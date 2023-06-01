Эритразма является инфекцией верхних слоев кожи, вызываемая бактерией Corynebacterium minutissimum.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).

Эритразма поражает в основном взрослых людей, особенно пациентов с сахарным диабетом и людей, проживающих в жарком и влажном климате.

Эритразма чаще всего локализуется на стопе, где она вызывает шелушение, образование трещин и повреждение кожи между двумя последними пальцами. Эта инфекция также распространена в паховой области, где она вызывает образование розовых или коричневых пятен неправильной формы с мелким шелушением, особенно в тех местах, где бедра касаются мошонки (у мужчин). Подмышечные впадины, кожные складки под молочной железой или на животе и в области непосредственно перед задним проходом (промежности) предрасположены к этой инфекции, особенно у пациентов с сахарным диабетом и у женщин среднего возраста, страдающих ожирением.

У некоторых людей инфекция распространяется на туловище и анальную область.

Эритразма Скрыть подробности На этой фотографии показаны характерные розово-коричневые пятна эритразмы, расположенные внутри и вокруг кожных складок в паховой области. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Диагностика эритразмы Обследование врачом; Хотя эритразму можно спутать с грибковой инфекцией, врачи могут легко диагностировать эритразму, поскольку кожа, инфицированная бактерией Corynebacterium, светится кораллово-красным цветом под ультрафиолетовым излучением.