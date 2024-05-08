Птичий грипп — это вирусная инфекция, вызываемая штаммами вируса гриппа, которые, как правило, поражают диких и домашних птиц.

Вирус птичьего гриппа редко передается от животных людям, (передача человеку может возникать, когда генетический материал вируса мутирует).

Почти все люди, заразившиеся птичьим гриппом, находились в близком контакте с инфицированной птицей (этот грипп почти никогда не передается от человека человеку).

У больных могут наблюдаться чрезвычайно серьезное затруднение дыхания и гриппоподобные симптомы.

Для диагностики птичьего гриппа врачи проводят анализ выделений из носа или горла человека.

Птичий грипп лечится противовирусными препаратами.

(См. также Грипп)

Птичий грипп вызывается несколькими штаммами вируса гриппа А, который обычно поражает диких птиц. Инфекция может передаваться домашним птицам. Однако она редко передается от животных человеку. Она может передаваться от птиц человеку тогда, когда генетический материал вируса изменяется (мутирует), позволяя ему прикрепляться к клеткам дыхательных путей человека. Почти все люди, заразившиеся птичьим гриппом, находились в близком контакте с инфицированной птицей. Птичий грипп практически не передается от человека человеку.

Человеческая инфекция, вызванная штаммом птичьего гриппа H5N1 (см. типы и штаммы гриппа), впервые возникла в Гонконге в 1997 году, а затем распространилась на другие страны. В Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано два случая гриппа H5N1. В 2022 году в Колорадо был зарегистрирован один случай, вероятно, из-за контакта с инфицированной птицей. Второй случай имел место у работника молочной фермы в Техасе в 2024 году. В 2024 году грипп H5N1 был зарегистрирован у молочного скота в нескольких штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Министерство сельского хозяйства США (USDA) продолжают следить за ситуацией (см. CDC: Информация о птичьем гриппе и птичьем гриппе H5N1: краткое описание текущей ситуации; также см. USDA: выявление высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) у животных).

В 2013 году на юго-востоке Китая началась вспышка штамма птичьего гриппа H7N9. Еще одна волна инфекции у людей в Китае достигла пика в 2016–2017 годах, при этом было зарегистрировано почти 800 случаев заболевания, однако с тех пор случаи заболевания регистрировались лишь спорадически. С 2013 года Всемирная организация здравоохранения получила информацию о более чем 1500 случаях инфицирования человека и по крайней мере о 615 случаев смерти по всему миру. Инфекция возникала, в основном, в общинах, где потребляется мясо с рынков живой птицы.

Другие штаммы вируса птичьего гриппа также становились причиной вспышек инфекции у человека.

Симптомы птичьего гриппа Штаммы вируса H5N1 и H7N9, являющиеся наиболее частыми возбудителями птичьего гриппа у человека, вызывают похожие эффекты. У больных могут быть гриппоподобные симптомы (жар, кашель, боль в горле и мышцах). У некоторых людей наблюдается конъюнктивит (воспаление конъюнктивы, которая является частью глаза). У некоторых отмечается затрудненное дыхание или пневмония.

Диагностика птичьего гриппа Анализ образца, взятого из носа или горла Людям следует обратиться к врачу и сдать анализ на птичий грипп при наличии у них гриппоподобных симптомов, а также при наличии одного из следующих факторов: Они контактировали с птицами в районе, в котором, по сообщениям, птицы переносят инфекцию.

Они контактировали с человеком, инфицированным птичьим гриппом. Врач может отправить образец мазка из носоглотки для анализа.

Лечение птичьего гриппа Противовирусные препараты Инфицированным людям назначают балоксавир, осельтамивир или занамивир (противовирусные препараты, применяемые для лечения гриппа). Эти препараты обычно улучшают выживаемость (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: профилактика и противовирусное лечение птичьего гриппа у людей).