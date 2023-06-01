Фолликулит и абсцессы кожи — заполненные гноем полости в коже, возникшие в результате бактериальной инфекции. Они могут быть поверхностными или глубокими, затрагивая только волосяные фолликулы или более глубокие структуры внутри кожи.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).

Фолликулит является одной из разновидностей маленького абсцесса кожи, который поражает волосяной фолликул. Другие виды абсцессов могут появиться как на поверхности кожи, так и в более глубоких структурах кожи, и не всегда с поражением волосяного фолликула.

Большинство абсцессов кожи вызваны бактериями Staphylococcus aureus и имеют вид заполненных гноем полостей на поверхности кожи. Более частой причиной стал штамм стафилококка (Staphylococcus), резистентный к антибиотикам, которые ранее были эффективными. Этот штамм называют метициллин-резистентным золотистым стафилококком Staphylococcus aureus(МРЗС).

Иногда бактерии попадают в кожу через волосяной фолликул, небольшую царапину или укол, хотя часто явная точка входа отсутствует. Люди, живущие в стесненных условиях, не соблюдающие правила гигиены или имеющие хронические заболевания кожи, или у которых в носовых ходах живет стафилококк Staphylococcus, имеют более высокую вероятность возникновения у них повторных случаев фолликулита или абсцессов кожи. Ослабленная иммунная система, ожирение, пожилой возраст, и, возможно, сахарный диабет также являются распространенными факторами риска. У некоторых людей по неизвестным причинам могут возникать повторные эпизоды инфекции.

Врачи могут попытаться помочь избавиться от стафилококка (Staphylococcus) людям, которые склонны к повторным инфекциям, давая им совет мыть антибактериальным мылом все тело полностью, наносить мазь с антибиотиком внутрь носа, где могут скрываться бактерии, и принимать антибиотики перорально.

Фолликулит Фолликулит — это воспаление волосяного фолликула. Он выглядит как маленькие красные или белые пустулы у основания волоса. Может быть только один или множество инфицированных фолликулов. Каждый инфицированный фолликул вызывает зуд или легкую болезненность, но во всем остальном человек не чувствует себя больным. Фолликулит Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. У некоторых людей фолликулит развивается после пребывания в недостаточно хлорированной горячей ванне или джакузи. Это состояние, иногда называемое «джакузи-фолликулит» или «псевдомонадный дерматит», вызывает бактерия Pseudomonas aeruginosa. Он начинается в любое время от 6 часов до 5 дней после воздействия. Участки кожи, покрытые купальником, такие как туловище и ягодицы, являются наиболее распространенной локализацией. У некоторых людей развивается слабо выраженный фолликулит на участках кожи, подверженных наибольшему воздействию влажности и трения, расположенных под спортивной экипировкой или на ягодицах. Инфицированные волосы легко выпадают или их можно выдернуть, но, как правило, появляются новые пустулы. Иногда после бритья жесткие волосы в области роста волос на лице (или на любом участке, который бреют) изгибаются и повторно входят в кожу (вросший волос), вызывая легкое раздражение и воспаление. Однако в этом случае инфекция, как таковая, отсутствует. Такой фолликулит называют псевдофолликулитом зоны роста бороды, но он не является истинным фолликулитом. При тяжелом рецидивирующем фолликулите врачи могут провести бактериальный посев (образец гноя направляют в лабораторию и помещают в питательную среду, которая способствует росту микроорганизмов). Результаты посева используются для проведения выбора антибиотика. Фолликулит лечат антибактериальными моющими средствами или антибиотиками, которые наносят непосредственно на кожу (местно). Большие участки кожи, пораженные фолликулитом, могут потребовать приема антибиотиков внутрь. Псевдомонадный фолликулит обычно проходит без какого-либо лечения. Тем не менее, для профилактики рецидивов и для защиты других людей от инфекции необходимо проведение адекватного хлорирования гидромассажной ванны или джакузи. Псевдофолликулит зоны роста бороды (вызванный вросшими волосками) лечится разными методами с переменным успехом. Пациенту, возможно, потребуется временно прекратить бритье.