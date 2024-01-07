Другие пятнистые лихорадки

Симптомы этих пятнистых лихорадок похожи и обычно проявляются не так тяжело, как симптомы американского клещевого риккетсиоза.

Примерно через 5–7 дней после укуса появляется жар, усталость, боль в мышцах и головная боль. Глаза краснеют, появляется общее ощущение недомогания. Часто на месте укуса образовывается небольшая язва, похожая на пуговицу и покрытая черной коростой (струп). Также могут опухать близлежащие лимфатические узлы. Примерно через 4 дня после появления жара на предплечье появляется красная сыпь, которая распространяется на большую часть тела, включая ладони и стопы. Жар длится, как правило, более недели.

При соответствующем лечении такие инфекции редко вызывают серьезные проблемы или приводят к летальному исходу. Чаще всего последствия инфекции возникают у пожилых людей и у людей, которые уже страдают каким-либо тяжелым заболеванием.