Везикулезный риккетсиоз — это риккетсиозное заболевание, вызванное бактериями вида Rickettsia akari и распространяемое личинками клещей или взрослыми клещами.

Симптомы везикулезного риккетсиоза, которые проявляются в легкой степени, включают повышенную температуру с ознобом и потливостью, головную боль, чувствительность к свету, мышечные боли и сыпь.

Для диагностики инфекции врачи проводят анализ образца сыпи и иногда делают анализы крови.

Везикулезный риккетсиоз лечится антибиотиками.

Риккетсии — это тип бактерий, которые могут жить только внутри клеток других организмов. Риккетсии, которые вызывают везикулезный риккетсиоз, обычно живут в организме домашних мышей (хозяев).

Везикулезный риккетсиоз встречается во многих регионах США, России, Кореи и Африки. Риккетсии передаются людям путем укуса личинки клеща или взрослого клеща. Клещи могут также переносить бактерии домашним мышам.

Симптомы везикулезного риккетсиоза Симптомы везикулезного риккетсиоза проявляются слабо. Часто на месте укуса появляется небольшая язва, похожая на пуговицу и покрытая черной коростой (струпом). Он развивается в небольшую язву, которая оставляет рубец после заживления. Примерно неделю спустя развиваются другие симптомы. К ним относятся повышенная температура с ознобом и потливостью, головная боль, неприятные ощущения в глазах, когда они подвергаются воздействию света, мышечные боли и обширная сыпь. Близлежащие лимфатические узлы могут увеличиваться в размерах.

Диагностика везикулезного риккетсиоза Обследование врачом;

биопсия и анализ сыпи;

Анализы крови Диагноз везикулезного риккетсиоза ставится на основании симптомов. Как правило, для подтверждения диагноза врачи могут провести иммунофлуоресцентный анализ, для которого используется образец сыпи. Или же они могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий. Врачи могут выполнять анализы крови для выявления антител к бактериям. Однако однократного выполнения теста не достаточно. Тест необходимо повторить через 1–3 недели для проверки повышения уровня антител. Таким образом, анализы на антитела не помогают врачам диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже.

Лечение везикулезного риккетсиоза Антибиотик Везикулезный риккетсиоз не требует лечения, однако пероральный (внутрь) прием антибиотика доксициклина в течение 5 дней сокращает продолжительность некоторых симптомов.