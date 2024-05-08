Обычная простуда — вирусная инфекция, поражающая слизистые оболочки носа, околоносовых пазух и горла.
Многие вирусы вызывают простуду.
Обычно простуда распространяется при контакте рук с выделениями из носа инфицированного.
Простуда часто начинается с боли и сухости в горле, ощущения дискомфорта в носу с последующим чиханием, насморком, кашлем и общим недомоганием.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов.
Тщательная гигиена, включающая частое мытье рук, является лучшим способом профилактики простуды.
Отдых, противоотечные препараты, ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, такие как ибупрофен) могут облегчить симптомы.
Обычная простуда является одним из самых распространенных заболеваний. Простуду могут вызвать много разных вирусов (риновирусы, аденовирусы, коронавирусы и метапневмовирусы человека), но риновирусы (которых около 100 видов) вызывают большинство случаев простуды. Простуда, вызванная риновирусом, чаще всего возникает весной и осенью. Другие вирусы вызывают простудные заболевания в другое время года.
Простудные заболевания распространяются в основном при контакте рук с выделениями из носа заболевших. В этих выделениях содержатся вирусы простуды. Когда люди касаются своего рта, носа, глаз, вирус получает доступ в организм и становится причиной простуды. Реже вирус простуды передается, когда люди вдыхают воздух вблизи кашляющего либо чихающего больного. Простуда наиболее заразна в первые 1–2 дня после появления симптомов.
Восприимчивость к простуде не увеличивается ни при одном из следующих факторов:
Переохлаждение
Общее состояние здоровья привычный режим питания
Наличие аномалий носа или горла (например, увеличение миндалин или аденоидов)
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Симптомы простуды
Симптомы простуды появляются на 1–3 день после заражения. Как правило, первый симптом — сухость или боль в горле либо дискомфорт в носу. Позднее люди начинают чихать, появляется насморк и ощущение легкого недомогания. Жар отмечается редко, но умеренное повышение температуры может появиться в начале заболевания. Вначале выделения из носа прозрачные и чистые, могут быть неприятно обильными, но в дальнейшем они становятся гуще, мутного желто-зеленого цвета и менее обильными. У многих людей появляется умеренный кашель. Симптомы обычно проходят на 4–10 день, хотя кашель может продолжаться в течение последующей недели.
Осложнения могут продлить болезнь. Риновирусная инфекция зачастую провоцирует приступы астмы у лиц, страдающих данным заболеванием. У некоторых больных развивается бактериальная инфекция среднего уха (средний отит) либо носовых пазух (синусит). Эти инфекции развиваются из-за того, что заложенность носа блокирует нормальный отток жидкости из вышеуказанных зон, что позволяет бактериям размножаться в скоплениях заблокированных выделений.
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Диагностика простуды
Обследование врачом;
Врачи обычно ставят диагноз, основываясь на характерных симптомах. Высокая температура, сильная головная боль, сыпь, затрудненное дыхание или боли в груди позволяют предположить, что заболевание — не обычная простуда.
Для диагностики простуды, как правило, не нужны лабораторные анализы. Если есть подозрения на осложнения, врачи могут назначить анализ крови и рентген.
Лечение простуды
Оставайтесь дома для предотвращения заражения других людей.
Употребление большого количества жидкости
При необходимости — безрецептурные препараты для ослабления симптомов
Больные простудой должны оставаться в тепле и комфорте и отдыхать. Они должны попытаться избежать передачи инфекции другим, оставаясь дома. Употребление жидкости или использование увлажнителя, создающего прохладный влажный микроклимат, может немного способствовать разжижению выделений и облегчению их выведения Испарители, которые выделяют горячий пар, могут вызывать ожоги при приближении или случайном прикосновении к устройству, заполненному горячей водой.
Разработанные на данный момент противовирусные препараты неэффективны против простуды. Антибиотики не помогают больным простудой, даже если мокрота при сморкании или кашле густая или окрашенная. Прием антибиотика, когда он не нужен, может вызвать побочные эффекты и способствовать росту бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Эхинацея, препараты, содержащие цинк, а также витамин С предлагались ранее в качестве лечения. Некоторые небольшие исследования подтверждают их эффективность. Другие исследования признали их неэффективными. Но никакие широкомасштабные клинические исследования не подтверждают эффективности этих средств. Даже если исследования свидетельствовали о наличии пользы, ее степень была невысокой. К примеру, длительность симптомов простуды сокращалась при помощи цинка менее чем на 1 день. Кроме того, цинковые пастилки могут вызывать неприятный привкус и тошноту, а назальный спрей с цинком может вызвать постоянную потерю обоняния. Таким образом, большинство экспертов не рекомендуют лечение этими добавками.
Несколько популярных безрецептурных средств помогают облегчить симптомы простуды. Врачи считают использование этих препаратов необходимым только в соответствии с тяжестью состояния больного, поскольку они не борются непосредственно с инфекцией, которая в любом случае проходит через неделю, вне зависимости от лечения. Используют несколько видов препаратов:
Противоотечные, которые снимают заложенность носа
Антигистаминные, которые могут способствовать уменьшению проявления насморка
Назальный спрей с физиологическим раствором, который разжижает слизь.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ацетаминофен могут облегчить боль и снизить температуру.
Сиропы от кашля, которые помогают облегчить кашель, разжижая мокроту и способствуя выделению слизи (отхаркивающие) либо подавляя кашель (средства от кашля или мед).
Эти препараты часто продаются в комплекте, но могут быть приобретены по отдельности.
Для купирования заложенности носа противоотечные препараты в виде аэрозолей действуют лучше, чем пероральные. Однако не следует применять препараты в виде аэрозолей более 3–5 дней, иначе состояние больного может ухудшиться. Ипратропиум — назальный аэрозоль, доступный только по рецепту, помогает справиться с симптомами насморка.
Более ранние антигистаминные препараты, такие, как хлорфенирамин, могут вызвать сонливость. Антигистаминные препараты нового поколения, такие, как лоратадин, в большинстве случае не вызывают сонливости, но неэффективны при лечении обычной простуды.
Детям до 4 лет местные сосудосуживающие (противоотечные) средства и антигистаминные препараты не назначают.
НПВП, такие, как аспирин, ибупрофен и напроксен, могут облегчить боль и снизить температуру, подобно ацетаминофену. Аспирин обычно не назначают детям, поскольку он повышает риск развития синдрома Рейе — редкого, но представляющего угрозу для жизни состояния у детей.
Препараты, подавляющие кашель, как правило, не рекомендуются, поскольку откашливание мокроты и выделений — это естественный способ очищения дыхательных путей во время вирусной инфекции. Однако для борьбы с сильным кашлем, мешающим сну либо причиняющим сильный дискомфорт, могут применяться препараты, подавляющие кашель.
Средства лечения симптомов обычной простуды, не требующие рецепта
Действие
Лекарственные препараты
Некоторые распространенные побочные эффекты
Анальгетики/жаропонижающие
Облегчают боли, снимают жар
Ацетаминофен
Минимальный
аспирин;
Раздражение желудка
Риск развития синдрома Рейе у детей
Ибупрофен
Раздражение желудка
Напроксен
Раздражение желудка
Антигистаминные препараты*
Снимают заложенность носа и облегчают чихание
Дифенгидрамин
Хлорфенирамин
Сонливость, сухость во рту и у людей пожилого возраста — затуманенность зрения, затруднения при мочеиспускании, запоры, головокружение в вертикальном положении и спутанность сознания
Средства от кашля
Могут помочь уменьшить кашель
Бензонатат
Спутанность сознания и расстройство желудка
Кодеин
Запор, сонливость, затруднения при мочеиспускании и расстройство желудка
Декстрометорфан
Минимальные, но при высоких дозах — спутанность сознания, нервозность, раздражительность
Сосудосуживающие, назальные аэрозоли*
Снимают заложенность носа
Нафазолин
Оксиметазолин
Фенилэфрин
Ксилометазолин
Рецидив отечности (отечность становится хуже после того, как действие препарата заканчивается), если препарат используется дольше чем несколько дней
Противоотечный препарат перорального применения*
Снимает симптомы насморка
Псевдоэфедрин
Учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, нервозность и бессонница
Фенилэфрин
Тревожность, головокружение, нервозность и бессонница
Отхаркивающее
Может помочь в разжижении мокроты
Гвайфенезин
Минимальные, но при высоких дозах возникает головная боль и расстройство желудка
* Сосудосуживающие (противоотечные) средства и антигистаминные препараты (отдельно или в комбинациях) противопоказаны детям в возрасте до 4 лет.
Профилактика простуды
Поскольку простуду вызывает очень много разных вирусов, и каждый вирус со временем немного меняется, вакцины против простуды не существует.
Наилучшим способом профилактики является соблюдение правил гигиены. Поскольку многие простудные вирусы распространяются через контакт с выделениями инфицированного человека, могут быть целесообразными следующие меры:
Лица с симптомами простуды, а также окружающие их дома и на рабочем месте люди должны часто мыть руки.
Чихать и кашлять следует, прикрывая лицо бумажным платком, после чего платок следует выбросить.
По возможности люди с симптомами простуды должны спать в отдельной комнате.
Чихающие и кашляющие из-за простуды люди не должны ходить в школу или на работу, где они могут заразить других лиц.
Протирание предметов общего пользования и поверхностей дезинфицирующим раствором также может помочь сократить распространение обычного вируса простуды.
Несмотря на их популярность, не доказано, что эхинацея, цинк, витамин С и употребление большого количества цитрусовых предотвращают или лечат простуду.