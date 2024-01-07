Крысиный сыпной (эндемический) тиф

Крысиный сыпной тиф является риккетсиозным заболеванием, которое вызывается Rickettsia typhi и Rickettsia felis и переносится крысиными блохами.

У больных крысиным сыпным тифом возникает потрясающий озноб, повышение температуры и головная боль с последующим развитием сыпи через несколько дней.

Для диагностики инфекции врачи проводят анализ образца сыпи и иногда делают анализы крови.

Крысиный сыпной тиф лечат при помощи антибиотика.

Риккетсии — это тип бактерий, которые могут жить только внутри клеток других организмов. Риккетсии, которые вызывают крысиный сыпной тиф, живут главным образом в организмах крыс и мышей (хозяев).

Крысиный сыпной тиф встречается во всем мире, хотя им инфицированы не многие люди. Инфекция передается людям через крысиных, мышиных и кошачьих блох.

В Соединенных Штатах Америки большинство случаев крысиного сыпного тифа происходит в пригородных районах на Гавайях, в штатах Техас и Калифорния. В этих штатах риккетсии часто обитают в опоссумах и кошках.

Симптомы крысиного сыпного тифа Симптомы крысиного сыпного тифа появляются спустя 6–18 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. У людей развиваются озноб, повышенная температура и головная боль. Повышенная температура длится приблизительно 12 дней. Сыпь может появиться через несколько дней после развития других симптомов. Сначала она возникает лишь в некоторых местах на туловище, а затем распространяется на конечности. Крысиный сыпной тиф редко приводит к смерти, однако у пожилых людей смертельный исход более вероятен.

Диагностика крысиного сыпного тифа Обследование врачом;

биопсия и анализ сыпи;

Анализы крови Диагноз крысиного сыпного тифа предполагают на основе симптомов. Для подтверждения диагноза врачи могут провести иммунофлуоресцентный анализ, для которого используется образец сыпи (биопсия). Или же они могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий. Врачи могут выполнять анализы крови для выявления антител к бактериям. Однако лишь однократного выполнения теста не достаточно. Тест необходимо повторить через 1–3 недели для проверки повышения уровня антител. Таким образом, анализы на антитела не помогают врачам диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже.

Лечение крысиного сыпного тифа Антибиотик Лечение крысиного сыпного тифа обычно заключается в назначении доксициклина (антибиотика группы тетрациклинов) для приема внутрь. Человек должен принимать антибиотик до наступления улучшения и отсутствия жара в течение 48 часов. Но прием антибиотика следует продлить как минимум до 7 дней. Некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, но краткий курс (5–10 дней) доксициклина у детей всех возрастов является рекомендованным и не вызывает окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов).