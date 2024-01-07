Общие сведения о риккетсиозных инфекциях

Возбудителем риккетсиозных и родственных инфекций (например, анаплазмоза, эрлихиоза и лихорадки ку) является необычный тип бактерий, который может жить только внутри клеток других организмов.

Большинство таких инфекций распространяется клещами, блохами и вшами.

Инфекция сопровождается такими симптомами, как жар, сильная головная боль, сыпь и общее недомогание.

Симптомы указывают на диагноз, но для его подтверждения врачу необходимо провести специальные анализы, используя образец крови или сыпи.

Врач назначает антибиотики, как только у него возникает подозрение на одну из этих инфекций.

Риккетсии и подобные (риккетсиозные) бактерии (такие как Ehrlichia, Anaplasma и Coxiella burnetii) являются необычным типом бактерий, которые вызывают несколько похожих заболеваний, в том числе следующие:

Эти бактерии отличаются от большинства других бактерий тем, что они могут жить и размножаться только внутри клеток другого живого организма (носителя) и не могут выжить самостоятельно в окружающей среде.

Многие виды этих бактерий живут на мелких животных (таких как крысы и мыши), которые называются носителями. Крупный рогатый скот, овцы и козы являются носителями бактерии коксиеллы Бернета, которая вызывает лихорадку Ку. Люди часто являются переносчиками Rickettsia prowazekii, вызывающей эпидемический сыпной тиф. Животные-носители могут болеть вызванной инфекцией болезнью, но могут быть только переносчиками, оставаясь при этом здоровыми.

Риккетсия и риккетсиеподобные бактерии, как правило, передаются людям через укусы клещей, блох и вшей, которые ранее кормились на зараженных животных. Клещи, блохи и вши называются переносчиками, потому что они распространяют (переносят) организмы, вызывающие заболевание, от одного носителя другому. Лихорадка Ку, вызываемая коксиеллой Бернета, может распространяться воздушным путем или через зараженную пищу и воду. Она не нуждается в переносчике.

Каждый вид риккетсии и риккетсиеподобной бактерии имеет собственного носителя и переносчика.

Некоторые из этих бактерий (и заболевания, вызываемые ими) встречаются во всем мире. Другие же встречаются только в определенных географических регионах.

Некоторые из бактерий заражают клетки выстилки мелких кровеносных сосудов, таким образом, воспаляют сосуды, блокируя их или вызывая кровотечения в соседние ткани. Другие бактерии (эрлихия и анаплазма) проникают внутрь лейкоцитов.

Симптомы развиваются в зависимости от пораженного участка и реакции организма.

Таблица Некоторые риккетсиозные и родственные инфекции Таблица

Симптомы риккетсиозных инфекций Различные риккетсиозные инфекции вызывают схожие симптомы: лихорадка

сильную головную боль;

характерная сыпь;

общее недомогание; Часто на месте укуса может образоваться язва, покрытая черной коростой (струп). По причине того что сыпь часто появляется только через несколько дней, ранняя риккетсиозная инфекция ошибочно воспринимается за простую вирусную инфекцию, например, грипп. Может наблюдаться отек лимфатических узлов. По мере прогрессирования инфекции у больного может развиваться нарушение сознания и сильная слабость, часто сопровождающиеся кашлем, затруднением дыхания, а иногда рвотой. Клещевая индийская лихорадка Изображение Изображения предоставлены д-ром Йошики Танигучи (Yoshiki Taniguchi) и журналом Dermatology (онлайн версия). На поздних стадиях инфекции может возникнуть гангрена, увеличение печени или селезенки, нарушение функции почек, может резко понизиться артериальное давление (вызвав шок). В результате может наступить летальный исход.

Диагностика риккетсиозных инфекций Обследование врачом;

анализы крови и биопсия сыпи. Поскольку риккетсия и риккетсиеподобные бактерии передаются клещами, блохами и вшами, врачи задают следующие вопросы пациенту: был ли тот укушен клещом или другим переносчиком инфекции;

путешествовал ли он в страны, где распространены такие инфекции. Укусы являются хорошей подсказкой, особенно в географических областях, где распространена риккетсия или родственные ей инфекции. Однако многие люди могут не вспомнить о таких укусах. Если у врача возникает подозрение на лихорадку Ку, он задаст вопрос о том, бывал ли пациент на ферме или возле фермы (поскольку крупный рогатый скот, овцы и козы бывают носителями бактерий, вызывающих эту инфекцию). Также симптомы помогают врачу диагностировать такие инфекции. Врачи задают пациенту следующие вопросы: сколько времени прошло между укусом и появлением сыпи (если известно);

есть ли у него другие симптомы Для определения пораженных частей тела и внешнего вида сыпи проводится физикальное обследование. Врач также выполняет осмотр на наличие струпа (язва, покрытая черной коркой), который пациент мог не заметить, а также опухших лимфатических узлов. Проведение анализов Для подтверждения диагноза необходимы лабораторные тесты. Часто врач не может сразу подтвердить инфекцию риккетсии или риккетсиеподобных бактерий, поскольку такие бактерии не определяются обычными лабораторными анализами. Специальные анализы крови для определения этих бактерий не входят в стандартную панель анализов. Они занимают больше времени, чем обычно необходимо для начала немедленного лечения. Врач назначает лечение на основании симптомов и вероятности возможного контакта с инфекцией. Полезные тесты включают: Анализы крови для определения антител к риккетсии или риккетсиеподобным бактериям

Если у пациента наблюдается сыпь, взятие небольшого образца пораженной кожи для проведения анализа (биопсии). Врачи используют оба метода для облегчения процесса распознавания и идентификации бактерий. При иммунофлуоресцентных анализов чужеродные вещества, вырабатываемые бактериями (антигены), метятся флуоресцентной краской.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) используется для увеличения количества материала ДНК бактерии для их более быстрого распознавания.