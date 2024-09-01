Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей — это энтеровирусная инфекция (вызванная, например, вирусами Коксаки), которая вызывает лихорадку и сыпь на руках, ногах и во рту, чаще всего у маленьких детей.

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей вызвана различными энтеровирусами и обычно распространяется путем контакта с загрязненным материалом, поверхностями, или воздушно-капельным путем.

Симптомы включают лихорадку, болезненные язвы в полости рта и сыпь.

Диагноз ставится по результатам осмотра болезненных язв в полости рта.

Лечение включает меры по купированию боли и снижению температуры.

Надлежащая гигиена рук может помочь предотвратить инфекцию.

Причиной этой болезни являются различные энтеровирусы, например, вирусы Коксаки, и она чаще всего встречается среди детей младшего возраста. Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей чаще встречается весной, летом и осенью, но может возникать и зимой.

Люди заражаются, когда вступают в контакт с одним из следующих факторов:

инфицированный человек с открытыми очагами поражения кожи;

капельки, которые распространяются по воздуху, когда инфицированный человек кашляет или чихает;

кал, например, при смене подгузников инфицированного с последующим касанием глаз, носа или рта до мытья рук;

загрязненные предметы и поверхности, например, дверные ручки, с последующим касанием глаз, рта или носа до мытья рук.

Люди наиболее заразительны в течение первой недели болезни.

Симптомы вирусной пузырчатки полости рта и конечностей Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей (язвы во рту) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Распространенным симптомом вирусной пузырчатки полости рта и конечностей является повышение температуры. Это заболевание поражает кожу и слизистые, вызывая появление болезненных язв во рту. Сыпь обычно появляется на ладонях и ступнях, иногда на руках, верхних частях ног, ягодицах или гениталиях, и реже на туловище и лице. У детей болит горло и полость рта, и они могут отказываться от еды. Как правило, язвы быстро заживают. Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей (кожные язвы) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ В зависимости от того, какой вирус вызывает заболевание, у детей изредка развиваются инфекции центральной нервной системы, такие как асептический менингит, острый вялый миелит (ОВМ) или энцефалит. Штамм вируса Коксаки, который вызывает атипичные формы вирусной пузырчатки полости рта и конечностей, может привести к появлению язв на разных частях тела. Язвы бывают различными по размеру и иногда тяжелыми. Асептический менингит также может возникать при этих атипичных формах, но большинство людей полностью выздоравливает.

Диагностика вирусной пузырчатки полости рта и конечностей Обследование врачом; Для постановки диагноза вирусной пузырчатки полости рта и конечностей врачи осматривают язвы. Врачи могут отправить образцы материала, взятого из горла или кала в лабораторию для посева и анализов.

Лечение вирусной пузырчатки полости рта и конечностей Облегчение симптомов Лечение вирусной пузырчатки полости рта и конечностей направлено на облегчение симптомов, включая обезболивание, лечение язв и воспалений в полости рта, а также поддержание водного баланса. Такие лекарственные препараты, как ацетаминофен или ибупрофен, помогают снять боль и лихорадку. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аспирин не следует давать детям из-за риска возникновения синдрома Рея). Важно пить достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания, даже если язвы во рту болезненные.