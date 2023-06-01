Эритразма является инфекцией верхних слоев кожи, вызываемая бактерией Corynebacterium minutissimum.
(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).
Эритразма поражает в основном взрослых людей, особенно пациентов с сахарным диабетом и людей, проживающих в жарком и влажном климате.
Эритразма чаще всего локализуется на стопе, где она вызывает шелушение, образование трещин и повреждение кожи между двумя последними пальцами. Эта инфекция также распространена в паховой области, где она вызывает образование розовых или коричневых пятен неправильной формы с мелким шелушением, особенно в тех местах, где бедра касаются мошонки (у мужчин). Подмышечные впадины, кожные складки под молочной железой или на животе и в области непосредственно перед задним проходом (промежности) предрасположены к этой инфекции, особенно у пациентов с сахарным диабетом и у женщин среднего возраста, страдающих ожирением.
У некоторых людей инфекция распространяется на туловище и анальную область.
Диагностика эритразмы
Обследование врачом;
Хотя эритразму можно спутать с грибковой инфекцией, врачи могут легко диагностировать эритразму, поскольку кожа, инфицированная бактерией Corynebacterium, светится кораллово-красным цветом под ультрафиолетовым излучением.
Лечение эритразмы
Прием антибиотиков внутрь или нанесение на кожу
Устранить инфекции может антибиотик, принимаемый внутрь, например кларитромицин.
Также эффективны лекарственные препараты, наносимые непосредственно на пораженный участок (местно), такие как эритромицин, клиндамицин, мупироцин или бензоилпероксид.
Если на пораженных участках выявляют дрожжи или грибок, также может быть полезно применение противогрибковых кремов, таких как миконазол.
Эритразма может рецидивировать, вызывая необходимость в повторном цикле лечения.