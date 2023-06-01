Лимфангит представляет собой инфекцию одного и более лимфатических сосудов, обычно вызываемую стрептококками.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).

Лимфа — это жидкость, которая выделяется из самых мелких кровеносных сосудов и является частью иммунной системы организма. Жидкость проходит между клетками и переносит питательные вещества, а также удаляет такие субстанции, как поврежденные клетки, опухолевые клетки и инфекционные микроорганизмы. Вся лимфа проходит через лимфатические сосуды в лимфатические узлы, расположенные в стратегически важных местах. Лимфатические узлы и специализированные лейкоциты в лимфатических узлах удаляют эти вещества и инородные частицы из организма. (См. рисунок Лимфатическая система: помощь в защите от инфекции).

Стрептококковые бактерии могут проникать в лимфатические сосуды обычно через ссадину или рану на руке или ноге. Нередко стрептококковая инфекция кожи и подкожных тканей (флегмона) распространяется на лимфатические сосуды. Реже причиной являются стафилококки или другие бактерии.

Полоса лимфангита 3D модель

Симптомы лимфангита Красные, неравномерные, теплые, болезненные при прикосновении полосы появляются на коже больной руки или ноги. Полосы обычно тянутся от инфицированного участка к группе лимфатических узлов, расположенных, например, в паховой складке или подмышечной впадине. Лимфатические узлы увеличиваются и становятся болезненными при прикосновении (см. Лимфаденит). Лимфангит Скрыть подробности После укуса насекомого у этого человека возникла красная полоса на руке, указывающая на лимфангит. SCIENCE PHOTO LIBRARY Общие симптомы лимфангита включают лихорадку, сотрясающий озноб, учащенное сердцебиение и головную боль. Иногда эти симптомы возникают до появления красных полос. Распространение инфекции из лимфатической системы в кровоток (бактериемия) может стать причиной инфицирования всего организма, часто с неожиданной скоростью.

Диагностика лимфангита Обследование врачом; Диагноз лимфангита ставят на основании его характерных проявлений. При необходимости делают анализ крови, который обычно выявляет повышение количества лейкоцитов, отвечающих за борьбу с инфекцией. Врачам трудно идентифицировать микроорганизмы, вызвавшие инфекцию, за исключением тех случаев, когда микроорганизмы поступили в кровоток, и их можно высеять, или имеется возможность взятия и посева гноя из раны на пораженном участке.