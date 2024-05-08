Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS)

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести, от обычной простуды до смертельной пневмонии.
Существует много разных коронавирусов. Большинство из них вызывают заболевания у животных.
Инфекции, вызванные четырьмя типами коронавируса человека, приводят к легкому заболеванию верхних дыхательных путей, вызывающему симптомы обычной простуды.
Однако 3 типа инфекций, вызванных коронавирусом, могут быть намного более тяжелыми и недавно вызвали крупные вспышки смертельной пневмонии:
SARS-CoV-2 является новым коронавирусом, который был впервые выявлен в конце 2019 года в качестве причины коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19). Эта инфекция рассматривается в другом разделе (см. COVID-19).
MERS-CoV был выявлен в 2012 году в качестве причины Ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
SARS-CoV-1 был выявлен в 2003 году в качестве причины вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая началась в Китае приблизительно в конце 2002 г.
Эти коронавирусы, вызывающие тяжелые респираторные инфекции, передаются от животных к человеку (зоонозные патогенные микроорганизмы).
Ближневосточный респираторный синдром (MERS)
Вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром (MERS), является коронавирусом.
Вирус MERS был впервые выявлен в Иордании и Саудовской Аравии в 2012 г. По состоянию на 2021 г., во всем мире было зарегистрировано более 2500 подтвержденных случаев MERS, при этом было зарегистрировано более 900 связанных с ним случаев смерти. Большинство случаев были зарегистрированы и продолжают возникать в Саудовской Аравии. Самая крупная известная вспышка MERS за пределами Аравийского полуострова произошла в Республике Корея в 2015 г. Вспышка была связана с возвращением путешественника с Аравийского полуострова. Случаи заболевания также наблюдались в странах Европы, Азии, Северной Африки, на Ближнем Востоке и в США у людей, которые либо были направлены туда для лечения, либо заболели после возвращения с Ближнего Востока. С 2019 г. было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания.
В нескольких странах Ближнего Востока в качестве основного источника инфекции у людей подозреваются одногорбые верблюды, но механизм передачи вируса от верблюда человеку неизвестен.
Инфекция чаще поражает мужчин и протекает тяжелее у пожилых людей, а также у имеющих другие заболевания хронического характера, такие, как диабет либо нарушения со стороны сердца или почек. Летальный исход наступает приблизительно у трети инфицированных людей.
Вирус MERS передается через тесный контакт с людьми, которые заражены MERS или через капельки, попадающие в воздух при кашле или чихании инфицированного человека. Считается, что болезнь становится заразной только после развития симптомов. Большинство случаев заражения человека от человека приходится на медработников, обеспечивающих уход за инфицированными людьми.
Симптомы обычно появляются через 5 дней (но могут появиться в период от 2 до 14 дней) после инфицирования. У большинства заболевших повышается температура, появляются озноб, мышечные боли и кашель. Около трети больных отмечают диарею, рвоту и боль в животе.
Диагностика MERS
Анализ жидкости из дыхательных путей;
Анализы крови
Врач может подозревать MERS у человека с инфекцией нижних дыхательных путей, приехавшего либо проживающего в регионе, где существует вероятность контакта с вирусом, либо у которого в недавнем прошлом был контакт с больным MERS.
Диагностика MERS осуществляется на основе анализа образцов жидкости из нескольких участков дыхательных путей, взятых в разное время, на наличие вируса. Также проводятся анализы крови на предмет выявления вируса или антител к нему. Анализы крови выполняются у всех людей, вступавших в тесный контакт с больным MERS.
Лечение MERS
Лекарственные препараты, снижающие температуру тела и облегчающие мышечную боль;
Изоляция
Специфического лечения MERS не существует. Для снижения температуры тела и облегчения мышечной боли назначают ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.
Предпринимаются меры по предотвращению распространения инфекции. Например, больного следует изолировать в комнате, вентиляционная система которой ограничивает распространение микроорганизмов в воздухе. Другие люди, входящие в такую палату, должны надевать специальную маску, защиту для глаз, халат, шапку и перчатки. Двери в помещение должны оставаться закрытыми, за исключением случаев, когда человек входит или выходит из него, и люди должны входить и выходить из него как можно реже.
Тяжелый острый респираторный синдром (SARS)
С 2004 года не было сообщений ни об одном зарегистрированном случае ни в одной стране мира.
Симптомы SARS напоминают симптомы других более распространенных респираторных вирусных инфекций (например, повышенная температура, головная боль, озноб и мышечные боли), однако проявляются в более тяжелой форме, особенно у пожилых людей.
Врачи подозревают SARS только в том случае, если человек был в контакте с инфицированным.
Если врачи подозревают SARS, больного следует изолировать в помещении, в котором вентиляционная система ограничивает распространение микроорганизмов в воздухе.
(См. также Общие сведения о вирусных инфекциях).
Тяжелый острый респираторный синдром (SARS) впервые был зарегистрирован в Китае в конце 2002 года. Возникла всемирная эпидемия, в ходе которой было зарегистрировано более 8000 случаев во всем мире, включая Канаду и США; к середине 2003 года было зафиксировано около 800 случаев смерти. С 2004 года не было сообщений ни об одном зарегистрированном случае ни в одной стране мира.
Несмотря на то, что с 2004 г. не было зарегистрировано новых случаев, SARS не считается уничтоженным, поскольку вирус имеет резервуар животного происхождения, из которого он в принципе может снова выйти.
Предполагалось, что непосредственным источником инфекции были циветты, похожие на кошек млекопитающие, которые продавались на рынках живых животных в качестве экзотической пищи. Как инфицировались циветты — неизвестно, хотя считается, что в природе резервуарным хозяином вируса SARS являются летучие мыши.
Возбудителем SARS является коронавирус. SARS отличается более тяжелым течением, чем большинство других коронавирусных инфекций, обычно вызывающим симптомы, похожие на симптомы обычной простуды. Однако Ближневосточный респираторный синдром (MERS) и COVID-19 являются еще одними тяжелыми заболеваниями из числа вызываемых коронавирусом.
SARS передается от человека к человеку через тесный контакт с инфицированным или через капельки, попадающие в воздух при кашле или чихании инфицированного человека.
Симптомы SARS
Симптомы SARS напоминают симптомы других распространенных респираторных вирусных инфекций, однако проявляются в более тяжелой форме. К ним относятся: повышенная температура, головная боль, озноб и мышечные боли, за которыми следует сухой кашель и иногда затрудненное дыхание.
Большинство людей выздоравливали в течение 1–2 недель. Однако у некоторых затруднение дыхания было крайне тяжелым, и около 10 % заболевших умерли.
Диагностика SARS
Обследование врачом;
Анализы для выявления вируса
SARS подозревают только в случаях, когда больной мог быть в непосредственном контакте с инфицированным, или у него наблюдается высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
Могут проводиться анализы для выявления вируса.
Лечение SARS
Изоляция
При необходимости кислород
Иногда аппарат искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания
Если врачи подозревают SARS, больного следует изолировать в помещении, в котором вентиляционная система ограничивает распространение микроорганизмов в воздухе. Во время первой и единственной вспышки SARS такая изоляция способствовала предотвращению распространения вируса и в конечном итоге позволила справиться с ним.
Люди с умеренными симптомами не нуждаются в особом лечении. Больным с затруднением дыхания средней тяжести может потребоваться кислородная маска. Больным с тяжелым затруднением дыхания может быть необходима ИВЛ.