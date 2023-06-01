Стафилококковый ожогоподобный кожный синдром является осложнением стафилококковой инфекции кожи, при которой волдыри на коже отслаиваются, как при ожоге.
В дополнение к волдырям, шелушению кожи, у пациента отмечается лихорадка, озноб и слабость.
Диагноз основывается на внешнем виде кожи, но иногда выполняется биопсия.
При своевременном лечении прогноз отличный.
Терапия включает внутривенное введение антибиотиков и уход за кожей.
(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).
Некоторые виды стафилококков выделяют токсины, которые вызывают отслоение верхнего слоя кожи (эпидермиса) от остальной кожи. Из-за распространения токсинов по всему организму стафилококковое поражение небольшого участка кожи может привести к шелушению по всему телу. Однако большинство участков шелушения кожи не инфицированы бактериями.
Стафилококковый ожогоподобный кожный синдром наблюдается почти исключительно у детей первого года жизни и детей в возрасте до 6 лет. Он редко встречается у пожилых людей, за исключением пациентов с почечной недостаточностью и с ослабленной иммунной системой.
Симптомы стафилококкового ожогоподобного кожного синдрома
Симптомы стафилококкового ожогоподобного кожного синдрома возникают вскоре после развития стафилококковой инфекции, такой как импетиго. Однако симптомы импетиго не всегда выявляются до развития стафилококкового ожогоподобного синдрома.
У новорожденных детей инфекция может появиться в области опрелости или вокруг культи пуповины.
У более старших детей типичным местом развития инфекции является лицо.
У взрослых инфекционный процесс может начаться в любом месте.
У всех людей с этой инфекцией кожа вокруг покрытой коркой язвы становится красной и болезненной в течение 1 дня. Кожа может быть крайне болезненной при прикосновении и иметь консистенцию складчатой ткани, напоминающую папиросную бумагу.
Затем другие большие участки кожи, которые не находятся рядом с начальным очагом инфекции, краснеют и образуют большие тонкостенные волдыри, которые легко вскрываются и начинают отслаиваться. Волдыри часто развиваются на участках трения, таких как кожные складки, а также на ягодицах, кистях рук и стопах.
После чего верхний слой кожи начинает отслаиваться, часто большими лоскутами при незначительном прикосновении или легком нажатии. Отслоившиеся области производят впечатление ошпаренных. В течение 2–3 дней могут поражаться большие участки кожи, при этом состояние пациента может ухудшается с повышением температуры тела, ознобом и слабостью. С потерей защитного барьера кожи другие бактерии и инфекционные агенты могут легче проникать в организм, вызывая инфекцию в тех или иных областях, иногда распространяясь через кровоток (сепсис). Также может произойти потеря критического количества жидкости из-за экссудации и испарения, что может привести к дегидратации.
Диагностика стафилококкового ожогоподобного кожного синдрома
Обследование врачом;
В некоторых случаях — биопсия ткани или посев
Диагноз стафилококкового ожогоподобного кожного синдрома ставится при появлении шелушения кожи после явной стафилококковой инфекции.
Если симптомы стафилококковой инфекции не наблюдаются, врачи могут выполнить биопсию, при которой берется небольшой кусочек кожи и направляется в лабораторию на исследование.
Мазки, взятые из носа, с тонкой слизистой оболочки, покрывающей глаза (конъюнктивы), из горла, носовых ходов и верхнего отдела глотки (носоглотки), пробы крови и мочи, а также образцы, взятые из предполагаемого участка возникновения инфекции (например, культи пуповины или кожи), направляют в лабораторию для посева на бактериальную флору.
Лечение стафилококкового ожогоподобного кожного синдрома
Антибиотики
Лечение, как при ожогах
Стафилококковый ожогоподобный кожный синдром лечат антибиотиками, которые вводят внутривенно в больнице, а затем принимают перорально.
Врачи назначают пациентам с распространенной инфекцией и мокнущими язвами такое же лечение, что и пациентам с ожогами (см. Тяжелые ожоги). По возможности пациентов лечат в ожоговом отделении.
Для защиты кожи могут применяться увлажняющие (смягчающие) кожу средства.
Прогноз при стафилококковом ожогоподобном кожном синдроме
При своевременной диагностике и лечении стафилококковый ожогоподобный кожный синдром редко приводит к смерти. Самый верхний слой кожи быстро замещается, и выздоровление происходит в течение 5–7 дней от начала лечения.