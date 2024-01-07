Эпидемический сыпной тиф — это риккетсиозное заболевание, вызванное Rickettsia prowazekii и распространяемое платяными вшами, а иногда и через контакт с белками-летягами.

У людей с эпидемическим сыпным тифом наблюдается повышенная температура, сильная головная боль и крайнее истощение, с последующим развитием сыпи через 4–6 дней.

Для диагностики инфекции врачи проводят анализ образца сыпи и иногда делают анализы крови.

Эпидемический сыпной тиф лечат при помощи антибиотика.

Стирка и высушивание одежды при высокой температуре помогает предотвратить распространение инфекции.

Риккетсии — это тип бактерий, которые могут жить только внутри клеток других организмов. Риккетсии, которые вызывают эпидемический сыпной тиф, обычно живут в организме человека (хозяина). Но в Северной Америке эти риккетсии также могут обитать в белках-летягах.

Случаи эпидемического сыпного тифа происходят во всех странах. Инфекция обычно переносится платяными вшами, когда их фекалии попадают в организм через разрывы в коже или иногда через слизистые оболочки глаз или рта. В Соединенных Штатах Америки у людей иногда развивается эпидемический сыпной тиф после контакта с белками-летягами.

Эта инфекция называется эпидемический сыпной тиф, поскольку в прошлом она вызывала большие вспышки (эпидемии), во время которых умирало большое количество людей. Такие вспышки в настоящее время встречаются редко, но в Африке недавно произошли небольшие вспышки этого заболевания. Эпидемический сыпной тиф чаще всего распространяется во многолюдных, негигиеничных местах, которые возникают во время войны, гражданских беспорядков или в районах крайней бедности.

Симптомы эпидемического тифа Симптомы эпидемического сыпного тифа появляются внезапно, спустя 7–14 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. У больных повышается температура и сильно болит голова, они чувствуют себя очень уставшими. Спустя 4–6 дней появляется сыпь. Сыпь обычно начинается на груди, постепенно распространяясь на руки и ноги. Иногда увеличивается селезенка. Если инфекция тяжелая, артериальное давление может стать очень низким, функция почек может ухудшиться, и может развиться гангрена и/или пневмония. Без лечения эпидемический сыпной тиф может привести к смерти. Риск смерти увеличивается с возрастом.

Диагностика эпидемического тифа Обследование врачом;

биопсия и анализ сыпи;

Анализы крови Диагноз эпидемического сыпного тифа ставится на основе симптомов, особенно если у больного на теле вши или он находится в зоне вспышки тифа. Для подтверждения диагноза врачи могут провести иммунофлуоресцентный анализ, для которого используется образец сыпи (биопсия). Или же они могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий. Врачи могут выполнять анализы крови для выявления антител к бактериям. Однако однократного выполнения теста не достаточно. Тест необходимо повторить через 1–3 недели для проверки повышения уровня антител. Таким образом, анализы на антитела не помогают врачам диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже.

Лечение эпидемического тифа Антибиотик Лечение эпидемического сыпного тифа обычно заключается в назначении доксициклина (антибиотика группы тетрациклинов) для приема внутрь. Человек должен принимать антибиотик до наступления улучшения и отсутствия жара в течение 24–48 часов. Но прием антибиотика следует продлить как минимум до 7 дней. Некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, но краткий курс (5–10 дней) доксициклина у детей всех возрастов является рекомендованным и не вызывает окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов).

Профилактика эпидемического тифа Меры по контролю вшей могут помочь предотвратить распространение инфекции. Например, одежду и постельные принадлежности, зараженные вшами, следует выстирать в горячей воде и высушить при высокой температуре, или же отдать в химчистку. Кроме того, люди должны избегать контакта с белками-летягами и их гнездами. Людям, зараженным вшами, могут назначать линдан или малатион (лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту) для нанесения на кожу и ликвидации вшей. Тем не менее, в связи с тем, что платяные вши живут в одежде и постельных принадлежностях людей, а не на коже (как, например, головные и лобковые вши), обработки одежды и постельного белья обычно бывает достаточно. Постельное белье и одежду следует стирать не реже одного раза в неделю в горячей воде (> 54 ⁰C [> 130 ⁰F]) и сушить при высокой температуре. Одежду и вещи, которые нельзя стирать, можно отдать в химчистку или хранить в плотно закрытом пластиковом пакете в течение 2 недель. Постельное белье и одежду также можно обрабатывать инсектицидом перметрином.