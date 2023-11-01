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Тениидоз

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Основная информация

Тениидоз кишечника развивается в основном после употребления в пищу сырой или подвергнутой недостаточной кулинарной обработке свинины, говядины или пресноводной рыбы либо, в случае заражения карликовым цепнем, загрязненных продуктов питания или воды.

Бычий цепень

  • Взрослые ленточные черви, обитающие в кишечнике человека, практически не вызывают симптомов, но иногда приводят к дискомфорту в животе, диарее и потере веса.

  • Свиной цепень может также образовывать цисты в головном мозге и других частях тела (так называемый цистицеркоз).

  • Цисты в головном мозге могут вызывать различные симптомы, такие, как головная боль, судороги, спутанность сознания; в некоторых случаях болезнь носит тяжелый, угрожающий жизни характер.

  • Врач ставит диагноз тениидоза, идентифицируя фрагменты червя или его яйца в образце кала, и диагноз цистицеркоза, идентифицируя цисты в теле человека при помощи визуализирующих исследований или анализа крови.

  • Противопаразитарные препараты, такие, как празиквантел, используются для лечения кишечной инфекции, а альбендазол и/или празиквантел плюс кортикостероиды могут использоваться для устранения симптомов, вызванных цистами в головном мозге.

  • Тщательное приготовление свинины, говядины и пресноводной рыбы помогает предотвратить такую инфекцию.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Инфекцию у людей могут вызывать несколько видов ленточных червей. Они включают:

  • Taenia saginata (бычий цепень)

  • Taenia Solium (свиной цепень)

  • Taenia asiatica, которым заражаются при употреблении свинины в Азии (азиатский ленточный червь)

  • Diphyllobothrium latum (широкий лентец)

  • Hymenolepis nana (карликовый цепень)

Взрослые ленточные черви других видов — Echinococcus granulosus и Echinococcus multilocularis (собачьи цепни) — обитают в кишечнике собак и других представителей семейства псовых. Эти паразиты иногда инфицируют человека, образуя цисты в печени или других органах.

Ленточные глисты состоят из трех основных частей:

  • головки, которой они прикрепляются к кишечнику;

  • шеи, которая может регенерировать;

  • остальной части глиста, которая состоит из многих сегментов (так называемых проглоттид) и может содержать яйца.

Если в ходе лечения головка и шея не будут уничтожены, весь червь может восстановиться.

Жизненный цикл свиного цепня, бычьего цепня и широкого лентеца

Свиной цепень, бычий цепень и широкий лентец — это большие, плоские, лентоподобные червы, которые живут в кишечнике человека и могут вырастать до 4,5–9 метров в длину. Человек считается окончательным хозяином, поскольку взрослые ленточные черви живут у него в кишечнике. Яйценосные фрагменты червя (проглоттиды) выходят вместе с калом.

При выбрасывании необработанных человеческих экскрементов непосредственно в окружающую среду яйца могут поглощаться их промежуточными хозяевами — свиньями, рогатым скотом или (в случае широкого лентеца) мелкими пресноводными ракообразными, которые в свою очередь, съедаются рыбами. В промежуточных хозяевах из яиц выводятся личинки. Личинки внедряются в стенки кишечника и при помощи кровотока перемещаются к скелетной мышце и другим тканям, где они образуют цисты.

Человек заражается паразитом, употребляя в пищу цисты в сыром или недоваренном мясе или некоторых видах пресноводной рыбы. Цисты выходят из оболочки и развиваются во взрослых червей, которые прикрепляются к стенкам кишечника. Затем черви начинают расти в длину и откладывать яйца.

Жизненный цикл свиного цепня

  1. 1. Человек может заразиться при употреблении в пищу сырой или подвергнутой недостаточной термической обработке свинины, в которой содержатся цисты личинок свиного цепня (так называемые цистицерки).

  2. 2. Попав в кишечник, цистицерки превращаются во взрослых гельминтов и присасываются к стенке кишечника.

  3. 3. Взрослые ленточные глисты производят сегменты (называемые проглоттидами), которые содержат яйца. Проглоттиды могут откладывать яйца или отсоединяться от остальной части ленточного червя и перемещаться к заднему проходу.

  4. 4. Яйца, проглоттиды или и те, и другие одновременно могут выводиться с калом.

  5. 5. Заражение свиней или, в более редких случаях, человека, происходит при попадании внутрь яиц или проглоттид (например, с пищей, загрязненной калом человека).

  6. 6. Попав в организм хозяина, яйца вылупляются в кишечнике и высвобождают сферы (так называемые онкосферы), которые проникают через стенку кишечника.

  7. 7. Далее онкосферы перемещаются с кровью в мышцы, а также в головной мозг, печень и другие органы, где образуют цисты.

Знаете ли Вы, что...

  • Ленточные черви могут вырастать до 4,5–9 метров в длину.

Жизненный цикл карликового цепня

Карликовый цепень имеет небольшие размеры — всего около 40 миллиметров. Инфицирование человека происходит при попадании в организм яиц, а не цист, как в случае заражения свиным и бычьим цепнями. Яйца могут попадать в пищу или воду из зараженного кала человека или могут попасть в организм через рот при контакте с зараженными людьми. Иногда человек может случайно проглатывать инфицированных насекомых — блох и жучков, содержащихся в зерне.

Яйца превращаются во взрослых особей, обитающих в кишечнике. Взрослые ленточные черви откладывают яйца, которые выводятся с калом. Эти яйца могут попадать в организм другого или того же самого человека, в результате чего происходит развитие нового поколения взрослых червей.

Иногда яйца вылупляются в кишечнике и развиваются во взрослых карликовых ленточных глистов, заражая организм, не покидая его. Этот тип инфекции называется аутоинфекцией (самозаражением). Большое количество карликовых ленточных глистов может накапливаться и вызывать симптомы.

Цистицеркоз

Человек, проглотивший яйца свиного цепня, может быть промежуточным хозяином этого ленточного червя (но человек не может быть промежуточным хозяином бычьего цепня и других ленточных червей). Человек может стать промежуточным хозяином при тех или иных условиях, описанных ниже:

  • При проглатывании яиц свиного цепня с пищей или водой, загрязненными человеческими калом.

  • При занесении яиц в полость рта после контакта с инфицированным человеком либо загрязненными предметами одежды или мебели.

  • Если в кишечнике обитает взрослый червь, то человек может повторно инфицировать сам себя яйцами, выходящими с калом (например, при употреблении загрязненных пищевых продуктов или воды), либо при попадании содержащих яйца сегментов червя (проглоттид) из кишечника в желудок, где происходит высвобождение яиц (аутоинфекция).

Как и в случае животных в роли промежуточных хозяев, при попадании в кишечник яйца превращаются в сферы, в которых содержатся личинки (так называемые онкосферы). Сферы внедряются в стенки кишечника и передвигаются к головному мозгу, мышцам, другим органам или тканям под кожей, где они начинают формировать цисты. У человека такая форма заболевания называется цистицеркоз.

Симптомы тениидоза

Хотя взрослые ленточные черви в кишечнике практически не вызывают симптомов, иногда они приводят к дискомфорту в животе, диарее и другим симптомам. В некоторых случаях люди, инфицированные ленточным червем, могут почувствовать, как часть червя выходит из заднего прохода, или увидеть часть ленточного червя в кале. Карликовый цепень, в отличие от других видов цепней, чаще становится причиной абдоминальных симптомов, таких, как тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в животе, потеря аппетита и веса.

Широкий лентец может приводить к анемии, потому что он поглощает витамин B12, который необходим для выработки эритроцитов.

Причиной симптомов цистицеркоза являются цисты, образующиеся в головном мозге и других органах (спинном мозге, печени, легких и глазах). Эти цисты могут вызывать тяжелые, иногда опасные для жизни симптомы спустя многие годы после первоначального инфицирования, когда они начинают разрушаться и вызывать воспаление. Цисты в головном мозге и тканях, покрывающих мозг (мозговые оболочки), у больных цистицеркозом могут приводить к головным болям, судорогам, дезориентации и другим неврологическим симптомам. Изредка цисты развиваются в глазном яблоке, иногда вызывая слепоту, или в спинном мозге, приводя к мышечной слабости и параличу.

Диагностика тениидоза

  • При тениидозе — исследование образца кала

  • Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография и иногда анализы крови для выявления цистицеркоза

Врач ставит диагноз тениидоза, идентифицируя фрагменты червя или его яйца в образце кала.

У больных цистицеркозом цисты в головном мозге и других тканях можно увидеть при помощи компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Анализы крови на антитела к свиному цепню также могут способствовать постановке диагноза. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). Иногда под кожей могут ощущаться затвердевшие цисты.

Лечение тениидоза

  • При кишечной инфекции празиквантел или нитазоксанид (противопаразитарные препараты);

  • при симптомах, обусловленных цистицеркозом, в некоторых случаях кортикостероиды, а также какой-либо противопаразитарный препарат с хирургическим вмешательством или без него.

Человек, зараженный кишечным ленточным червем, получает лечение в виде единичной пероральной дозы празиквантела. При инфекции, вызванной карликовым цепнем, можно вместо этого применять нитазоксанид.

Лечение цистицеркоза

Лечение цистицеркоза определяется различными факторами, такими, как симптомы, а также количество и локализация цист в головном мозге.

Как правило, цистицеркоз не требует лечения, за исключением случаев, когда он затрагивает головной мозг. Кортикостероиды, такие как преднизон, назначают людям с симптомами, вызванными цистами в мозге. Эти препараты могут уменьшать воспаление. Пациентам с судорожными припадками назначают противосудорожные препараты. Противопаразитарные препараты (такие как альбендазол или празиквантел) могут использоваться для уничтожения живых цист в головном мозге, но они назначаются после надлежащего купирования симптомов. Кортикостероиды также назначают с противопаразитарным препаратом для сведения к минимуму воспаления, вызванного умирающими цистами.

Противопаразитарные препараты не применяются для лечения цист в глазном яблоке или спинном мозге, потому что они могут спровоцировать сильное воспаление, которое может повредить окружающие ткани.

В отдельных случаях требуется хирургическое вмешательство: например, когда цисты блокируют ток жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость), либо когда они создают проблемы в спинном мозге или глазах.

Профилактика тениидоза

Первой линией защиты от ленточных червей являются следующие меры:

  • Тщательное приготовление целые куски мяса и пресноводной рыбы при температуре выше 63 °C в течение трех минут или дольше.

Если мясо измельчают, рекомендуется температура приготовления не менее 71 °C.

Целые куски мяса следует отложить на 3 минуты после приготовления до нарезания и употребления в пищу. Готовый фарш можно употреблять сразу.

Пресноводную рыбу нельзя подавать сырой (например, в виде суши), и следует есть только после приготовления при температуре не менее 63 °C или должной заморозке при температурах ниже, чем у стандартных бытовых морозильников. При помощи этих мер широкого лентеца уничтожают.

Ниже приведены рекомендуемые методы замораживания пресноводной рыбы:

  • При –20 °C или ниже в течение 7 дней

  • При –35 °C или ниже до отвердения с последующим хранением при –35 °C или ниже в течение 15 часов

  • При –35 °C или ниже до отвердения с последующим хранением при –20 °C или ниже в течение 24 часов

Копчение и высушивание не убивает цисты.

Следующая линия защиты:

  • Тщательный контроль мяса и рыбы опытными специалистами.

Цисты заметны в зараженном мясе.

Правильная обработка экскрементов человека прерывает жизненный цикл червей и способствует профилактике инфекций, вызванных свиным и бычьим цепнем, включая цистицеркоз.

Инфицирование карликовым цепнем можно предотвратить, избегая:

  • пищевых продуктов и воды, которые могут быть загрязнены калом;

  • зерна, в котором могут присутствовать зараженные насекомые.

Например, во время поездок в страны, где существует вероятность загрязнения продуктов калом человека, следует мыть овощи и фрукты перед их употреблением чистой водой, снимать с них кожуру и/или подвергать их термической обработке.

Мытье рук с мылом и теплой водой после использования туалета, смены подгузников и перед приготовлением еды также является эффективной мерой.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.