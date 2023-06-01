Симптомы стафилококкового ожогоподобного кожного синдрома возникают вскоре после развития стафилококковой инфекции, такой как импетиго. Однако симптомы импетиго не всегда выявляются до развития стафилококкового ожогоподобного синдрома.

У новорожденных детей инфекция может появиться в области опрелости или вокруг культи пуповины.

У более старших детей типичным местом развития инфекции является лицо.

У взрослых инфекционный процесс может начаться в любом месте.

У всех людей с этой инфекцией кожа вокруг покрытой коркой язвы становится красной и болезненной в течение 1 дня. Кожа может быть крайне болезненной при прикосновении и иметь консистенцию складчатой ткани, напоминающую папиросную бумагу.

Затем другие большие участки кожи, которые не находятся рядом с начальным очагом инфекции, краснеют и образуют большие тонкостенные волдыри, которые легко вскрываются и начинают отслаиваться. Волдыри часто развиваются на участках трения, таких как кожные складки, а также на ягодицах, кистях рук и стопах.

Стафилококковый ожогоподобный кожный синдром (у новорожденного) Скрыть подробности Стафилококковый ожогоподобный кожный синдром почти всегда поражает детей младшего возраста. Кожные волдыри затем отслаиваются, часто в виде больших лоскутов. Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Стафилококковый ожогоподобный кожный синдром (у взрослых) Скрыть подробности На этом изображении показан стафилококковый ожогоподобный кожный синдром с поверхностными волдырями на коже, вызванными заражением Staphylococcus aureus. Этот синдром редко возникает у взрослых, но может наблюдаться у людей с ослабленным иммунитетом, почечной недостаточностью или другими хроническими заболеваниями. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

После чего верхний слой кожи начинает отслаиваться, часто большими лоскутами при незначительном прикосновении или легком нажатии. Отслоившиеся области производят впечатление ошпаренных. В течение 2–3 дней могут поражаться большие участки кожи, при этом состояние пациента может ухудшается с повышением температуры тела, ознобом и слабостью. С потерей защитного барьера кожи другие бактерии и инфекционные агенты могут легче проникать в организм, вызывая инфекцию в тех или иных областях, иногда распространяясь через кровоток (сепсис). Также может произойти потеря критического количества жидкости из-за экссудации и испарения, что может привести к дегидратации.