Общие сведения о риккетсиозных инфекциях

Возбудителем риккетсиозных и родственных инфекций (например, анаплазмоза, эрлихиоза и лихорадки ку) является необычный тип бактерий, который может жить только внутри клеток других организмов.
Большинство таких инфекций распространяется клещами, блохами и вшами.
Инфекция сопровождается такими симптомами, как жар, сильная головная боль, сыпь и общее недомогание.
Симптомы указывают на диагноз, но для его подтверждения врачу необходимо провести специальные анализы, используя образец крови или сыпи.
Врач назначает антибиотики, как только у него возникает подозрение на одну из этих инфекций.
Риккетсии и подобные (риккетсиозные) бактерии (такие как Ehrlichia, Anaplasma и Coxiella burnetii) являются необычным типом бактерий, которые вызывают несколько похожих заболеваний, в том числе следующие:
Эти бактерии отличаются от большинства других бактерий тем, что они могут жить и размножаться только внутри клеток другого живого организма (носителя) и не могут выжить самостоятельно в окружающей среде.
Многие виды этих бактерий живут на мелких животных (таких как крысы и мыши), которые называются носителями. Крупный рогатый скот, овцы и козы являются носителями бактерии коксиеллы Бернета, которая вызывает лихорадку Ку. Люди часто являются переносчиками Rickettsia prowazekii, вызывающей эпидемический сыпной тиф. Животные-носители могут болеть вызванной инфекцией болезнью, но могут быть только переносчиками, оставаясь при этом здоровыми.
Риккетсия и риккетсиеподобные бактерии, как правило, передаются людям через укусы клещей, блох и вшей, которые ранее кормились на зараженных животных. Клещи, блохи и вши называются переносчиками, потому что они распространяют (переносят) организмы, вызывающие заболевание, от одного носителя другому. Лихорадка Ку, вызываемая коксиеллой Бернета, может распространяться воздушным путем или через зараженную пищу и воду. Она не нуждается в переносчике.
Каждый вид риккетсии и риккетсиеподобной бактерии имеет собственного носителя и переносчика.
Некоторые из этих бактерий (и заболевания, вызываемые ими) встречаются во всем мире. Другие же встречаются только в определенных географических регионах.
Некоторые из бактерий заражают клетки выстилки мелких кровеносных сосудов, таким образом, воспаляют сосуды, блокируя их или вызывая кровотечения в соседние ткани. Другие бактерии (эрлихия и анаплазма) проникают внутрь лейкоцитов.
Симптомы развиваются в зависимости от пораженного участка и реакции организма.
Некоторые риккетсиозные и родственные инфекции
Инфекция
Возбудитель
Носитель
Территории, где происходит инфицирование
Описание
Тиф
Эпидемический сыпной тиф (сыпной тиф, переносимый вшами)
Болезнь Брилла-Цинссера (рецидив эпидемического сыпного тифа, иногда через несколько лет после первой инфекции)
Rickettsia prowazekii передается вшами или другим неизвестным образом, когда носителем являются белки-летяги.
Люди и белки-летяги
По всему миру (редко в Соединенных Штатах, но иногда встречается среди людей, контактировавших с белками-летягами)
Симптомы появляются внезапно, спустя 7–14 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. Выражаются жаром, головной болью и сильной усталостью (упадком сил). Сыпь появляется на 4–6-й день. Если инфекцию не лечить, она может привести к летальному исходу, особенно у людей в возрасте старше 50 лет.
Rickettsia typhi или Rickettsia felis, переносимые блохами
Коты, грызуны и опоссумы
По всему миру
Примерно через 8–16 дней после попадания бактерий в организм начинают проявляться симптомы, сходные с симптомами эпидемического сыпного тифа, но менее выраженные.
Клещевая индийская лихорадка
Orientia tsutsugamushi (ранее известная как Rickettsia tsutsugamushi), передается личинками клещей (клещи-тромбикулиды)
Клещи (как переносчики и носители)
Азиатская часть Тихого океана, ограниченная Японией, Кореей, Китаем, Индией и Северной Австралией
Симптомы появляются внезапно, спустя 6–21 день после попадания бактерии-возбудителя в организм. Выражаются жаром, ознобом, головной болью и опухшими лимфатическими узлами. На месте укуса клеща может образоваться струп. Сыпь появляется на 5–8-й день.
Пятнистая лихорадка
R. rickettsii, переносимые клещами
Грызуны
Западное полушарие, включая большую часть Соединенных Штатов (за исключением штата Мэн, Гавайев и Аляски), Центральной и Южной Америки
Симптомы появляются спустя 3–12 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм.
Rickettsia africae, переносимые клещами
Коровы
Страны Африки к югу от Сахары и Вест-Индия
Симптомы появляются спустя 4–10 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. На месте укуса клеща обычно образовывается черный струп.
Rickettsia conorii, переносимые иксодовыми собачьими клещами.
Собаки
Африка, Индия, южная Европа и ближневосточные страны у Средиземного, Черного и Каспийского морей
Симптомы появляются спустя 5–7 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. На месте укуса клеща может образоваться черный струп.
Rickettsia sibirica, переносимые клещами
Грызуны
Армения, Центральная Азия, Сибирь, Монголия и Китай
На месте укуса клеща может образоваться черный струп.
Rickettsia australis, переносимые клещами
Грызуны
Австралия
На месте укуса клеща может образоваться черный струп.
Rickettsia parkeri, переносимые клещами
Грызуны
Южные штаты США и Южная Америка
Симптомы появляются спустя 2–10 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. На месте укуса клеща обычно образовывается черный струп.
Rickettsia akari передается клещами
Домашние мыши
Впервые зарегистрирован в Нью-Йорке
Другие регионы США, России, Кореи и Африки
В месте укуса клеща появляется небольшой черный струп. Он развивается в небольшую язву, которая оставляет рубец после заживления. Примерно через неделю развивается повышенная температура, головная боль, мышечные боли и обширная сыпь.
Лихорадка, вызванная иксодовым клещом западным
R. philipii (364D)
Иксодовый клещ западный (Dermacentor occidentalis)
Калифорния
На месте укуса клеща обычно образовывается черный струп, затем следует лихорадка, опухание лимфатических узлов, головная боль, боль в мышцах и усталость. Сыпь встречается реже, чем при других пятнистых лихорадках.
Моноцитарный эрлихиоз
Ehrlichia chaffeensis, передается клещами, главным образом клещом амблиомма американским
Олень белохвостый и другие млекопитающие
Юго-восток и юг центральной части Соединенных Штатов Америки
Симптомы обычно появляются через 12 дней после укуса клеща. К ним относится жар, озноб, боль в мышцах, слабость, тошнота и/или рвота, кашель, головная боль и общее недомогание. Сыпь может развиться на туловище, руках и ногах.
Гранулоцитарный анаплазмоз
Anaplasma phagocytophilum, переносимые клещами
В основном мыши и другие мелкие грызуны
В США, в северо-восточных и среднеатлантических штатах, на севере Среднего Запада и Западном побережье.
Европа
Симптомы обычно появляются через 12 дней после укуса клеща. К ним относится жар, озноб, боль в мышцах, слабость, тошнота и/или рвота, кашель, головная боль и общее недомогание (плохое самочувствие).
Лихорадка Ку
Возбудитель коксиелла Бернета, который передается воздушно-капельным путем через вдыхание капелек влаги, содержащих бактерии, или при употреблении зараженного сырого молока
Овцы, крупный рогатый скот и козы
По всему миру
Симптомы появляются внезапно, спустя 9–28 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. Симптомы включают жар, сильную головную боль, озноб, сильную слабость, боль в мышцах, потерю аппетита, потение, непродуктивный кашель, боль в груди и одышку (вызванную пневмонией). Сыпь отсутствует.
Симптомы риккетсиозных инфекций
Различные риккетсиозные инфекции вызывают схожие симптомы:
лихорадка
сильную головную боль;
характерная сыпь;
общее недомогание;
Часто на месте укуса может образоваться язва, покрытая черной коростой (струп). По причине того что сыпь часто появляется только через несколько дней, ранняя риккетсиозная инфекция ошибочно воспринимается за простую вирусную инфекцию, например, грипп. Может наблюдаться отек лимфатических узлов.
По мере прогрессирования инфекции у больного может развиваться нарушение сознания и сильная слабость, часто сопровождающиеся кашлем, затруднением дыхания, а иногда рвотой.
Изображения предоставлены д-ром Йошики Танигучи (Yoshiki Taniguchi) и журналом Dermatology (онлайн версия).
На поздних стадиях инфекции может возникнуть гангрена, увеличение печени или селезенки, нарушение функции почек, может резко понизиться артериальное давление (вызвав шок). В результате может наступить летальный исход.
Диагностика риккетсиозных инфекций
Обследование врачом;
анализы крови и биопсия сыпи.
Поскольку риккетсия и риккетсиеподобные бактерии передаются клещами, блохами и вшами, врачи задают следующие вопросы пациенту:
был ли тот укушен клещом или другим переносчиком инфекции;
путешествовал ли он в страны, где распространены такие инфекции.
Укусы являются хорошей подсказкой, особенно в географических областях, где распространена риккетсия или родственные ей инфекции. Однако многие люди могут не вспомнить о таких укусах.
Если у врача возникает подозрение на лихорадку Ку, он задаст вопрос о том, бывал ли пациент на ферме или возле фермы (поскольку крупный рогатый скот, овцы и козы бывают носителями бактерий, вызывающих эту инфекцию).
Также симптомы помогают врачу диагностировать такие инфекции. Врачи задают пациенту следующие вопросы:
сколько времени прошло между укусом и появлением сыпи (если известно);
есть ли у него другие симптомы
Для определения пораженных частей тела и внешнего вида сыпи проводится физикальное обследование. Врач также выполняет осмотр на наличие струпа (язва, покрытая черной коркой), который пациент мог не заметить, а также опухших лимфатических узлов.
Проведение анализов
Для подтверждения диагноза необходимы лабораторные тесты. Часто врач не может сразу подтвердить инфекцию риккетсии или риккетсиеподобных бактерий, поскольку такие бактерии не определяются обычными лабораторными анализами. Специальные анализы крови для определения этих бактерий не входят в стандартную панель анализов. Они занимают больше времени, чем обычно необходимо для начала немедленного лечения. Врач назначает лечение на основании симптомов и вероятности возможного контакта с инфекцией.
Полезные тесты включают:
Анализы крови для определения антител к риккетсии или риккетсиеподобным бактериям
Если у пациента наблюдается сыпь, взятие небольшого образца пораженной кожи для проведения анализа (биопсии).
Врачи используют оба метода для облегчения процесса распознавания и идентификации бактерий.
При иммунофлуоресцентных анализов чужеродные вещества, вырабатываемые бактериями (антигены), метятся флуоресцентной краской.
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) используется для увеличения количества материала ДНК бактерии для их более быстрого распознавания.
Лечение риккетсиозных инфекций
Антибиотики
Антибиотики обычно назначают, не ожидая результатов анализов. Раннее лечение риккетсиозных инфекций может предотвратить развитие осложнений, снизить риск смерти и сократить время выздоровления.
Риккетсиозные инфекции быстро реагируют на немедленное лечение тетрациклиновыми антибиотиками (предпочтительно доксициклином). Эти антибиотики принимаются перорально, за исключением случаев, когда состояние пациента очень тяжелое. Тогда антибиотик вводится внутривенно.
Некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, но краткий курс (5–10 дней) доксициклина при риккетсиозном заболевании у детей всех возрастов рекомендован Американской академией педиатрии и другими экспертами и не вызывает окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов).
После лечения большинство пациентов с легкой формой инфекции чувствует облегчение в течение 1–2 дней, а жар, как правило, проходит спустя 2–3 дня. Антибиотик принимается как минимум в течение недели или дольше, если жар не спадает. При запоздалом начале лечения улучшение наступает медленнее, а жар держится дольше. Если инфекцию оставить без лечения или если лечение начато слишком поздно, может наступить летальный исход, особенно в случаях заболевания эпидемическим сыпным тифом, японской речной лихорадкой или американским клещевым риккетсиозом.
Для лечения средиземноморской пятнистой лихорадки может применяться ципрофлоксацин и другие похожие антибиотики. Но, как правило, они не применяются для лечения других риккетсиозных или родственных заболеваний.