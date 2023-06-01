Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи

Кожа обеспечивает удивительно надежную защиту от бактериальных инфекций. Несмотря на то, что многие бактерии контактируют с кожей или живут на ней, они при нормальных условиях не способны вызвать инфекцию. При возникновении бактериальных кожных инфекций они могут варьироваться по размерам от маленького пятна до поверхности всего тела. Они также могут различаться по степени серьезности от безобидных до представляющих собой угрозу для жизни.

Бактериальные инфекции кожи развиваются при попадании бактерий через волосяные фолликулы или через небольшие разрывы кожи, вызванные царапинами, проколами, хирургическим вмешательством, солнечным ожогом, укусами животных или насекомых, ранами и ранее существовавшими заболеваниями кожи. Бактериальные инфекции кожи могут развиться у человека после участия в различных видах деятельности, например, садоводстве на зараженной почве или плавании в загрязненном пруде, озере или океане.

Причины бактериальных инфекций кожи Многие виды бактерий могут инфицировать кожу. Наиболее распространенными являются стафилококк Staphylococcus и стрептококк Streptococcus. Метициллин-резистентный золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus, также известный как МРЗС) является распространенным возбудителем, вызывающим инфекции кожи в Соединенных Штатах Америки. МРЗС обладает устойчивостью ко многим широко используемым антибиотикам, поскольку он претерпел генетические изменения, которые позволяют ему выжить, несмотря на воздействие некоторых антибиотиков. Поскольку МРЗС устойчив к различным антибиотикам, которые используются для его эрадикации, врачи адаптируют лечение, исходя из того, как часто МРЗС обнаруживается в данной местности, и независимо от того, было ли установлено, что он устойчив к обычно используемым антибиотикам.

Факторы риска развития бактериальных инфекций кожи Некоторые люди подвержены особому риску развития инфекций кожи: Люди с сахарным диабетом, у которых возможен плохой приток крови (особенно к рукам и ногам), имеют высокий уровень сахара (глюкозы) в крови, что уменьшает их способность бороться с инфекциями

Люди, которые лежат в больнице или проживают в доме престарелых

Лица пожилого возраста

Люди с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), СПИДом или с другими иммунными заболеваниями, либо с гепатитом

Люди, которые проходят химиотерапию или лечение другими лекарственными препаратами, подавляющими иммунную систему Воспаленная или поврежденная кожа имеет больше шансов инфицироваться. На самом деле, любое нарушение целостности кожных покровов, предрасполагает к развитию инфекции у человека.

Лечение бактериальных инфекций кожи Антибиотики

Дренирование абсцессов В случае развития незначительной инфекции кожи используют мазь с антибиотиками. Антибиотики также следует принимать внутрь или вводить в виде инъекции, если инфицирована большая поверхность кожи. Врачу следует вскрыть и дренировать абсцессы, а все нежизнеспособные ткани должны быть удалены хирургическим путем.