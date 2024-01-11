Структура и функции кожи

Эпидермис — это относительно тонкий, плотный внешний слой кожи. Большинство клеток эпидермиса — это кератиноциты. Они происходят из клеток в самом глубоком слое эпидермиса, который называется базальным слоем. Новые кератиноциты постепенно мигрируют к поверхности эпидермиса. После того как кератиноциты достигают поверхности кожи, они постепенно отслаиваются, и их заменяют более новые клетки из нижних слоев.

Поверхностный слой эпидермиса, который называется роговой слой, относительно водонепроницаемый, и если в нем отсутствуют какие-либо повреждения, то он препятствует попаданию в организм большинства бактерий, вирусов и других чужеродных веществ. Эпидермис (вместе с другими слоями кожи) также защищает внутренние органы, мышцы, нервы и кровеносные сосуды от повреждения. На некоторых участках тела, которые требуют большей защиты, например, ладони рук и подошвы ступней, роговой слой намного толще.

В базальном слое эпидермиса встречаются клетки, которые называются меланоциты; они производят пигмент меланин, один из основных элементов, определяющих цвет кожи. Однако основная функция меланина заключается в фильтрации ультрафиолетового излучения солнца (Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи), которое может вызывать повреждение ДНК, что, в свою очередь, приводит к многочисленным вредным последствиям, в том числе раку кожи.

Меланоцит Скрыть подробности Специализированные клетки, которые называются меланоцитами, образуют пигмент меланин. Меланоциты происходят из клеток в самом глубоком слое эпидермиса, который называется базальным слоем.

Эпидермис также содержит клетки Лангерганса, которые являются частью иммунной системы кожи. Хотя эти клетки помогают выявлять чужеродные вещества и защищать от инфекций организм в целом, они также играют определенную роль в развитии кожных аллергий.