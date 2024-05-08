Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS)

Вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром (MERS), является коронавирусом.

Вирус MERS был впервые выявлен в Иордании и Саудовской Аравии в 2012 г. По состоянию на 2021 г., во всем мире было зарегистрировано более 2500 подтвержденных случаев MERS, при этом было зарегистрировано более 900 связанных с ним случаев смерти. Большинство случаев были зарегистрированы и продолжают возникать в Саудовской Аравии. Самая крупная известная вспышка MERS за пределами Аравийского полуострова произошла в Республике Корея в 2015 г. Вспышка была связана с возвращением путешественника с Аравийского полуострова. Случаи заболевания также наблюдались в странах Европы, Азии, Северной Африки, на Ближнем Востоке и в США у людей, которые либо были направлены туда для лечения, либо заболели после возвращения с Ближнего Востока. С 2019 г. было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания.

В нескольких странах Ближнего Востока в качестве основного источника инфекции у людей подозреваются одногорбые верблюды, но механизм передачи вируса от верблюда человеку неизвестен.

Инфекция чаще поражает мужчин и протекает тяжелее у пожилых людей, а также у имеющих другие заболевания хронического характера, такие, как диабет либо нарушения со стороны сердца или почек. Летальный исход наступает приблизительно у трети инфицированных людей.

Вирус MERS передается через тесный контакт с людьми, которые заражены MERS или через капельки, попадающие в воздух при кашле или чихании инфицированного человека. Считается, что болезнь становится заразной только после развития симптомов. Большинство случаев заражения человека от человека приходится на медработников, обеспечивающих уход за инфицированными людьми.

Симптомы обычно появляются через 5 дней (но могут появиться в период от 2 до 14 дней) после инфицирования. У большинства заболевших повышается температура, появляются озноб, мышечные боли и кашель. Около трети больных отмечают диарею, рвоту и боль в животе.

Диагностика MERS Анализ жидкости из дыхательных путей;

Анализы крови Врач может подозревать MERS у человека с инфекцией нижних дыхательных путей, приехавшего либо проживающего в регионе, где существует вероятность контакта с вирусом, либо у которого в недавнем прошлом был контакт с больным MERS. Диагностика MERS осуществляется на основе анализа образцов жидкости из нескольких участков дыхательных путей, взятых в разное время, на наличие вируса. Также проводятся анализы крови на предмет выявления вируса или антител к нему. Анализы крови выполняются у всех людей, вступавших в тесный контакт с больным MERS.