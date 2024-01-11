Явления старения на коже

Старение приводит к истончению дермы и эпидермиса. Подкожный жировой слой также может быть утрачен. Уменьшение объема и общей эффективности всех трех слоев кожи вызывает ряд изменений. Кожа частично теряет эластичность. Она становится более сухой вследствие нарушения барьерной функции и снижения образования необходимой жирной смазки, такой как кожный жир. Количество нервных окончаний в коже уменьшается, поэтому ощущения ослабляются. Количество потовых желез и кровеносных сосудов также уменьшается, и как следствие снижается способность кожи реагировать на воздействие тепла. Количество меланоцитов с возрастом постепенно снижается, и кожа становится менее защищенной от ультрафиолетового излучения. Все эти изменения делают кожу более восприимчивой к повреждениям, которые при этом медленнее заживают.

Повреждения от солнца вызывают большинство изменений кожи, которые люди обычно связывают со старением (см. Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи). Длительное воздействие ультрафиолетового излучения солнца приводит к образованию мелких и крупных морщин, появлению неравномерной пигментации, коричневых и красных пятен, а также грубой текстуры кожи, подвергшейся воздействию солнечных лучей. Оно также повышает риск развития рака кожи.

Знаете ли Вы, что...

(См. также Структура и функции кожи.)