Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей — это энтеровирусная инфекция (вызванная, например, вирусами Коксаки), которая вызывает лихорадку и сыпь на руках, ногах и во рту, чаще всего у маленьких детей.
Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей вызвана различными энтеровирусами и обычно распространяется путем контакта с загрязненным материалом, поверхностями, или воздушно-капельным путем.
Симптомы включают лихорадку, болезненные язвы в полости рта и сыпь.
Диагноз ставится по результатам осмотра болезненных язв в полости рта.
Лечение включает меры по купированию боли и снижению температуры.
Надлежащая гигиена рук может помочь предотвратить инфекцию.
Причиной этой болезни являются различные энтеровирусы, например, вирусы Коксаки, и она чаще всего встречается среди детей младшего возраста. Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей чаще встречается весной, летом и осенью, но может возникать и зимой.
Люди заражаются, когда вступают в контакт с одним из следующих факторов:
инфицированный человек с открытыми очагами поражения кожи;
капельки, которые распространяются по воздуху, когда инфицированный человек кашляет или чихает;
кал, например, при смене подгузников инфицированного с последующим касанием глаз, носа или рта до мытья рук;
загрязненные предметы и поверхности, например, дверные ручки, с последующим касанием глаз, рта или носа до мытья рук.
Люди наиболее заразительны в течение первой недели болезни.
Симптомы вирусной пузырчатки полости рта и конечностей
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Распространенным симптомом вирусной пузырчатки полости рта и конечностей является повышение температуры. Это заболевание поражает кожу и слизистые, вызывая появление болезненных язв во рту. Сыпь обычно появляется на ладонях и ступнях, иногда на руках, верхних частях ног, ягодицах или гениталиях, и реже на туловище и лице. У детей болит горло и полость рта, и они могут отказываться от еды. Как правило, язвы быстро заживают.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
В зависимости от того, какой вирус вызывает заболевание, у детей изредка развиваются инфекции центральной нервной системы, такие как асептический менингит, острый вялый миелит (ОВМ) или энцефалит.
Штамм вируса Коксаки, который вызывает атипичные формы вирусной пузырчатки полости рта и конечностей, может привести к появлению язв на разных частях тела. Язвы бывают различными по размеру и иногда тяжелыми. Асептический менингит также может возникать при этих атипичных формах, но большинство людей полностью выздоравливает.
Диагностика вирусной пузырчатки полости рта и конечностей
Обследование врачом;
Для постановки диагноза вирусной пузырчатки полости рта и конечностей врачи осматривают язвы.
Врачи могут отправить образцы материала, взятого из горла или кала в лабораторию для посева и анализов.
Лечение вирусной пузырчатки полости рта и конечностей
Облегчение симптомов
Лечение вирусной пузырчатки полости рта и конечностей направлено на облегчение симптомов, включая обезболивание, лечение язв и воспалений в полости рта, а также поддержание водного баланса.
Такие лекарственные препараты, как ацетаминофен или ибупрофен, помогают снять боль и лихорадку. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аспирин не следует давать детям из-за риска возникновения синдрома Рея). Важно пить достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания, даже если язвы во рту болезненные.
Профилактика вирусной пузырчатки полости рта и конечностей
Соблюдение правил гигиены
Простой и эффективный способ предотвратить вирусную пузырчатку полости рта и конечностей — это мытье рук. Людям, осуществляющим уход, следует мыть руки после смены подгузников. Поскольку большинство вызывающих вирусную пузырчатку полости рта и конечностей инфекций передаются от человека к человеку при контакте, в частности, при прямом или непрямом контакте с зараженным калом, то тщательное мытье рук водой и мылом после дефекации является важным методом профилактики.
Места для смены подгузников необходимо дезинфицировать свежеприготовленным раствором хлорки (60 мл хлорки на 3,79 л воды). Поверхности, к которым часто прикасаются, и загрязненные предметы, включая игрушки, следует очищать и дезинфицировать.
Следует избегать тесных контактов, таких как поцелуи и обнимание, а также совместное использование посуды или чашек с инфицированными людьми.
В настоящее время в Китае доступны три вакцины от одного из энтеровирусов, вызывающих вирусную пузырчатку полости рта и конечностей (EV-A71). В настоящее время в Соединенных Штатах Америки нет утвержденной вакцины против вирусов, которые вызывают вирусную пузырчатку полости рта и конечностей.