Импетиго является поверхностной инфекцией кожи, которая приводит к образованию струпьев, покрытых желтыми корочками язв и иногда небольших волдырей, заполненных желтой жидкостью. Его вызывают Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes или оба микроорганизма. Эктима — это форма импетиго, которая вызывает более глубокие язвы на коже.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).

Импетиго встречается часто. Поражает в основном детей. Импетиго может появиться на любом участке тела, но чаще возникает на лице, руках и ногах.

Одна из форм импетиго приводит к образованию волдырей (буллезное импетиго) разных размеров и могут сохраняться от нескольких дней до нескольких недель.

Импетиго часто поражает здоровую кожу, но может развиваться после повреждения или заболевания, которые вызвали нарушение целостности кожи, такого как грибковые инфекции, солнечные ожоги или укусы насекомых. Плохая гигиена и влажная среда также являются факторами риска. У некоторых людей стафилококки или стрептококки живут на слизистой оболочке носа, не вызывая инфекции. Их называют носителями. Носители — это люди, в организме которых живет бактерия, но симптомы отсутствуют. Носители могут переносить бактерии руками из носа на другие части тела, что иногда приводит к рецидивирующим инфекциям и к передаче инфекции другим людям.

Импетиго очень заразно как для других участков кожи пациента, так и для окружающих людей.

Симптомы импетиго и эктимы Импетиго и эктима являются зудящими и малоболезненными поражениями кожи. Зуд часто приводит к образованию множества расчесов, особенно у детей, что способствует распространению инфекции. Импетиго обычно вызывает образование группы крошечных волдырей, которые вскрываются с образованием корочек медового цвета, покрывающих раневую поверхность (язвы). Буллезное импетиго протекает аналогичным образом, за исключением того, что раневая поверхность, как правило, быстро увеличивается с образованием больших волдырей. Волдыри могут появляться в виде красного пятна, прежде чем образуются более крупные волдыри. Затем они вскрываются и обнажают пораженную кожу, которая покрывается корочкой медового цвета. Примеры импетиго Импетиго При импетиго группа язвочек вскрывается с образованием корочки медового цвета. Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Импетиго у ребенка У этого ребенка с импетиго скопления язв, покрытых желтоватыми струпьями. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Буллезное импетиго На этой фотографии показано буллезное импетиго на животе новорожденного. Инфекция начинается в виде красных пятен, которые превращаются в мелкие заполненные гноем участки, сливающиеся друг с другом, в результате чего образуются желтые волдыри (буллы), которые разрываются и образуют струпья. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Импетиго При импетиго группа язвочек вскрывается с образованием корочки медового цвета. Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Импетиго у ребенка У этого ребенка с импетиго скопления язв, покрытых желтоватыми струпьями. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Буллезное импетиго На этой фотографии показано буллезное импетиго на животе новорожденного. Инфекция начинается в виде красных пятен, которые превращаются в мелкие заполненные гноем участки, сливающиеся друг с другом, в результате чего образуются желтые волдыри (буллы), которые разрываются и образуют струпья. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Эктима — это форма импетиго. Она характеризуется небольшими, неглубокими язвами, которые имеют «штампованный» внешний вид и иногда содержат гной. Корочка, которая покрывает язвы, толще, чем корочка, наблюдаемая при импетиго. Она имеет коричнево-черный цвет. Участок вокруг язвы, как правило, отекший и имеет пурпурно-красный цвет. Эктима Скрыть подробности На этой фотографии изображены небольшие содержащие гной неглубокие язвы с толстой коростой коричневого цвета. Участок кожи вокруг язвы припухший и имеет пурпурно-красный цвет. © Springer Science+Business Media

Диагностика импетиго и эктимы Обследование врачом; Врач ставит диагноз импетиго и эктимы по внешнему виду язв и волдырей. У пациентов с повторными инфекциями берут мазок из носа и направляют в лабораторию для выявления стафилококкового или стрептококкового носительства.