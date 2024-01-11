Диагностика кожных заболеваний

Врачи могут поставить диагноз многих кожных заболеваний путем простого осмотра кожи. Полный осмотр кожи включает исследование волосистой части головы, ногтей и слизистых оболочек. Чтобы лучше рассмотреть интересующие их участки, иногда врачи используют ручную линзу или дерматоскоп (в состав которого входит увеличивающая линза и встроенная лампочка).

Диагностические характеристики включают размер, форму, цвет и расположение патологических изменений, а также наличие или отсутствие дополнительных симптомов или проявлений. Для проверки распространенности кожного поражения врач часто просит больного раздеться полностью, даже в том случае, когда больной заметил патологические изменения только на небольшом участке кожи.

Если при простом осмотре кожи врачам не удается поставить диагноз, могут проводиться разнообразные обследования для определения кожных заболеваний.

(См. также Структура и функции кожи.)

Биопсия Иногда необходимо выполнить биопсию, при которой для исследования под микроскопом берется небольшой кусочек кожи. Для выполнения этой простой процедуры врач обычно обезболивает небольшой участок кожи с помощью местного анестетика и, используя небольшой нож (скальпель), ножницы, лезвие бритвы (так называемая бритвенная биопсия) или круглый режущий инструмент (так называемая щипковая биопсия), удаляет кусочек кожи. Размер кусочка определяется подозреваемым типом патологического образования, его локализацией и видом проводимого исследования. Иногда врачи могут одновременно диагностировать и лечить небольшие опухоли, удалив всю опухоль вместе с окружающим ее небольшим участком здоровой кожи (эксцизионная биопсия). Опухоль направляется в лабораторию для исследования под микроскопом. Щипковая биопсия Изображение

Соскобы При подозрении на грибковую инфекцию или чесотку врач может выполнить соскоб кожи. В ходе этого исследования врач соскабливает некоторое количество материала с кожи, такого как чешуйки, и изучает его под микроскопом. Иногда материал обрабатывают специальными химикатами или красителями.

Посев При подозрении на инфекцию образец материала (например, полученного посредством соскоба кожи) может быть отправлен в лабораторию, где образец помещают в питательную среду (вещество, которое способствует росту микроорганизмов). Если образец содержит бактерии, грибки, паразиты или вирусы, они обычно вырастают в культуре и затем могут быть идентифицированы.

Лампа Вуда (излучение невидимой части спектра) Исследование лампой Вуда применяют при подозрении на определенные инфекции кожи. Кожу освещают ультрафиолетовым излучением (также известным, как невидимая часть спектра) в затемненной комнате. Ультрафиолетовое излучение способствует яркому свечению некоторых грибков или бактерий. Свет также подчеркивает пигмент кожи (меланин), делая некоторые нарушения пигментации, например витилиго, более заметными. Вид витилиго под УФ лампой Скрыть подробности Витилиго хорошо видно под УФ светом (справа). © Springer Science+Business Media

Проба Цанка Пробу Цанка выполняют для облегчения диагностики определенных заболеваний, вызванных вирусами, такими как вирус простого герпеса и опоясывающего герпеса. При повышении активности заболевания появляются маленькие пузырьки. Во время проведения пробы Цанка врач удаляет верхушку пузыря острым лезвием, а затем берет соскоб из пузыря скальпелем, чтобы получить жидкость. Образец исследуют под микроскопом после обработки специальными красителями.

Диаскопия Диаскопия представляет собой наблюдение изменения окраски кожи, которое происходит при приложении давления к коже. Во время этой пробы врач нажимает предметным стеклом на область поражения, наблюдая за тем, бледнеет ли очаг (становится менее красным) или иным образом изменяет цвет. Определенные виды очагов поражения становятся менее красными, в то время как другие — нет. Некоторые очаги поражения кожи (например, вызванные саркоидозом) при проведении этой пробы приобретают желтовато-коричневый цвет.