Клещевая индийская лихорадка

Обследование врачом;

биопсия и анализ сыпи;

Анализы крови

Врачи подозревают клещевую индийскую лихорадку, исходя из симптомов у людей, недавно находившихся в зоне, где часто встречается это заболевание (например, в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и северной Австралии), и проводивших время на открытом воздухе, например, в походах или при посещении ферм, что могло привести к укусу клеща.

Для подтверждения диагноза врачи могут провести иммунофлуоресцентный анализ, для которого используется образец сыпи (биопсия). Или же они могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий.

Врачи могут выполнять анализы крови для выявления антител к бактериям. Однако однократного выполнения теста не достаточно. Тест необходимо повторить через 1–3 недели для проверки повышения уровня антител. Таким образом, эти анализы не помогают врачам диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже.