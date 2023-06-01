Рожистое воспаление вызывает появление блестящих, болезненных участков кожи красного цвета, возвышающихся над ее поверхностью. Края имеют четкие границы и не сливаются с соседней здоровой кожей. Участок кожи теплый и плотный на ощупь. Рожистое воспаление возникает чаще всего на ногах и лице.

У пациентов часто имеется лихорадка, озноб и общее ощущение нездоровья (недомогание).

При другой форме рожистого воспаления на коже образуются волдыри.