г.Х. Динулосом (James G.H. Dinulos).
На этой фотографии показаны бугорки контагиозного моллюска.
© Springer Science+Business Media
У этого ребенка с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), существенная площадь кожи покрыта бугорками контагиозного моллюска, в том числе и на лице.
© Springer Science+Business Media
Диагностика контагиозного моллюска
Обследование врачом;
Врачи ставят диагноз контагиозного моллюска по его внешнему виду.
Если врачи не уверены в диагнозе, они могут удалить образец материала из кожи и исследовать его под микроскопом.
Лечение при контагиозном моллюске
Лекарственные препараты, наносимые на бугорки или вводимые в них
Процедуры по удалению бугорков
Большая часть бугорков исчезает естественным образом через 6–9 месяцев, но в некоторых случаях на это может потребоваться и 2–3 года.
Если бугорки есть в паховой области, предположительно приобретенные половым путем, следует проводить лечение, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. В других случаях, если наросты не обезображивают внешний вид и не причиняют других беспокойств, лечение контагиозного моллюска проводить не требуется.
Для лечения бугорков врачи применяют или назначают трихлоруксусную кислоту, подофиллотоксин (подофилокс) взрослым, третиноин, тазаротен или кантаридин. Эти лекарственные препараты используются на протяжении нескольких недель или месяцев.
Бугорки также можно удалить путем замораживания (криотерапии), выжигания лазером или электрическим током или удаления их ядра при помощи иглы или острого выскабливающего инструмента (кюретаж).
Дерматологи часто назначают комбинированную терапию, такую как жидкий азот или кантаридин в амбулатории, и дают пациентам ретиноидный крем для использования дома. Этот метод терапии обычно успешен, но у некоторых людей до исчезновения бугорков часто проходит от 1 до 2 месяцев.
Другие виды лечения включают инъекцию в бугорок антигенов Candida и фотодинамическую терапию. Антигены Candida — это белки, которые вырабатываются дрожжевыми грибками Candida. При их введении в бугорок они вызывают иммунный ответ, который борется с вирусом. Аналогичным образом, интерфероны — это белки, которые активируют иммунные клетки, чтобы атаковать вирус. При фотодинамической терапии на кожу наносится химическое вещество, а затем бугорки облучают искусственным светом. Свет активирует химическое вещество, в результате чего образуется форма кислорода, убивающая вирус, вызывающий бугорки.
У людей с ВИЧ-инфекцией, у которых развивается контагиозный моллюск, для выздоровления от контагиозного моллюска часто необходимо лечение ВИЧ-инфекции противовирусными препаратами.
Дети могут продолжать свободно посещать школы и детские сады. Однако для предотвращения передачи инфекции другим, бугорки должны быть прикрыты.