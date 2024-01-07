Эрлихиоз и анаплазмоз — это бактериальные инфекции, передаваемые через укусы клещей. Они вызывают жар, озноб, боль в мышцах, головную боль, общее недомогание и иногда сыпь.

Симптомы эрлихиоза и анаплазмоза похожи, но анаплазмоз вызывает сыпь с меньшей вероятностью.

Анализ с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), выполняемый на образце крови, позволяет врачам быстро обнаруживать бактерии.

Эрлихиоз и анаплазмоз лечат при помощи антибиотика.

Лучшим способом предотвращения инфекции является избегание укусов клещей.

Эрлихии и анаплазмы, как и риккетсии, живут только внутри клеток животного или человека. Однако, в отличие от риккетсии, эти бактерии поселяются в лейкоцитах (эрлихии в моноцитах, а анаплазмы в гранулоцитах).

Эрлихиоз более всего распространен в юго-восточной и южно-центральной части Соединенных Штатов. Анаплазмоз встречается в северо-восточных, среднеатлантических штатах, а также на севере Среднего Запада и Западном побережье Соединенных Штатов. Анаплазмоз также встречается в Европе. Инфекция передается людям через укусы клещей. Таким образом, эти инфекции чаще наблюдаются в период с весны до поздней осени, когда клещи проявляют наибольшую активность.

Эти инфекции передаются различными видами клещей:

Эрлихиоз: Амблиомма американская ( Amblyomma americanum )

Анаплазмоз: Черноногий клещ (вида иксодес)

Олений клещ Изображение Изображение любезно предоставлено Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.

Болезнь Лайма и бабезиоз также переносятся иксодовыми (твердотелыми) клещами и распространены в тех же районах. Следовательно, люди могут заразиться несколькими инфекциями, если их укусит клещ, инфицированный несколькими микроорганизмами.

Поскольку бактерии эрлихии и анаплазмы заражают лейкоциты, которые циркулируют в кровотоке, эти бактерии могут передаваться через переливание крови или трансплантацию органов. В нескольких случаях у пациентов, которые получали переливание крови от людей, недавно инфицированных клещом, но у которых не проявлялись никакие симптомы, развился анаплазмоз.

Симптомы эрлихиоза и анаплазмоза Симптомы эрлихиоза и анаплазмоза аналогичны. Симптомы обычно появляются через 12 дней после укуса клеща. Симптомы возникают неожиданно. К ним относится жар, озноб, боль в мышцах, слабость, тошнота и/или рвота, кашель, головная боль и недомогание. На туловище, руках и ногах больных эрлихиозом может появляться сыпь, но она не характерна для больных анаплазмозом. У некоторых лиц симптомы отсутствуют. Эрлихиоз и анаплазмоз могут вызвать обширное свертывание крови (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови), тяжелую дисфункцию (недостаточность) разных органов, судороги и кому. Более тяжелые симптомы обеих инфекций наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой (например, ВИЧ-инфицированных или принимающих лекарственные препараты, такие как кортикостероиды). Летальный исход наступает редко, но более вероятен у больных с ослабленной иммунной системой и у людей, которые поздно обратились за медицинской помощью.

Диагностика эрлихиоза и анаплазмоза Анализы крови Врач назначает анализы крови, которые могут показать низкий уровень лейкоцитов, тромбоцитов (тромбоцитопения), но высокий уровень печеночных ферментов, а также нарушения свертывания крови. Но такие показатели могут наблюдаться при множестве разных заболеваний. В таких случаях может применяться метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для него используется образец крови. Метод ПЦР увеличивает количество ДНК бактерий и, таким образом, позволяет врачам быстрее идентифицировать бактерии. В данном случае могут помочь анализы крови на предмет присутствия антител к таким бактериями, но при помощи этих анализов антитела можно выявить лишь через несколько недель после начала заболевания.

Лечение эрлихиоза и анаплазмоза Антибиотики Если у человека, который, скорее всего, контактировал с клещом, появляются характерные симптомы, то, как правило, лечение эрлихиоза или анаплазмоза начинают, не дожидаясь результатов анализов. Большинство пациентов быстро и успешно выздоравливает при раннем начале лечения. Задержка в начале лечения может привести к серьезным осложнениям, включая летальный исход в 2–5 % случаев. Обычно используется доксициклин — антибиотик группы тетрациклинов. Человек должен принимать этот антибиотик до наступления улучшения и отсутствия жара в течение 24–48 часов. Но прием антибиотика следует продлить как минимум до 7 дней. Некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, но краткий курс (5–10 дней) доксициклина у детей всех возрастов является рекомендованным и не вызывает окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов). У некоторых пациентов могут не проходить головные боли, ощущение слабости и общего недомогания в течение нескольких недель после завершения лечения.