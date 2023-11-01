Свиной цепень, бычий цепень и широкий лентец — это большие, плоские, лентоподобные червы, которые живут в кишечнике человека и могут вырастать до 4,5–9 метров в длину. Человек считается окончательным хозяином, поскольку взрослые ленточные черви живут у него в кишечнике. Яйценосные фрагменты червя (проглоттиды) выходят вместе с калом.

При выбрасывании необработанных человеческих экскрементов непосредственно в окружающую среду яйца могут поглощаться их промежуточными хозяевами — свиньями, рогатым скотом или (в случае широкого лентеца) мелкими пресноводными ракообразными, которые в свою очередь, съедаются рыбами. В промежуточных хозяевах из яиц выводятся личинки. Личинки внедряются в стенки кишечника и при помощи кровотока перемещаются к скелетной мышце и другим тканям, где они образуют цисты.

Человек заражается паразитом, употребляя в пищу цисты в сыром или недоваренном мясе или некоторых видах пресноводной рыбы. Цисты выходят из оболочки и развиваются во взрослых червей, которые прикрепляются к стенкам кишечника. Затем черви начинают расти в длину и откладывать яйца.

Жизненный цикл свиного цепня