Постполиомиелитный синдром — это состояние усталости и слабости мышц, которое развивается спустя много лет (часто десятилетий) после перенесенного полиомиелита.

У некоторых больных, ранее перенесших полиомиелит, постполиомиелитный синдром возникает через несколько лет (часто десятилетий) после выздоровления. Постполиомиелитный синдром чаще возникает у пожилых людей, перенесших тяжелую исходную форму полиомиелита (паралитический полиомиелит).

Обычно мышцы, которые были поражены полиомиелитом, становятся вялыми, болезненными, слабыми и могут атрофироваться. Следует, однако, учитывать, что у большинства людей, переживших полиомиелит, эти симптомы обусловлены не постполиомиелитическим синдромом, а новыми заболеваниями, например, сахарным диабетом, разрывом (грыжей) межпозвоночного диска или остеоартритом. Фактическая причина постполиомиелитного синдрома неясна, но может быть связана с влиянием старения на нервные клетки, уже затронутые полиомиелитом.

Диагноз постполиомиелитного синдрома рассматривается у людей, переболевших полиомиелитом, у которых развиваются новые симптомы прогрессирующей слабости.