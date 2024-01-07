Различные риккетсии, переносимые клещами, вызывают пятнистые лихорадки, похожие на американский клещевой риккетсиоз, но не такие тяжелые. Они вызывают появление маленькой язвы в месте укуса клещом, опухание близлежащих лимфатических узлов и красную сыпь.
Пятнистая лихорадка развивается у людей после укуса клеща, переносящего инфекцию.
Инфекция вызывает лихорадку, усталость, мышечные боли и головные боли. Через несколько дней после заражения обычно развивается сыпь.
Пятнистую лихорадку лечат антибиотиком.
Лучшим способом предотвращения инфекции является избегание укусов клещей.
Риккетсии — это тип бактерий, которые могут жить только внутри клеток других организмов.
Пятнистая лихорадка бывает следующих видов:
Африканская клещевая лихорадка (африканский клещевой тиф)
Средиземноморская пятнистая лихорадка
Северо-азиатский риккетсиоз, вызываемый клещами
Квинслендский клещевой тиф
Риккетсиоз, вызываемый Rickettsia parkeri
Например, американский клещевой риккетсиоз и другие пятнистые лихорадки могут возникать в США и других частях мира (см. таблицу Некоторые риккетсиозные и родственные инфекции). Вспышка инфекции приходится в основном на период весны и лета, когда активизируются взрослые особи клещей, а люди находятся в местах, населенных клещами. В теплом климате заболевание наблюдается круглый год. Средиземноморская пятнистая лихорадка может наблюдаться в течение круглого года в средиземноморском регионе. Она переноситься коричневым собачьим клещом и поэтому передается даже в помещении.
Симптомы других пятнистых лихорадок
Симптомы этих пятнистых лихорадок похожи и обычно проявляются не так тяжело, как симптомы американского клещевого риккетсиоза.
Примерно через 5–7 дней после укуса появляется жар, усталость, боль в мышцах и головная боль. Глаза краснеют, появляется общее ощущение недомогания. Часто на месте укуса образовывается небольшая язва, похожая на пуговицу и покрытая черной коростой (струп). Также могут опухать близлежащие лимфатические узлы. Примерно через 4 дня после появления жара на предплечье появляется красная сыпь, которая распространяется на большую часть тела, включая ладони и стопы. Жар длится, как правило, более недели.
При соответствующем лечении такие инфекции редко вызывают серьезные проблемы или приводят к летальному исходу. Чаще всего последствия инфекции возникают у пожилых людей и у людей, которые уже страдают каким-либо тяжелым заболеванием.
Диагностика других пятнистых лихорадок
Обследование врачом;
биопсия и анализ сыпи;
Анализы крови
Симптомы указывают на диагноз пятнистой лихорадки.
Для подтверждения диагноза врачи могут провести иммунофлуоресцентный анализ, для которого используется образец сыпи (биопсия). Или же они могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий.
Врачи могут выполнять анализы крови для выявления антител к бактериям. Однако лишь однократного выполнения теста не достаточно. Тест необходимо повторить через 1–3 недели для проверки повышения уровня антител. Таким образом, анализы на антитела не помогают врачам диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже.
Лечение других пятнистых лихорадок
Антибиотик
В случае подозрения на пятнистую лихорадку на основании наличия симптомов и потенциального контакта с инфицированными клещами врач немедленно назначает антибиотик, чаще всего доксициклин, даже если лабораторные анализы еще не готовы. Антибиотик дают на протяжении 5 дней.
Профилактика других пятнистых лихорадок
Для профилактики таких инфекций необходимо принимать меры предосторожности для предотвращения укусов клещей.
Избежать попадания клещей на кожу можно, придерживаясь следующих правил:
не сходить с тропы или дорожки;
заправлять брюки в ботинки или носки;
Носить одежду с длинным рукавом
наносить репелленты с диэтилтолуамидом (ДЭТА) на открытые участки кожи.
У очень маленьких детей ДЭТА следует использовать с осторожностью, поскольку были зафиксированы случаи токсической реакции. Перметрин, нанесенный на одежду, эффективно убивает клещей. В районах, где распространены инфекции, передаваемые клещами, очень важно проводить осмотры на наличие клещей, особенно волосистой части тела и у детей.
Присосавшегося клеща следует удалять с осторожностью, а не раздавливать пальцами, потому что раздавленный клещ может заразить болезнью. Тело клеща нельзя тянуть или сдавливать. Клеща можно вытащить небольшим пинцетом, осторожно вытягивая его за голову. Место, где присосался клещ, следует смазать спиртом. Вазелин, зажженные спички и другие раздражители не являются эффективными способами удаления клещей; их не следует использовать.
Для освобождения целых территорий от клещей не существует практических средств. Тем не менее, количество клещей можно уменьшить в местах их распространения, если сделать окружающую среду менее привлекательными для животных, переносящих клещей. Например, можно сделать участок менее привлекательным для мышей, удаляя нагромождения бревен и кучи листьев, срезая высокую траву и подрезая кусты у дома, особенно вокруг игровых зон. Мыши могут прятаться и делать норы в таких местах.