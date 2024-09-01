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Постполиомиелитный синдром

(Синдром постполиомиелита)

Авторы:Kevin Messacar, MD, PhD, University of Colorado Department of Pediatrics, Section of Infectious Diseases
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Постполиомиелитный синдром — это состояние усталости и слабости мышц, которое развивается спустя много лет (часто десятилетий) после перенесенного полиомиелита.

У некоторых больных, ранее перенесших полиомиелит, постполиомиелитный синдром возникает через несколько лет (часто десятилетий) после выздоровления. Постполиомиелитный синдром чаще возникает у пожилых людей, перенесших тяжелую исходную форму полиомиелита (паралитический полиомиелит).

Обычно мышцы, которые были поражены полиомиелитом, становятся вялыми, болезненными, слабыми и могут атрофироваться. Следует, однако, учитывать, что у большинства людей, переживших полиомиелит, эти симптомы обусловлены не постполиомиелитическим синдромом, а новыми заболеваниями, например, сахарным диабетом, разрывом (грыжей) межпозвоночного диска или остеоартритом. Фактическая причина постполиомиелитного синдрома неясна, но может быть связана с влиянием старения на нервные клетки, уже затронутые полиомиелитом.

Диагноз постполиомиелитного синдрома рассматривается у людей, переболевших полиомиелитом, у которых развиваются новые симптомы прогрессирующей слабости.

Лечение постполиомиелитного синдрома

  • Поддерживающая терапия

  • Физиотерапия

Постполиомиелитный синдром вылечить нельзя.

Назначается поддерживающее лечение в зависимости от того, какие мышцы ослаблены.

Специализированная физиотерапия и программы упражнений могут использоваться в зависимости от того, какие мышцы затронуты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.