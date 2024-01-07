Эрлихиоз и анаплазмоз — это бактериальные инфекции, передаваемые через укусы клещей. Они вызывают жар, озноб, боль в мышцах, головную боль, общее недомогание и иногда сыпь.
Симптомы эрлихиоза и анаплазмоза похожи, но анаплазмоз вызывает сыпь с меньшей вероятностью.
Анализ с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), выполняемый на образце крови, позволяет врачам быстро обнаруживать бактерии.
Эрлихиоз и анаплазмоз лечат при помощи антибиотика.
Лучшим способом предотвращения инфекции является избегание укусов клещей.
Эрлихии и анаплазмы, как и риккетсии, живут только внутри клеток животного или человека. Однако, в отличие от риккетсии, эти бактерии поселяются в лейкоцитах (эрлихии в моноцитах, а анаплазмы в гранулоцитах).
Эрлихиоз более всего распространен в юго-восточной и южно-центральной части Соединенных Штатов. Анаплазмоз встречается в северо-восточных, среднеатлантических штатах, а также на севере Среднего Запада и Западном побережье Соединенных Штатов. Анаплазмоз также встречается в Европе. Инфекция передается людям через укусы клещей. Таким образом, эти инфекции чаще наблюдаются в период с весны до поздней осени, когда клещи проявляют наибольшую активность.
Эти инфекции передаются различными видами клещей:
Эрлихиоз: Амблиомма американская (Amblyomma americanum)
Анаплазмоз: Черноногий клещ (вида иксодес)
Изображение любезно предоставлено Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.
Болезнь Лайма и бабезиоз также переносятся иксодовыми (твердотелыми) клещами и распространены в тех же районах. Следовательно, люди могут заразиться несколькими инфекциями, если их укусит клещ, инфицированный несколькими микроорганизмами.
Поскольку бактерии эрлихии и анаплазмы заражают лейкоциты, которые циркулируют в кровотоке, эти бактерии могут передаваться через переливание крови или трансплантацию органов. В нескольких случаях у пациентов, которые получали переливание крови от людей, недавно инфицированных клещом, но у которых не проявлялись никакие симптомы, развился анаплазмоз.
Симптомы эрлихиоза и анаплазмоза
Симптомы эрлихиоза и анаплазмоза аналогичны. Симптомы обычно появляются через 12 дней после укуса клеща. Симптомы возникают неожиданно. К ним относится жар, озноб, боль в мышцах, слабость, тошнота и/или рвота, кашель, головная боль и недомогание.
На туловище, руках и ногах больных эрлихиозом может появляться сыпь, но она не характерна для больных анаплазмозом. У некоторых лиц симптомы отсутствуют.
Эрлихиоз и анаплазмоз могут вызвать обширное свертывание крови (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови), тяжелую дисфункцию (недостаточность) разных органов, судороги и кому.
Более тяжелые симптомы обеих инфекций наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой (например, ВИЧ-инфицированных или принимающих лекарственные препараты, такие как кортикостероиды). Летальный исход наступает редко, но более вероятен у больных с ослабленной иммунной системой и у людей, которые поздно обратились за медицинской помощью.
Диагностика эрлихиоза и анаплазмоза
Анализы крови
Врач назначает анализы крови, которые могут показать низкий уровень лейкоцитов, тромбоцитов (тромбоцитопения), но высокий уровень печеночных ферментов, а также нарушения свертывания крови. Но такие показатели могут наблюдаться при множестве разных заболеваний.
В таких случаях может применяться метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для него используется образец крови. Метод ПЦР увеличивает количество ДНК бактерий и, таким образом, позволяет врачам быстрее идентифицировать бактерии.
В данном случае могут помочь анализы крови на предмет присутствия антител к таким бактериями, но при помощи этих анализов антитела можно выявить лишь через несколько недель после начала заболевания.
Лечение эрлихиоза и анаплазмоза
Антибиотики
Если у человека, который, скорее всего, контактировал с клещом, появляются характерные симптомы, то, как правило, лечение эрлихиоза или анаплазмоза начинают, не дожидаясь результатов анализов. Большинство пациентов быстро и успешно выздоравливает при раннем начале лечения. Задержка в начале лечения может привести к серьезным осложнениям, включая летальный исход в 2–5 % случаев.
Обычно используется доксициклин — антибиотик группы тетрациклинов. Человек должен принимать этот антибиотик до наступления улучшения и отсутствия жара в течение 24–48 часов. Но прием антибиотика следует продлить как минимум до 7 дней.
Некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, но краткий курс (5–10 дней) доксициклина у детей всех возрастов является рекомендованным и не вызывает окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов).
У некоторых пациентов могут не проходить головные боли, ощущение слабости и общего недомогания в течение нескольких недель после завершения лечения.
Профилактика эрлихиоза и анаплазмоза
Для профилактики таких инфекций необходимо принимать меры предосторожности для предотвращения укусов клещей. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: предотвращение укусов клещей).
Избежать попадания клещей на кожу можно, придерживаясь следующих правил:
не сходить с тропы или дорожки;
заправлять брюки в ботинки или носки;
Носить одежду с длинным рукавом
наносить репелленты с диэтилтолуамидом (ДЭТА) на открытые участки кожи.
У очень маленьких детей ДЭТА следует использовать с осторожностью, поскольку были зафиксированы случаи токсической реакции. Перметрин, нанесенный на одежду, эффективно убивает клещей. В районах, где распространены инфекции, передаваемые клещами, очень важно проводить осмотры на наличие клещей, особенно волосистой части тела и у детей.
Присосавшегося клеща следует удалять с осторожностью, а не раздавливать пальцами, потому что раздавленный клещ может заразить болезнью. Тело клеща нельзя тянуть или сдавливать. Клеща можно вытащить небольшим пинцетом, осторожно вытягивая его за голову. Место, где присосался клещ, следует смазать спиртом. Вазелин, зажженные спички и другие раздражители не являются эффективными способами удаления клещей; их не следует использовать.
Для освобождения целых территорий от клещей не существует практических средств. Тем не менее, количество клещей можно уменьшить в местах их распространения, если сделать окружающую среду менее привлекательными для животных, переносящих клещей. Например, можно сделать участок менее привлекательным для мышей, удаляя нагромождения бревен и кучи листьев, срезая высокую траву и подрезая кусты у дома, особенно вокруг игровых зон. Мыши могут прятаться и делать норы в таких местах.