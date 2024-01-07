Американский клещевой риккетсиоз (АКР)

Американский клещевой риккетсиоз — это потенциально смертельная риккетсиозная инфекция, которая переносится иксодовыми собачьими клещами. Она вызывает сыпь, головную боль и сильный жар.

Человек заражается от укуса клеща, который переносит заболевание.

Появляется сильная головная боль, озноб, сильное истощение и мышечные боли, через несколько дней появляется сыпь.

В случае укуса клеща и развития характерных симптомов человек должен немедленно принять антибиотики.

Лучшим способом предотвращения инфекции является избегание укусов клещей.

Американский клещевой риккетсиоз вызывают бактерии Rickettsia rickettsii. Риккетсии — это тип бактерий, которые могут жить только внутри клеток других организмов.

Американский клещевой риккетсиоз — это, вероятно, самая распространенная причина риккетсиозных инфекций в Соединенных Штатах. Впервые это заболевание было зарегистрировано в штатах в районе Скалистых гор, но оно встречается также на большей части континентальных Соединенных Штатов. Больше всего заболевание распространено на юго-восточной и юго-центральной территории Соединенных Штатов (штаты Северная Каролина, Оклахома, Арканзас, Теннесси и Миссури). Оно также встречается в Центральной и Южной Америке.

Американский клещевой риккетсиоз встречается в основном в период с марта по сентябрь, когда активизируются взрослые особи клещей, а люди проводят время в местах, населенных такими клещами. В южных штатах заболевание встречается круглый год. Инфекция чаще встречается среди людей, которые проводят много времени на территориях, зараженных клещами, и среди детей младше 15 лет.

Риккетсии попадают в клещей, когда те сосут кровь инфицированных животных, чаще всего грызунов. Инфицированные самки клещей также передают риккетсиоз своим потомкам. Инфекция передается людям через укусы иксодовых собачьих клещей. Риккетсиозная инфекция, вероятно, не передается от человека к человеку.

Иксодовый собачий клещ Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Кристофером Паддоком (Christopher Paddock) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Желтый собачий клещ Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Кристофером Паддоком (Christopher Paddock) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Риккетсии живут и размножаются в клетках, которые выстилают кровеносные сосуды. Чаще всего заражаются кровеносные сосуды в коже и под кожей, а также в головном мозге, легких, сердце, почках, печени и селезенке. Мелкие инфицированные кровеносные сосуды могут блокироваться сгустками крови.

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Симптомы американского клещевого риккетсиоза Как правило, симптомами американского клещевого риккетсиоза являются сильная головная боль, озноб, сильное утомление (упадок сил) и мышечные боли. Симптомы появляются внезапно, спустя 3–12 дней после укуса клеща. Чем быстрее развиваются симптомы, тем тяжелее инфекция. В течение нескольких дней сильно поднимается температура; в тяжелых случаях она держится в течение 2–3 недель. Может возникнуть отрывистый и сухой кашель. Также характерны тошнота и рвота. С первого по шестой день повышенной температуры у большинства людей на запястьях, ладонях, щиколотках, стопах и предплечье появляется сыпь. Она быстро распространяется на шею, лицо, подмышки, ягодицы и туловище. Сначала сыпь имеет плоскую форму и розовый цвет, постепенно темнея и становясь выпуклой. Она не вызывает зуд. Теплая вода, например, во время приема ванны, делает сыпь более заметной. Примерно через 4 дня из-за кровотечений внутри кожи начинают появляться лиловые участки кожи (петехии). В случае тяжелой инфекции могут чернеть и отмирать участки кожи, что свидетельствует о гангрене. У некоторых людей, заразившихся американским клещевым риккетсиозом, сыпь не появляется. Американский клещевой риккетсиоз Изображение Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). По мере прогрессирования американского клещевого риккетсиоза он может вызывать и другие симптомы: Беспокойное состояние, бессонницу, бредовое состояние, иногда кому (в случае повреждения кровяных сосудов головы)

боль в животе;

Воспаление дыхательных путей (пневмонит) и пневмония

Поражение сердца

анемия;

Сильное понижение артериального давления и смерть (редко, при тяжелой форме инфекции)

Диагностика американского клещевого риккетсиоза Обследование врачом;

биопсия и анализ сыпи;

Анализы крови Врачи подозревают американский клещевой риккетсиоз, если у пациента имеется оба следующих фактора: он проживает в лесу или рядом с лесом где-либо в Западном полушарии;

возникновение повышенной температуры, головной боли и мышечных болей весной, летом или осенью, независимо от наличия сыпи или укуса клеща. Несмотря на то, что болезнь всегда передается клещами, многие люди не помнят, что их укусил клещ. Для подтверждения диагноза американского клещевого риккетсиоза обычно требуется проведение анализов. Тем не менее, при помощи имеющихся анализов можно не обнаруживать бактерии сразу же или же проведение анализов занимает длительное время. Таким образом, если врачи подозревают американский клещевой риккетсиоз, они обычно начинают лечение до получения результатов анализа. Как правило, для подтверждения диагноза врач назначает иммунофлуоресцентный анализ на образце, взятом из сыпи (биопсии). Для проведения иммунофлуоресцентного анализа чужеродные вещества, вырабатываемые бактериями (антигены), метятся флуоресцентной краской, что позволяет легче обнаружить и идентифицировать бактерии. Врачи могут выполнять анализы крови для выявления антител к бактериям. Однако при помощи этих анализов такие антитела можно выявить только через 7–10 дней после начала симптомов. Анализы на антитела, проведенные до этого времени, могут быть отрицательными. Поэтому врачи обычно выполняют анализ дважды с интервалом в несколько недель, чтобы проверить повышение уровня антител. Таким образом, эти анализы не помогают врачам диагностировать инфекцию сразу после того, как кто-то заболел, но могут помочь подтвердить диагноз позже. Кроме того, врачи используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для быстрого обнаружения бактерий.

Лечение американского клещевого риккетсиоза Антибиотики В случае подозрения на американский клещевой риккетсиоз на основании наличия симптомов и потенциального контакта с инфицированными клещами врач немедленно назначает антибиотики, даже если лабораторные анализы еще не готовы. Раннее лечение антибиотиками сократило уровень смертности. Обычно используется доксициклин (антибиотик группы тетрациклинов). При легкой форме инфекции он назначается перорально, а при тяжелой — внутривенно. Человек должен принимать антибиотик до наступления улучшения и отсутствия жара в течение 24–48 часов. Но прием антибиотика следует продлить как минимум до 7 дней. Хотя некоторые тетрациклины, принимаемые в течение более 10 дней, могут вызывать окрашивание зубов у детей младше 8 лет, краткие курсы (5–10 дней) доксициклина у детей всех возрастов рекомендованы Американской академией педиатрии и другими экспертами и могут использоваться без окрашивания зубов или ослабления зубной эмали (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: исследование доксициклина и окрашивания зубов). Врач не назначает антибиотики людям, укушенным клещом, но без явных симптомов. Вместо этого врач может попросить пациента немедленно сообщить о появлении любых симптомов. Беременным женщинам следует обсудить со своим врачом потенциальные риски в сравнении с пользой от приема доксициклина для лечения американского клещевого риккетсиоза.