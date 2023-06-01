Флегмона — распространенная бактериальная инфекция кожи и подкожной клетчатки.
Эта инфекция чаще всего вызвана стрептококками или стафилококками.
Покраснение, боль и болезненная чувствительность при прикосновении отмечаются на участке кожи, кожа часто ощущается горячей при прикосновении, и у некоторых пациентов наблюдается лихорадка, озноб и другие более серьезные симптомы.
Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования, а иногда — лабораторных исследований.
Для лечения этой инфекции необходимы антибиотики.
(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).
Причины флегмоны
Флегмону чаще всего вызывают бактерии стрептококк и стафилококк. Стрептококки быстро распространяются в коже, поскольку они вырабатывают ферменты, препятствующие способности ткани ограничивать инфекцию. Флегмона, вызываемая стафилококками, обычно возникает вокруг открытых ран и заполненных гноем полостей (абсцессов кожи).
Флегмону могут вызывать и многие другие бактерии. Более частой причиной флегмоны стал штамм стафилококка (Staphylococcus), резистентный к антибиотикам, которые ранее были эффективными. Этот штамм называют метициллин-резистентным золотистым стафилококком Staphylococcus aureus(МРЗС). Люди, которые находятся в больнице или в учреждении сестринского ухода, обычно приобретают определенный штамм МРЗС, который может иначе реагировать на применение антибиотиков, чем другие штаммы МРЗС, которые чаще встречаются за пределами медицинских учреждений.
Бактерии обычно проникают через небольшие повреждения кожи, которые возникают в результате царапин, уколов, хирургических вмешательств, ожогов, грибковых инфекций (например, дерматомикоза стоп), укусов животных и кожных заболеваний. Особенно уязвимыми являются участки кожи, опухшие за счет накопления жидкости (отека). Однако флегмона может также возникать в коже, на которой отсутствуют явные повреждения.
Некоторые виды бактерий могут вызывать флегмону, когда поврежденная (например, при порезах) кожа погружена в воду. Вид бактерий может зависеть от типа воды, например, вода из прудов с пресной водой или небольших озер, гидромассажных ванн или морская вода.
Люди с ослабленной иммунной системой могут быть восприимчивы к бактериям, которые обычно не вызывают инфекции.
Симптомы флегмоны
Флегмона чаще всего поражает ноги, но может возникать и в любом другом месте. Флегмона чаще всего поражает одну сторону тела, например, одну руку или одну ногу.
Первыми симптомами флегмоны являются покраснение, боль и болезненность участка кожи при прикосновении. Эти симптомы вызваны как самими бактериями, так и попытками организма побороть инфекцию. Инфицированная кожа становится горячей, отекает и может иметь небольшие углубления, напоминающие апельсиновую корку. На инфицированной коже иногда появляются наполненные жидкостью волдыри, которые могут быть маленькими (везикулы) или большими (буллы). Границы области поражения нечеткие, за исключением формы флегмоны, называемой рожистым воспалением.
Большинство людей с флегмоной чувствуют только легкое недомогание. У некоторых может отмечаться повышение температуры тела, озноб, увеличение частоты сердечных сокращений, головная боль, снижение артериального давления и дезориентация, что обычно указывает на тяжелую инфекцию.
По мере распространения бактериальной инфекции близлежащие лимфатические узлы могут увеличиваться и становиться болезненными (лимфаденит), а также могут воспаляться лимфатические сосуды (лимфангит).
Диагностика флегмоны
Обследование врачом;
Иногда проводят посев образцов крови и ткани
Врач обычно диагностирует флегмону на основании ее внешнего вида и имеющихся у человека симптомов.
Идентификация бактерий, находящихся на коже, в крови, гное или образцах тканей, с помощью лабораторных методов исследования (так называемого посева) обычно не нужна, за исключением случаев тяжелого заболевания пациента, или если у него ослаблена иммунная система, а также в том случае, когда инфекция не реагирует на антибиотики.
Иногда врачи должны провести обследование, чтобы дифференцировать флегмону от тромба в глубоких венах ног (тромбоз глубоких вен), так как симптомы этих заболеваний похожи.
Лечение флегмоны
Антибиотики
Лечение заболеваний, которые могут усугублять течение флегмоны
Дренирование всех абсцессов
Своевременное лечение антибиотиками может предупредить быстрое распространение бактериальной инфекции и её попадание в кровь и внутренние органы. Применяются антибиотики, которые одновременно эффективны против стрептококков и стафилококков (например, диклоксациллин или цефалексин).
Если врачи подозревают инфицирование метициллин-резистентным золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus) (МРЗС), например, когда из-под кожи выделяется гной, когда возникают другие серьезные симптомы, или если МРЗС является частой причиной флегмоны в сообществе, то лечение может включать антибиотики, такие как триметоприм в сочетании с сульфаметоксазолом, клиндамицин или доксициклин перорально.
Пациенты с легкой формой флегмоны могут принимать антибиотики перорально.
Пациентов с быстро распространяющейся флегмоной, сильной лихорадкой или другими симптомами серьезной инфекции, или которым не помогли антибиотики, принимавшиеся внутрь, госпитализируют и им вводят антибиотики внутривенно. Кроме того, для уменьшения отека, пораженной части тела обеспечивают неподвижность и возвышенное положение. Холод, влажные повязки, применяемые в области инфицирования, могут уменьшить дискомфорт.
Проводится лечение заболеваний, которые в будущем могут повысить у человека риск развития флегмоны (например, дерматомикоза стоп).
Симптомы флегмоны обычно исчезают через несколько дней проведения антибиотикотерапии. После выделения этих веществ организм продолжает реагировать, даже после гибели бактерий. Прием антибиотиков можно продолжать в течение 10 дней или иногда дольше при более тяжелых инфекциях.
Абсцессы вскрывают и дренируют.
Компрессионные чулки могут помочь предотвратить эпизоды рецидивирующей флегмоны на ногах.
Прогноз при флегмоне
В большинстве случаев под влиянием терапии антибиотиками флегмона быстро разрешается. Иногда у пациентов развиваются абсцессы кожи. К серьезным, но редким осложнениям, относятся тяжелые кожные инфекции, которые быстро разрушают ткани (называемые некротическими инфекциями кожи), и распространение бактерий через кровь (бактериемия).
Когда флегмона поражает одно и то же место повторно, главным образом, ноги, могут быть поражены лимфатические сосуды, вызывая постоянные отеки пораженной ткани.
Флегмона может развиваться снова у людей с факторами риска, такими как дерматомикоз стоп, ожирение, повреждение вен ног, препятствующее нормальному кровотоку (венозная недостаточность), отечность (отек), и атопический дерматит (экзема). Эти заболевания необходимо идентифицировать и лечить, чтобы снизить вероятность развития флегмоны.