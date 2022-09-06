Милиарный туберкулез (ТБ)

Милиарный туберкулез является потенциально опасным для жизни типом туберкулеза, который развивается, когда большое количество бактерий попадает в кровоток и распространяется по всему организму.
Туберкулез — это заразное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии, переносящиеся воздушным путем — Mycobacterium tuberculosis. Туберкулез обычно поражает легкие в одном или нескольких участках. Милиарный туберкулез получил такое название, потому что множество крошечных точек, которые образуются на легких, имеют размер проса — маленьких круглых зерен в корме для птиц.
Милиарный туберкулез может поражать один или несколько органов, либо распространяться по всему организму. Он чаще всего поражает легкие, печень и костный мозг, но может поражать любой орган, включая ткани, покрывающие мозг, спинной мозг (мозговые оболочки) и двуслойную оболочку вокруг сердца (перикард).
Милиарный туберкулез встречается чаще всего у следующих категорий лиц:
дети до 4 лет;
Лица с ослабленной иммунной системой
людей пожилого возраста;
Симптомы милиарного туберкулеза
Симптомы милиарного туберкулеза могут быть неясными, а определить их бывает затруднительно. К ним относятся потеря веса, жар, озноб, слабость, общий дискомфорт и затруднение дыхания.
Инфекция костного мозга может вызвать тяжелую анемию и другие отклонения в крови, указывая на лейкемию.
Если бактерии периодически попадают в кровоток из неопознанного инфицированного места, у больного может время от времени возникать лихорадка, постепенная потеря веса, истощение.
Диагностика милиарного туберкулеза
Исследование и посев образца из зараженного участка;
тесты амплификации нуклеиновых кислот при их наличии;
туберкулиновая кожная проба или анализы крови для выявления туберкулеза;
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Диагностика милиарного туберкулеза аналогична диагностике туберкулеза легких.
Образцы инфицированных жидкостей могут быть исследованы под микроскопом и/или отправлены в лабораторию для выращивания (культуры) и анализов. Могут использоваться следующие образцы:
Кровь
спинномозговая жидкость, полученная посредством спинномозговой (люмбальной) пункции;
мочи;
жидкость из пространства между двумя слоями мембраны, окружающей легкие (плевры);
жидкость из пространства между двумя слоями мембраны, окружающей сердце (перикард);
синовиальная жидкость;
костном мозге
Иногда микобактерию туберкулеза можно выявить с помощью тестов амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК) на определенных типах образцов. При помощи ТАНК исследуют уникальный генетический материал организма, его ДНК или РНК (которые представляют собой нуклеиновые кислоты). В ТАНК используют процесс, увеличивающий количество ДНК или РНК бактерий, чтобы можно было легче идентифицировать их.
Выполняются туберкулиновая кожная проба или анализы крови для выявления туберкулеза (анализ высвобождения гамма-интерферона).
На рентгенограмме органов грудной клетки можно увидеть тысячи мелких узелков, типичных для милиарного туберкулеза. Выполняются и другие визуализирующие исследования, в зависимости от того, какие именно органы поражены. Они могут включать компьютерную томографию (КТ), ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию (МРТ).
Лечение милиарного туберкулеза
Антибиотики
Иногда кортикостероиды
Иногда хирургическое вмешательство
Как правило, лечение милиарного туберкулеза аналогично лечению туберкулеза легких.
Антибиотики назначаются обычно в течение 6–9 месяцев при отсутствии поражения мозговых оболочек. В последнем случае антибиотики назначают на 9–12 месяцев.
У микобактерии туберкулеза может легко развиться устойчивость к антибиотикам, особенно когда пациент принимает препараты нерегулярно или прекращает их прием ранее положенного срока.
При поражении перикарда или мозговых оболочек могут назначаться кортикостероиды.
При развитии некоторых осложнений милиарного туберкулеза требуется хирургическое вмешательство.