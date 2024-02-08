Основным симптомом пемфигоида слизистых оболочек является образование болезненных волдырей с покраснением, отеком и разрывом слизистых оболочек и в конечном итоге с формированием открытых ран (язв). Процесс заживления этих язв в пораженной области может привести к образованию рубцов. Люди редко видят настоящие волдыри, обычно они видят только пораженные участки с дефектами слизистой оболочки.

Во рту волдыри обычно образовываются на деснах и на любом участке слизистой оболочки полости рта. Внутренняя поверхность щек, десны и нёбо красные и изъязвленные. Разрушение поверхностного эпителия слизистых оболочек приводит к образованию язв и вызывает жжение или острую боль.

На других слизистых оболочках, например, в носу, глотке или на поверхности половых органов и заднего прохода, язвы заживают часто с образованием рубцов. Рубцевание слизистой оболочки может приводить к сужению просвета пищевода (трубки, которая соединяет горло с желудком), тем самым затрудняя глотание.

У некоторых людей с пемфигоидом слизистых оболочек на коже образуются настоящие волдыри. Они обычно появляются на волосистой части головы, лице, туловище или конечностях. После заживления волдырей на коже обычно образуются шрамы.

На глазах пемфигоид слизистых оболочек развивается иначе. Волдыри не образуются, но оба глаза выглядят покрасневшими и болезненными, а затем становятся сухими. Конъюнктива (оболочка, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) может сморщиваться и рубцеваться (см. также симптомы пемфигоида слизистых оболочек глаза). В тяжелых случаях может развиться слепота.