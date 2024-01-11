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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Явления старения на коже

Авторы:Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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    Старение приводит к истончению дермы и эпидермиса. Подкожный жировой слой также может быть утрачен. Уменьшение объема и общей эффективности всех трех слоев кожи вызывает ряд изменений. Кожа частично теряет эластичность. Она становится более сухой вследствие нарушения барьерной функции и снижения образования необходимой жирной смазки, такой как кожный жир. Количество нервных окончаний в коже уменьшается, поэтому ощущения ослабляются. Количество потовых желез и кровеносных сосудов также уменьшается, и как следствие снижается способность кожи реагировать на воздействие тепла. Количество меланоцитов с возрастом постепенно снижается, и кожа становится менее защищенной от ультрафиолетового излучения. Все эти изменения делают кожу более восприимчивой к повреждениям, которые при этом медленнее заживают.

    Повреждения от солнца вызывают большинство изменений кожи, которые люди обычно связывают со старением (см. Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи). Длительное воздействие ультрафиолетового излучения солнца приводит к образованию мелких и крупных морщин, появлению неравномерной пигментации, коричневых и красных пятен, а также грубой текстуры кожи, подвергшейся воздействию солнечных лучей. Оно также повышает риск развития рака кожи.

    Знаете ли Вы, что...

    • Поражения, вызванные солнечным излучением, обусловливают большую часть изменений кожи, которые люди обычно считают связанными со старением.

    (См. также Структура и функции кожи.)

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.