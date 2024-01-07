Клещевая индийская лихорадка связана с риккетсиозными заболеваниями и вызвана Orientia tsutsugamushi. Она распространяется личинками клещей.
У больных клещевой индийской лихорадкой возникает повышенная температура, озноб и головная боль с последующим развитием сыпи через несколько дней.
Для диагностики инфекции врачи проводят анализ образца сыпи и иногда делают анализы крови.
Клещевую индийскую лихорадку лечат при помощи антибиотика.
Бактерии, которые вызывают клещевую индийскую лихорадку, такие как риккетсии, могут жить только внутри клеток других организмов. Бактерии, вызывающие клещевую индийскую лихорадку, обитают в клещах (переносчиках).
Изображения предоставлены д-ром Йошики Танигучи (Yoshiki Taniguchi) и журналом Dermatology (онлайн версия).
Клещевая индийская лихорадка встречается в Японии, Корее, Китае и Индии, а также в северной Австралии. Это заболевание передается людям путем укуса личинки клеща.
Симптомы клещевой индийской лихорадки
Симптомы клещевой индийской лихорадки появляются внезапно, спустя 6–21 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. Они включают повышенную температуру, озноб, головную боль и опухшие лимфатические узлы. На месте укуса клеща может образоваться струп. У людей может быть кашель в течение первой недели развития лихорадки. Сыпь появляется примерно через 5–8 дней после начала лихорадки.
Диагностика клещевой индийской лихорадки
Обследование врачом;
биопсия и анализ сыпи;
Анализы крови
Врачи подозревают клещевую индийскую лихорадку, исходя из симптомов у людей, недавно находившихся в зоне, где часто встречается это заболевание (например, в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и северной Австралии), и проводивших время на открытом воздухе, например, в походах или при посещении ферм, что могло привести к укусу клеща.
Для подтверждения диагноза врачи могут провести иммунофлуоресцентный анализ, для которого используется образец сыпи (биопсия). Или же они могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий.
Врачи могут выполнять анализы крови для выявления антител к бактериям. Однако однократного выполнения теста не достаточно. Тест необходимо повторить через 1–3 недели для проверки повышения уровня антител. Таким образом, эти анализы не помогают врачам диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже.
Лечение клещевой индийской лихорадки
Антибиотик
Лечение клещевой индийской лихорадки чаще всего заключается в приеме доксициклина (антибиотика группы тетрациклинов) внутрь. Люди принимают этот антибиотик до наступления улучшения и отсутствия жара в течение 48 часов, однако должны принимать его как минимум в течение 7 дней. При наличии лечения люди выздоравливают быстро.
Хотя некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, краткие курсы (5–10 дней) доксициклина у детей всех возрастов рекомендованы Американской академией педиатрии и другими экспертами и могут использоваться без окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов).
Профилактика клещевой индийской лихорадки
Профилактика включает обрезку кустов и распыление на зараженные участки инсектицидов для уничтожения или уменьшения популяции клещей.
В случае возможного контакта с личинками клеща следует использовать репелленты от насекомых, такие как ДЭТА (диэтилтолуамид).