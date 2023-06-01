Бородавки — это небольшие кожные новообразования, вызванные инфекцией вирусом папилломы человека.

Бородавки вызываются вирусами папилломы человека.

Выпуклые или плоские наросты могут появляться на любом участке кожи.

Большинство бородавок не вызывают болевых ощущений.

Как правило, врачи определяют бородавки по их внешнему виду и в редких случаях прибегают к биопсии.

Бородавки, которые не исчезают со временем естественным путем, могут быть удалены с помощью химических веществ, замораживания и/или выжигания и вырезания.

Вакцины защищают от некоторых типов вируса папилломы человека, вызывающих бородавки.

Бородавки вызываются инфекцией вирусом папилломы человека (ВПЧ). Существует более 100 типов ВПЧ.

Бородавки могут развиваться в любом возрасте, но чаще всего они встречаются среди детей и реже — среди пожилых людей. Количество бородавок на теле может варьироваться от одной-двух до нескольких сотен.

Бородавки заразны. Поскольку для передачи вируса необходим длительный или периодический контакт, чаще всего бородавки передаются с одного участка тела к другому, но также могут передаваться и от человека к человеку. Инфекция, как правило, попадает в кожу, если на ней есть какой-то разрыв, при этом разрыв может быть очень маленьким. Для распространения остроконечных кондилом бывает достаточно одного полового контакта.

Большинство бородавок безопасны, хотя и могут вызывать некоторое беспокойство. Исключение составляют некоторые виды остроконечных кондилом, вызванных разновидностями ВПЧ, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний полости рта, горла, шейки матки и половых органов.

Симптомы бородавок Бородавки классифицируются по месту их расположения на коже и форме. Лишь некоторые бородавки растут в группах, в то время как другие появляются на коже в виде отдельных, единичных наростов. Большинство бородавок безболезненны, но некоторые все же вызывают болевые ощущения при прикосновении. Бородавки на ступнях могут вызывать боль в положении стоя или при ходьбе. На бородавках могут появляться черные точки, особенно после бритья. Обыкновенные бородавки Обыкновенные бородавки (простые бородавки), которые есть почти у каждого человека, — это твердые наросты, имеющие, как правило, шероховатую поверхность. Они бывают круглой или неправильной формы, светло-серого, желтого, коричневого или серо-черного цвета и, как правило, меньше 1/2 дюйма (около 1 см) в диаметре. Как правило, бородавки появляются на наиболее часто повреждаемых областях, таких как колени, лицо, пальцы, локти. Обыкновенные бородавки могут распространяться на окружающие области кожи. Обыкновенная бородавка Скрыть подробности На этой фотографии изображена обыкновенная бородавка большого размера на пальце. © Springer Science+Business Media Подошвенные бородавки и ладонные бородавки Подошвенные бородавки появляются на подошвах стоп, где они, как правило, под действием ходьбы становятся плоскими, а кожа вокруг них утолщается. Подошвенные бородавки Скрыть подробности На этой фотографии изображены подошвенные бородавки на стопе. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Ладонные бородавки образуются на ладонях рук. Ладонные бородавки Скрыть подробности На этой фотографии показаны две бородавки на ладони кисти. JANE SHEMILT/SCIENCE PHOTO LIBRARY Подошвенные и ладонные бородавки, как правило, твердые и плоские, с шероховатой поверхностью и четкими границами. Часто они бывают болезненными, а подошвенные бородавки могут вызывать сильные болевые ощущения в положении стоя или при ходьбе, когда на них оказывается давление. Бородавки, как правило, выпуклые и крупные, могут появляться в верхней части стопы или на пальцах ног. Чаще всего встречаются бородавки серого или коричневого цвета с маленьким черным центром. В отличие от мозолей и мозолистых наростов, подошвенные бородавки могут кровоточить из множества мелких очагов при медицинском бритье или срезе поверхности бородавки ножом. Мозаичные бородавки Мозаичные бородавки представляют собой группы меньших по размеру подошвенных бородавок, объединенных вместе. Как и другие подошвенные бородавки, они часто бывают болезненными. Околоногтевые бородавки Околоногтевые бородавки — это утолщенные наросты вокруг ногтей, внешне напоминающие цветную капусту. (Бородавки, которые растут под ногтями, называются подногтевыми бородавками). Ноготь может утратить кутикулу, также вокруг ногтя могут развиться другие кожные инфекции (например, паронихия). Они чаще встречаются среди людей, которые грызут ногти или являются представителями профессий, где их руки постоянно мокрые, например, у мойщиков посуды и барменов. Нитеобразные бородавки Эти бородавки представляют собой длинные узкие ветвистые наросты, которые обычно появляются на веках, лице, шее и губах. Эта разновидность бородавок обычно не вызывает симптомов и, как правило, легко поддается лечению. Нитеобразные бородавки Скрыть подробности На этой фотографии показана нитеобразная бородавка с древовидными наростами на ухе. © Springer Science+Business Media Плоские бородавки Плоские бородавки обычно появляются на лице и кистях рук группами в виде гладких плоских пятен желто-коричневого, розового или телесного цвета. Они также могут появляться возле царапин. Другими наиболее распространенными для развития плоских бородавок участками тела являются область бороды и усов у мужчин и область ног у женщин, где бородавки могут развиться вследствие бритья. Плоские бородавки чаще встречаются среди детей и молодых людей. Этот тип бородавок, как правило, не вызывает никаких симптомов, однако плохо поддается лечению. Плоские бородавки Скрыть подробности На этой фотографии изображены плоские бородавки на лице: несколько плоских и возвышающихся над поверхностью бугорков цвета окружающей кожи. © Springer Science+Business Media Остроконечные кондиломы Остроконечные кондиломы, также имеющие название остроконечные бородавки и генитальные кондиломы, появляются на мужском половом члене, заднем проходе, вульве, влагалище, шейке матки. Они могут представлять собой плоские, гладкие, бархатистые или неровные наросты неправильной формы, по текстуре похожие на крошечный кочан цветной капусты. Генитальные остроконечные кондиломы обычно не вызывают симптомов, но кондиломы вокруг заднего прохода часто зудят. Остроконечные кондиломы на половом члене Скрыть подробности На этой фотографии показаны розовые и возвышающиеся над поверхностью остроконечные кондиломы (стрелки) на половом члене. © Springer Science+Business Media Остроконечные кондиломы вокруг входа во влагалище Изображение Изображение любезно предоставлено Джо Милларом (Joe Millar) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Знаете ли Вы, что...

Диагностика бородавок Обследование врачом;

В редких случаях — биопсия Бородавки определяются по их характерному внешнему виду. Если характер наростов на коже не может быть однозначно установлен, может потребоваться удаление нароста и его исследование под микроскопом (биопсия).

Лечение бородавок Химические вещества местного применения

Замораживание

Выжигание или вырезание

Другие виды терапии Многие бородавки, особенно обыкновенные бородавки, исчезают самостоятельно в течение года или двух. Так как после естественного исчезновения бородавки редко оставляют шрамы, необходимости в их лечении не возникает, если только они не вызывают болевые ощущения или психологический дискомфорт. Лечение генитальных остроконечных кондилом направлено на предотвращение передачи инфекции половому партнеру (см. Лечение ВПЧ-инфекции). Все виды бородавок могут появляться снова после их удаления. Хуже всего поддаются лечению подошвенные бородавки. Бородавки можно удалить несколькими способами. Некоторые из этих методов лечения более эффективны при определенных типах бородавок. Химические вещества Химические вещества местного действия наносят непосредственно на бородавку. Они выпускаются в различных формах, например, в виде кремов, гелей, лосьонов или растворов. При использовании химических веществ некоторые из них могут быть применены пациентом самостоятельно, а остальные требуют обязательного участия врача. При применении химических веществ в домашних условиях необходимо строго следовать инструкции, так как большинство химических веществ может сжечь кожу. Как правило, терапия химическими веществами требует нескольких нанесений и занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Перед нанесением химических веществ на бородавку, бородавку можно сначала смочить горячей водой, чтобы обеспечить лучшее проникновение химических веществ. Перед каждой процедурой необходимо соскабливать бородавку в домашних условиях или в медицинском центре, чтобы удалить мертвые ткани. Примерами химических веществ, которые применяются для лечения бородавок, являются салициловая кислота, трихлоруксусная кислота, 5-фторурацил, кантаридин, третиноин, имиквимод, раствор подофилокса, синекатехины и смола подофилла. Некоторые из этих химических веществ действуют, вызывая отшелушивание (отслаивание) кожи вокруг бородавок или разрушая саму бородавку, что приводит к ее ослаблению и отпаданию. Другие действуют, стимулируя иммунную систему организма для борьбы с вирусом, который вызвал бородавку. Замораживание (криотерапия) Бородавки можно заморозить с помощью различных имеющихся в продаже зондов для замораживания. Однако жидкий азот, распыляемый или наносящийся ватным тампоном, более эффективен. Криотерапия безопасна, если проводится квалифицированным медицинским работником. Обычно процедура не требует применения анестезии кожи, однако криотерапия без анестезии может оказаться слишком болезненной для детей. Криотерапия широко применяется при борьбе с подошвенными, нитеобразными и околоногтевыми бородавками. Обычно требуется проведение нескольких процедур ежемесячно, особенно при лечении крупных бородавок. Выжигание (электрохирургия) и иссечение Для выжигания бородавок может использоваться лазер. Как и при замораживании, обычно требуется несколько процедур (см. Использование лазеров для лечения кожных заболеваний). Бородавку можно удалить амбулаторно путем выскабливания и прижигания с помощью электрической иглы (эта процедура называется кюретажем и фульгурацией). Бородавку также можно удалить хирургическим путем, выскоблив ее с помощью бритвы или с помощью лезвия скальпеля. Эти процедуры также являются эффективными, но более болезненными и, как правило, оставляют шрамы. Во время некоторых из этих процедур вводят анестетик. Другие виды терапии Антиген, вырабатываемый дрожжевыми грибками Candida, может вводиться непосредственно в бородавки, особенно в бородавки, трудно поддающиеся лечению. Этот антиген производится дрожжевыми грибками. При их введении в бородавку они вызывают иммунный ответ, который борется с вирусом. У детей с бородавками, которые трудно поддаются лечению, может быть эффективной вакцина против ВПЧ, которая защищает от 9 штаммов ВПЧ. Бородавки также можно лечить с помощью противовирусного препарата для местного применения цидофовира.