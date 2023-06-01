Рожистое воспаление — это поверхностная форма кожной инфекции (флегмона), как правило, вызываемая стрептококками.
(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).
Рожистое воспаление чаще всего вызвано бактериями рода Streptococcus. Однако оно также может быть вызвано другими бактериями, такими как Staphylococcus aureus, включая штаммы Staphylococcus под названием метициллин-резистентный золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus; МРЗС).
Симптомы рожистого воспаления
Рожистое воспаление вызывает появление блестящих, болезненных участков кожи красного цвета, возвышающихся над ее поверхностью. Края имеют четкие границы и не сливаются с соседней здоровой кожей. Участок кожи теплый и плотный на ощупь. Рожистое воспаление возникает чаще всего на ногах и лице.
У пациентов часто имеется лихорадка, озноб и общее ощущение нездоровья (недомогание).
При другой форме рожистого воспаления на коже образуются волдыри.
Диагностика рожистого воспаления
Обследование врачом;
Врачи ставят диагноз рожистого воспаления на основании характерного внешнего вида пятен.
Иногда врачи отправляют образцы крови в лабораторию для идентификации бактерий (так называемый «посев»), если человек очень болен.
Лечение рожистого воспаления
Антибиотики
Пероральные антибиотики (например, пенициллин) могут излечить инфекцию.
Если врачи подозревают, что у человека МРЗС, то антибиотики, такие как сульфаметоксазол/триметоприм, клиндамицин или доксициклин назначают внутрь, но если инфекция тяжелая, то внутривенно вводят ванкомицин или линезолид.
Холодные компрессы и обезболивающие препараты могут уменьшить дискомфорт.
Грибковая инфекция стоп может служить входными воротами инфекции, для профилактики рецидивов может потребоваться лечение противогрибковыми препаратами.
Для уменьшения отека, вызванного рожистым воспалением, на ноги можно одевать компрессионные чулки.