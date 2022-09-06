Милиарный туберкулез (ТБ)

Милиарный туберкулез является потенциально опасным для жизни типом туберкулеза, который развивается, когда большое количество бактерий попадает в кровоток и распространяется по всему организму.

Туберкулез — это заразное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии, переносящиеся воздушным путем — Mycobacterium tuberculosis. Туберкулез обычно поражает легкие в одном или нескольких участках. Милиарный туберкулез получил такое название, потому что множество крошечных точек, которые образуются на легких, имеют размер проса — маленьких круглых зерен в корме для птиц.

Милиарный туберкулез может поражать один или несколько органов, либо распространяться по всему организму. Он чаще всего поражает легкие, печень и костный мозг, но может поражать любой орган, включая ткани, покрывающие мозг, спинной мозг (мозговые оболочки) и двуслойную оболочку вокруг сердца (перикард).

Милиарный туберкулез встречается чаще всего у следующих категорий лиц:

дети до 4 лет;

Лица с ослабленной иммунной системой

людей пожилого возраста;

Симптомы милиарного туберкулеза Симптомы милиарного туберкулеза могут быть неясными, а определить их бывает затруднительно. К ним относятся потеря веса, жар, озноб, слабость, общий дискомфорт и затруднение дыхания. Инфекция костного мозга может вызвать тяжелую анемию и другие отклонения в крови, указывая на лейкемию. Если бактерии периодически попадают в кровоток из неопознанного инфицированного места, у больного может время от времени возникать лихорадка, постепенная потеря веса, истощение.

Диагностика милиарного туберкулеза Исследование и посев образца из зараженного участка;

тесты амплификации нуклеиновых кислот при их наличии;

туберкулиновая кожная проба или анализы крови для выявления туберкулеза;

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки Диагностика милиарного туберкулеза аналогична диагностике туберкулеза легких. Образцы инфицированных жидкостей могут быть исследованы под микроскопом и/или отправлены в лабораторию для выращивания (культуры) и анализов. Могут использоваться следующие образцы: Кровь

спинномозговая жидкость, полученная посредством спинномозговой (люмбальной) пункции;

мочи;

жидкость из пространства между двумя слоями мембраны, окружающей легкие (плевры);

жидкость из пространства между двумя слоями мембраны, окружающей сердце (перикард);

синовиальная жидкость;

костном мозге Иногда микобактерию туберкулеза можно выявить с помощью тестов амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК) на определенных типах образцов. При помощи ТАНК исследуют уникальный генетический материал организма, его ДНК или РНК (которые представляют собой нуклеиновые кислоты). В ТАНК используют процесс, увеличивающий количество ДНК или РНК бактерий, чтобы можно было легче идентифицировать их. Выполняются туберкулиновая кожная проба или анализы крови для выявления туберкулеза (анализ высвобождения гамма-интерферона). На рентгенограмме органов грудной клетки можно увидеть тысячи мелких узелков, типичных для милиарного туберкулеза. Выполняются и другие визуализирующие исследования, в зависимости от того, какие именно органы поражены. Они могут включать компьютерную томографию (КТ), ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию (МРТ).