Оставайтесь дома для предотвращения заражения других людей.

Употребление большого количества жидкости

При необходимости — безрецептурные препараты для ослабления симптомов

Больные простудой должны оставаться в тепле и комфорте и отдыхать. Они должны попытаться избежать передачи инфекции другим, оставаясь дома. Употребление жидкости или использование увлажнителя, создающего прохладный влажный микроклимат, может немного способствовать разжижению выделений и облегчению их выведения Испарители, которые выделяют горячий пар, могут вызывать ожоги при приближении или случайном прикосновении к устройству, заполненному горячей водой.

Разработанные на данный момент противовирусные препараты неэффективны против простуды. Антибиотики не помогают больным простудой, даже если мокрота при сморкании или кашле густая или окрашенная. Прием антибиотика, когда он не нужен, может вызвать побочные эффекты и способствовать росту бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Эхинацея, препараты, содержащие цинк, а также витамин С предлагались ранее в качестве лечения. Некоторые небольшие исследования подтверждают их эффективность. Другие исследования признали их неэффективными. Но никакие широкомасштабные клинические исследования не подтверждают эффективности этих средств. Даже если исследования свидетельствовали о наличии пользы, ее степень была невысокой. К примеру, длительность симптомов простуды сокращалась при помощи цинка менее чем на 1 день. Кроме того, цинковые пастилки могут вызывать неприятный привкус и тошноту, а назальный спрей с цинком может вызвать постоянную потерю обоняния. Таким образом, большинство экспертов не рекомендуют лечение этими добавками.

Несколько популярных безрецептурных средств помогают облегчить симптомы простуды. Врачи считают использование этих препаратов необходимым только в соответствии с тяжестью состояния больного, поскольку они не борются непосредственно с инфекцией, которая в любом случае проходит через неделю, вне зависимости от лечения. Используют несколько видов препаратов:

Противоотечные, которые снимают заложенность носа

Антигистаминные, которые могут способствовать уменьшению проявления насморка

Назальный спрей с физиологическим раствором, который разжижает слизь.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ацетаминофен могут облегчить боль и снизить температуру.

Сиропы от кашля, которые помогают облегчить кашель, разжижая мокроту и способствуя выделению слизи (отхаркивающие) либо подавляя кашель (средства от кашля или мед).

Эти препараты часто продаются в комплекте, но могут быть приобретены по отдельности.

Для купирования заложенности носа противоотечные препараты в виде аэрозолей действуют лучше, чем пероральные. Однако не следует применять препараты в виде аэрозолей более 3–5 дней, иначе состояние больного может ухудшиться. Ипратропиум — назальный аэрозоль, доступный только по рецепту, помогает справиться с симптомами насморка.

Более ранние антигистаминные препараты, такие, как хлорфенирамин, могут вызвать сонливость. Антигистаминные препараты нового поколения, такие, как лоратадин, в большинстве случае не вызывают сонливости, но неэффективны при лечении обычной простуды.

Детям до 4 лет местные сосудосуживающие (противоотечные) средства и антигистаминные препараты не назначают.

НПВП, такие, как аспирин, ибупрофен и напроксен, могут облегчить боль и снизить температуру, подобно ацетаминофену. Аспирин обычно не назначают детям, поскольку он повышает риск развития синдрома Рейе — редкого, но представляющего угрозу для жизни состояния у детей.

Препараты, подавляющие кашель, как правило, не рекомендуются, поскольку откашливание мокроты и выделений — это естественный способ очищения дыхательных путей во время вирусной инфекции. Однако для борьбы с сильным кашлем, мешающим сну либо причиняющим сильный дискомфорт, могут применяться препараты, подавляющие кашель.