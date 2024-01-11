Структура и функции кожи

Кожа — это самый большой орган тела. Она выполняет множество важных функций, в том числе
защищает организм от травм;
осуществляет регуляцию температуры тела;
поддерживает водно-электролитный баланс;
отвечает на раздражители, вызывающие боль и удовольствие;
участвует в синтезе витамина D.
Кожа обеспечивает сохранность в организме жизненно важных химических и питательных веществ, при этом она выступает как защитный барьер от проникновения в организм опасных веществ, и защищает нас вредного воздействия ультрафиолетового излучения солнца. Кроме того, цвет, текстура и складки кожи (см. Описания пигментаций, разрастаний и изменения цвета) помогают придать людям индивидуальные черты. Все, что препятствует нормальному функционированию кожи или вызывает изменения во внешности (см. Явления старения на коже), может иметь важные последствия для физического и психического здоровья.
Многие проблемы, которые появляются на коже, ограничены кожей. Однако иногда состояние кожи дает ключ к пониманию заболевания, которое поражает весь организм. По этой причине при оценке кожных проявлений врачам часто необходимо учитывать многие возможные заболевания. Иногда им необходимо назначить анализы крови или другие лабораторные тесты для выявления заболевания внутренних органов у людей, которые обратились к ним с проблемами кожи (см. Диагностика кожных заболеваний).
Слои кожи
Кожа состоит из трех слоев:
Эпидермис
Дерма
Жировой слой (также называемый подкожной клетчаткой)
Каждый слой выполняет определенные задачи.
Что происходит под кожей?
Кожа состоит из трех слоев. Под поверхностью кожи лежат нервы, нервные окончания, железы, волосяные фолликулы и кровеносные сосуды. Пот вырабатывается железами дермы и достигает поверхности кожи через крошечные протоки.
Эпидермис
Эпидермис — это относительно тонкий, плотный внешний слой кожи. Большинство клеток эпидермиса — это кератиноциты. Они происходят из клеток в самом глубоком слое эпидермиса, который называется базальным слоем. Новые кератиноциты постепенно мигрируют к поверхности эпидермиса. После того как кератиноциты достигают поверхности кожи, они постепенно отслаиваются, и их заменяют более новые клетки из нижних слоев.
Поверхностный слой эпидермиса, который называется роговой слой, относительно водонепроницаемый, и если в нем отсутствуют какие-либо повреждения, то он препятствует попаданию в организм большинства бактерий, вирусов и других чужеродных веществ. Эпидермис (вместе с другими слоями кожи) также защищает внутренние органы, мышцы, нервы и кровеносные сосуды от повреждения. На некоторых участках тела, которые требуют большей защиты, например, ладони рук и подошвы ступней, роговой слой намного толще.
В базальном слое эпидермиса встречаются клетки, которые называются меланоциты; они производят пигмент меланин, один из основных элементов, определяющих цвет кожи. Однако основная функция меланина заключается в фильтрации ультрафиолетового излучения солнца (Общие сведения о солнечном свете и поражении кожи), которое может вызывать повреждение ДНК, что, в свою очередь, приводит к многочисленным вредным последствиям, в том числе раку кожи.
Эпидермис также содержит клетки Лангерганса, которые являются частью иммунной системы кожи. Хотя эти клетки помогают выявлять чужеродные вещества и защищать от инфекций организм в целом, они также играют определенную роль в развитии кожных аллергий.
Дерма
Дерма, следующий слой кожи, представляет собой толстый слой волокнистой и эластичной ткани (состоящей в основном из коллагена с небольшим количеством такого важного компонента, как эластин), которая придает коже эластичность и упругость. Дерма содержит нервные окончания, потовые и жировые железы (сальные железы), волосяные фолликулы и кровеносные сосуды.
Нервные окончания позволяют чувствовать боль, прикосновение, давление и температуру. Некоторые участки кожи содержат больше нервных окончаний, чем другие. Например, в кончиках пальцев рук и ног сосредоточено очень много нервов, именно поэтому они чрезвычайно чувствительны к прикосновениям.
Потовые железы производят пот в ответ на воздействие тепла и стресса. Пот состоит из воды, соли и других химических веществ. Испарение пота с поверхности кожи способствует охлаждению тела. Особые потовые железы в области подмышек и гениталий (апокринные потовые железы) выделяют густой, маслянистый пот, который производит характерный запах, когда метаболизируется бактериями кожи в этих областях.
Сальные железы выделяют кожное сало в волосяные фолликулы. Кожное сало — это жир, который сохраняет кожу увлажненной и мягкой и действует как барьер против чужеродных веществ.
Волосяные фолликулы производят различные типы волос по всему телу. Волосы не только определяют внешность человека, но и выполняют ряд важных физических функций, в том числе участвуют в регуляция температуры тела, обеспечивают защиту от травм и усиливают ощущения. Часть фолликула также содержит стволовые клетки, которые могут заново «вырастить» поврежденный эпидермис.
Кровеносные сосуды дермы доставляют питательные вещества к коже и помогают регулировать температуру тела. Тепло способствует расширению (дилатации) кровеносных сосудов, поэтому большее количество крови поступает к поверхности кожи, где может высвободится чрезмерное тепло. Холод заставляется кровеносные сосуды сужаться, таким образом сохраняется тепло в организме.
В разных частях организма количество нервных окончаний, потовых и сальных желез, волосяных фолликулов и кровеносных сосудов неодинаково. На макушке головы, например, расположено очень много волосяных фолликулов, при этом на подошве ступней нет ни одного.
Жировой слой
Под дермой лежит слой жира, который помогает защитить организм в целом от жары и холода, обеспечивает защитную «подушку» и служит в качестве хранилища энергии. Жир содержится в живых клетках, которые называются жировыми, пространство между ними заполнено фиброзной тканью. Жировой слой варьируется по толщине, от миллиметровой на веках до нескольких сантиметров на животе и ягодицах у некоторых людей.