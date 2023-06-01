Флегмону чаще всего вызывают бактерии стрептококк и стафилококк. Стрептококки быстро распространяются в коже, поскольку они вырабатывают ферменты, препятствующие способности ткани ограничивать инфекцию. Флегмона, вызываемая стафилококками, обычно возникает вокруг открытых ран и заполненных гноем полостей (абсцессов кожи).

Флегмону могут вызывать и многие другие бактерии. Более частой причиной флегмоны стал штамм стафилококка (Staphylococcus), резистентный к антибиотикам, которые ранее были эффективными. Этот штамм называют метициллин-резистентным золотистым стафилококком Staphylococcus aureus(МРЗС). Люди, которые находятся в больнице или в учреждении сестринского ухода, обычно приобретают определенный штамм МРЗС, который может иначе реагировать на применение антибиотиков, чем другие штаммы МРЗС, которые чаще встречаются за пределами медицинских учреждений.

Бактерии обычно проникают через небольшие повреждения кожи, которые возникают в результате царапин, уколов, хирургических вмешательств, ожогов, грибковых инфекций (например, дерматомикоза стоп), укусов животных и кожных заболеваний. Особенно уязвимыми являются участки кожи, опухшие за счет накопления жидкости (отека). Однако флегмона может также возникать в коже, на которой отсутствуют явные повреждения.

Некоторые виды бактерий могут вызывать флегмону, когда поврежденная (например, при порезах) кожа погружена в воду. Вид бактерий может зависеть от типа воды, например, вода из прудов с пресной водой или небольших озер, гидромассажных ванн или морская вода.

Люди с ослабленной иммунной системой могут быть восприимчивы к бактериям, которые обычно не вызывают инфекции.