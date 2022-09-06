Инфекции, вызванные бактериями, связанными с туберкулезом (ТБ)

Существует много видов микобактерий. Вид Mycobacterium tuberculosis — это вид, вызывающий туберкулез. Другие болезнетворные виды микобактерий рассматриваются здесь. Они называются нетуберкулезными микобактериями. Люди обычно подвергаются воздействию этих бактерий в окружающей среде при контакте с загрязненной водой или почвой. Однако в большинстве случаев такого воздействия инфицирование не происходит, а многие инфекции не вызывают заболевания.

Если инфекции, вызванные нетуберкулезными микобактериями (НТМ), все же развиваются, обычно они возникают только у следующих категорий людей:

немощные пожилые люди;

люди с ослабленной иммунной системой (например, с ВИЧ-инфекцией);

люди с легкими, пораженными, например, длительным курением, старой туберкулезной инфекцией, бронхитом, эмфиземой или кистозным фиброзом.

Инфекциями, вызванными НТМ, обычно заражаются из окружающей среды, а не от инфицированных людей.

Основными симптомами некоторых инфекций, вызванных НТМ, являются кашель, лихорадка и потеря веса.

Чаще всего инфицируются легкие, при этом большинство инфекций легких вызваны группой, известной как комплекс Mycobacterium avium (MAC), включающей Mycobacterium avium и Mycobacterium intracellulare. Другие нетуберкулезные микобактерии, которые не входят в МАС, также иногда вызывают инфекции у людей.

Инфекции, вызываемые комплексом Mycobacterium avium (MAC) Легочные инфекции МАС Инфекции легких, вызванные МАС, как правило, развиваются медленно. Первым проявляется кашель с мокротой. Больные жалуются на утомляемость, потерю веса и субфебрильную лихорадку. Инфекция может медленно прогрессировать или оставаться стабильной в течение длительных периодов времени. При ее прогрессировании человек может начать регулярно кашлять кровью и испытывать затруднение дыхания. Для установления различия между инфекцией МАС и туберкулезом необходимо провести лабораторный анализ мокроты инфицированного человека. Выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Оно может показать некоторые различия между туберкулезом и инфекцией MAC. Поскольку лекарственная устойчивость часто является проблемой при лечении инфекций МАС, врачи, как правило, назначают инфицированным лицам комбинацию антибиотиков. Комбинация трех препаратов — кларитромицина или азитромицина, рифампина и этамбутола, — часто используется у людей с инфекцией средней тяжести. Препараты, как правило, принимают в течение 12–18 месяцев. Если данная комбинация неэффективна, пробуют другие комбинации. Если состояние инфицированного человека ухудшается, то назначается комбинация из 4–6 других препаратов. Инфекция МАС лимфатических узлов Инфекция МАС лимфатических узлов может развиваться у детей в возрасте от 1 до 5 лет. Чаще всего инфекция возникает после проглатывания земли или употребления воды, зараженной микобактериями. Для диагностики инфекции врачи удаляют пораженный лимфатический узел и проводят его анализ. Для лечения инфекции антибиотики не применяются. Вместо терапии антибиотиками хирургически удаляется инфицированный лимфатический узел. Генерализованная инфекция МАС Инфекция МАС может распространиться по всему организму у следующей категории лиц: люди с поздней стадией СПИДа;

иногда лица с другими заболеваниями или принимающие препараты, приводящие к ослаблению иммунной системы. К симптомам относится жар, анемия, заболевания крови, диарея и боль в животе. Для диагностики генерализованной инфекции МАС врачи обычно пытаются вырастить (культивировать) бактерии из образца крови или ткани, взятой из костного мозга, печени или инфицированного лимфатического узла. Эти инфекции лечат двумя или тремя антибиотиками, часто кларитромицином или азитромицином плюс этамбутолом, а иногда и рифабутином. Лицам с тяжелой формой СПИДа и числом лимфоцитов CD4 менее 100 клеток в микролитре крови необходимо принимать кларитромицин или азитромицин для предотвращения генерализованной инфекции МАС. Кроме того, важное значение имеет эффективное лечение СПИДа. Такое лечение может улучшить способность иммунной системы бороться с инфекцией.