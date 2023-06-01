Некротизирующие инфекции кожи, такие как некротизирующая флегмона и некротизирующий фасциит, представляют собой тяжелые формы флегмоны. Эти инфекции вызывают гибель инфицированной кожи и тканей (некроз).

Инфицированная кожа красного цвета, теплая на ощупь, опухшая, а под кожей могут образовываться пузырьки газа.

У пациента обычно отмечается интенсивная боль, сильное недомогание и сильная лихорадка.

Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования, рентгенологических и лабораторных исследований.

Лечение состоит в удалении омертвевшей кожи и тканей, при котором иногда требуется проведение расширенного хирургического вмешательства и назначение антибиотиков внутривенно.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).

Большинство инфекций кожи не приводят к омертвению кожи и близлежащих тканей. Иногда бактериальная инфекция может вызывать тромбоз мелких кровеносных сосудов в инфицированной зоне. Этот тромбоз вызывает омертвение тканей, получающих питательные вещества по этим сосудам, вследствие недостатка крови. Мертвая ткань называется некротической. В связи с тем, что иммунные защитники организма, которые перемещаются с током крови (такие как лейкоциты и антитела), больше не могут достичь этого участка, инфекция быстро распространяется и трудно контролируется. Даже при надлежащем лечении человек может умереть.

Некоторые некротизирующие инфекции кожи распространяются в глубоких слоях кожи вдоль поверхности соединительной ткани, которая покрывает мышцы (фасции), и называются некротизирующим фасциитом. Остальные некротизирующие инфекции кожи распространяются в наружных слоях кожи и называются некротизирующей флегмоной. Несколько разных бактерий, таких как стрептококк (Streptococcus) и клостридии (Clostridia), могут вызывать некротизирующие инфекции кожи, хотя у многих пациентов инфекцию вызывает комбинация бактерий. Некротизирующую инфекцию кожи, вызванную, в частности, стрептококками, в неспециализированной литературе называют «болезнь, пожирающая плоть», хотя она мало чем отличается от остальных инфекций. Газовая гангрена (также называемая клостридиальным мионекрозом) — это разновидность некротизирующей инфекции кожи, которая поражает мышцы и окружающие ткани и обычно вызвана клостридиями.

Некоторые некротизирующие инфекции кожи возникают при колотых и рваных ранах, в частности, ранах, загрязненных почвой и органическими веществами. Другие инфекции начинаются в области хирургических разрезов или даже в здоровой коже. Иногда у пациентов с дивертикулитом, кишечной перфорацией или опухолями кишечника развиваются некротизирующие инфекции передней брюшной стенки, области гениталий или бедер. Эти инфекции возникают при миграции определенных бактерий из кишечника и распространения их на коже. Сначала бактерии могут вызвать развитие абсцесса (гнойной полости) в брюшной полости и распространиться непосредственно наружу на кожу, или они могут распространяться с током крови в кожу и другие органы. Пациенты с сахарным диабетом подвержены особому риску развития некротизирующих инфекций кожи.

Симптомы некротизирующих инфекций кожи Симптомы некротизирующих инфекций кожи часто начинаются так же, как и обычная инфекция кожи, флегмона. Сначала кожа может быть бледной, но быстро становится красной или бронзового цвета, она теплая на ощупь и опухшая. Боль становится интенсивной. Позднее кожа приобретает фиолетовый цвет, часто с развитием огромных, заполненных жидкостью волдырей (булл). Жидкость в этих волдырях коричневая, водянистая и иногда с неприятным запахом. Участки омертвевшей кожи чернеют (гангрена). Некоторые виды некротизирующей инфекции кожи, в том числе те, которые вызваны клостридиями (Clostridia) и несколькими видами бактерий одновременно, вырабатывают газ. Газ образует пузырьки под кожей, а иногда и в самих волдырях, вызывая хрустящий звук при надавливании на кожу. Сначала инфицированный участок кожи крайне болезнен, но по мере омертвения кожи, нервные окончания прекращают функционировать, и участок кожи утрачивает чувствительность. По мере усугубления инфекции могут поражаться мышцы. У пациента отмечается сильное недомогание и сильная лихорадка, учащенное сердцебиение и психические расстройства, начиная от дезориентации до потери сознания. Из-за токсинов, выделяемых бактериями, и реакции организма на инфекцию, может отмечаться резкое падение артериального давления (септический шок). У больных может развиться синдром токсического шока. Некротизирующий фасциит Скрыть подробности На этой фотографии показана представляющая угрозу для жизни кожная инфекция в области поясницы, вызванная стрептококком. © Springer Science+Business Media

Диагностика некротизирующих инфекций кожи Обследование врачом;

Лабораторные анализы Врач ставит диагноз некротизирующей инфекции кожи на основании внешних признаков, в частности, наличия пузырьков газа под кожей. Рентгенографическое исследование позволяет также выявить газ под кожей. В анализе крови обычно наблюдается увеличение количества лейкоцитов (лейкоцитоз). Специфические бактерии, вызывающие инфекцию, идентифицируют путем лабораторного исследования образцов крови или тканей (посев). Тем не менее, врачи начинают лечение еще до того, как будут получены результаты лабораторных исследований.

Лечение некротизирующих инфекций кожи Хирургическое удаление мертвой ткани

Антибиотики

При необходимости ампутация При некротизирующем фасциите и газовой гангрене лечение заключается в хирургическом удалении омертвевших тканей в сочетании с антибиотиками, вводимыми в вену (внутривенно). Нередко возникает необходимость удалить большое количество кожи, ткани и мышц, а в некоторых случаях, приходится удалять (ампутировать) пораженную руку или ногу. Пациентам может потребоваться внутривенное введение больших объемов инфузионных препаратов до и после хирургического вмешательства. Пациентам, у которых также развился синдром токсического шока, могут вводить внутривенно иммуноглобулин.