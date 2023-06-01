Фолликулит и абсцессы кожи — заполненные гноем полости в коже, возникшие в результате бактериальной инфекции. Они могут быть поверхностными или глубокими, затрагивая только волосяные фолликулы или более глубокие структуры внутри кожи.
(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).
Фолликулит является одной из разновидностей маленького абсцесса кожи, который поражает волосяной фолликул. Другие виды абсцессов могут появиться как на поверхности кожи, так и в более глубоких структурах кожи, и не всегда с поражением волосяного фолликула.
Большинство абсцессов кожи вызваны бактериями Staphylococcus aureus и имеют вид заполненных гноем полостей на поверхности кожи. Более частой причиной стал штамм стафилококка (Staphylococcus), резистентный к антибиотикам, которые ранее были эффективными. Этот штамм называют метициллин-резистентным золотистым стафилококком Staphylococcus aureus(МРЗС).
Иногда бактерии попадают в кожу через волосяной фолликул, небольшую царапину или укол, хотя часто явная точка входа отсутствует. Люди, живущие в стесненных условиях, не соблюдающие правила гигиены или имеющие хронические заболевания кожи, или у которых в носовых ходах живет стафилококк Staphylococcus, имеют более высокую вероятность возникновения у них повторных случаев фолликулита или абсцессов кожи. Ослабленная иммунная система, ожирение, пожилой возраст, и, возможно, сахарный диабет также являются распространенными факторами риска. У некоторых людей по неизвестным причинам могут возникать повторные эпизоды инфекции.
Врачи могут попытаться помочь избавиться от стафилококка (Staphylococcus) людям, которые склонны к повторным инфекциям, давая им совет мыть антибактериальным мылом все тело полностью, наносить мазь с антибиотиком внутрь носа, где могут скрываться бактерии, и принимать антибиотики перорально.
Фолликулит
Фолликулит — это воспаление волосяного фолликула. Он выглядит как маленькие красные или белые пустулы у основания волоса. Может быть только один или множество инфицированных фолликулов. Каждый инфицированный фолликул вызывает зуд или легкую болезненность, но во всем остальном человек не чувствует себя больным.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
У некоторых людей фолликулит развивается после пребывания в недостаточно хлорированной горячей ванне или джакузи. Это состояние, иногда называемое «джакузи-фолликулит» или «псевдомонадный дерматит», вызывает бактерия Pseudomonas aeruginosa. Он начинается в любое время от 6 часов до 5 дней после воздействия. Участки кожи, покрытые купальником, такие как туловище и ягодицы, являются наиболее распространенной локализацией.
У некоторых людей развивается слабо выраженный фолликулит на участках кожи, подверженных наибольшему воздействию влажности и трения, расположенных под спортивной экипировкой или на ягодицах.
Инфицированные волосы легко выпадают или их можно выдернуть, но, как правило, появляются новые пустулы.
Иногда после бритья жесткие волосы в области роста волос на лице (или на любом участке, который бреют) изгибаются и повторно входят в кожу (вросший волос), вызывая легкое раздражение и воспаление. Однако в этом случае инфекция, как таковая, отсутствует. Такой фолликулит называют псевдофолликулитом зоны роста бороды, но он не является истинным фолликулитом.
При тяжелом рецидивирующем фолликулите врачи могут провести бактериальный посев (образец гноя направляют в лабораторию и помещают в питательную среду, которая способствует росту микроорганизмов). Результаты посева используются для проведения выбора антибиотика.
Фолликулит лечат антибактериальными моющими средствами или антибиотиками, которые наносят непосредственно на кожу (местно). Большие участки кожи, пораженные фолликулитом, могут потребовать приема антибиотиков внутрь.
Псевдомонадный фолликулит обычно проходит без какого-либо лечения. Тем не менее, для профилактики рецидивов и для защиты других людей от инфекции необходимо проведение адекватного хлорирования гидромассажной ванны или джакузи.
Псевдофолликулит зоны роста бороды (вызванный вросшими волосками) лечится разными методами с переменным успехом. Пациенту, возможно, потребуется временно прекратить бритье.
Абсцессы кожи
Абсцессы кожи — теплые на ощупь, болезненные, заполненные гноем полости инфекции, расположенные ниже поверхности кожи, которые могут возникать в любом месте на поверхности тела. Обычно они красные и приподнятые. Абсцессы могут достигать от одного до нескольких дюймов в диаметре.
Фурункулы и карбункулы представляют собой разновидности абсцессов кожи.
Фурункулы (гнойники) — болезненные, меньшие по размеру, более поверхностные абсцессы, которые поражают волосяной фолликул и окружающие ткани. Фурункулы часто встречаются на шее, молочных железах, лице и ягодицах. Они вызывают дискомфорт и могут быть особенно болезненными в чувствительных областях (например, на носу, ушах или пальцах).
На этой фотографии фурункул (гнойник) — болезненный, отекший, заполненный гноем очаг.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображен карбункул на задней поверхности шеи. Он образуется при слиянии нескольких фурункулов, которые представляют собой болезненные, заполненные гноем волосяные фолликулы.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии фурункул (гнойник) — болезненный, отекший, заполненный гноем очаг.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображен карбункул на задней поверхности шеи. Он образуется при слиянии нескольких фурункулов, которые представляют собой болезненные, заполненные гноем волосяные фолликулы.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Карбункулы — скопления фурункулов, которые сливаются друг с другом под поверхностью кожи.
Если не лечить абсцесс, то он образует головку и вскрывается, выделяя сливочно-белую или розовую жидкость. Бактерии могут распространяться из абсцесса, инфицируя окружающие ткани и лимфатические узлы. У человека может отмечаться лихорадка, и он чувствует себя в целом больным.
Врачи диагностируют абсцессы кожи на основании их внешнего вида. Иногда врачи отправляют образцы гноя в лабораторию для идентификации бактерий (так называемый «посев»).
Абсцесс кожи может пройти сам по себе, а теплые компрессы могут ускорить процесс. В противном случае врач лечит абсцесс, вскрывая его и выпуская гной. После дренирования абсцесса врач должен убедиться в том, что весь гной был удален, и в некоторых случаях промыть полость стерильным физиологическим раствором. Крупные абсцессы более 5 сантиметров (около 2 дюймов) могут потребовать временной тампонады марлей.
Если абсцесс дренирован полностью, то, как правило, в применении антибиотиков нет необходимости. Однако антибиотики для приема внутрь могут быть назначены из-за следующих факторов:
Абсцесс не разрешился после дренирования.
У человека ослаблена иммунная система.
Инфекция распространилась на прилегающие ткани (флегмона).
У человека много абсцессов.
Человек подвержен риску развития инфекции сердца (эндокардит).
Абсцесс находится на средней части лица.
У человека повышена температура тела.
Пациенты с рецидивирующим фурункулами могут мыть кожу жидким мылом, содержащим специальные антисептические средства, и принимать антибиотики в течение 1–2 месяцев.