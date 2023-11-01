Тениидоз кишечника развивается в основном после употребления в пищу сырой или подвергнутой недостаточной кулинарной обработке свинины, говядины или пресноводной рыбы либо, в случае заражения карликовым цепнем, загрязненных продуктов питания или воды.
Бычий цепень
Взрослые ленточные черви, обитающие в кишечнике человека, практически не вызывают симптомов, но иногда приводят к дискомфорту в животе, диарее и потере веса.
Свиной цепень может также образовывать цисты в головном мозге и других частях тела (так называемый цистицеркоз).
Цисты в головном мозге могут вызывать различные симптомы, такие, как головная боль, судороги, спутанность сознания; в некоторых случаях болезнь носит тяжелый, угрожающий жизни характер.
Врач ставит диагноз тениидоза, идентифицируя фрагменты червя или его яйца в образце кала, и диагноз цистицеркоза, идентифицируя цисты в теле человека при помощи визуализирующих исследований или анализа крови.
Противопаразитарные препараты, такие, как празиквантел, используются для лечения кишечной инфекции, а альбендазол и/или празиквантел плюс кортикостероиды могут использоваться для устранения симптомов, вызванных цистами в головном мозге.
Тщательное приготовление свинины, говядины и пресноводной рыбы помогает предотвратить такую инфекцию.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Инфекцию у людей могут вызывать несколько видов ленточных червей. Они включают:
Taenia saginata (бычий цепень)
Taenia Solium (свиной цепень)
Taenia asiatica, которым заражаются при употреблении свинины в Азии (азиатский ленточный червь)
Diphyllobothrium latum (широкий лентец)
Hymenolepis nana (карликовый цепень)
Изображение любезно предоставлено д-ром Мэ Мэлвин (Mae Melvin) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Взрослые ленточные черви других видов — Echinococcus granulosus и Echinococcus multilocularis (собачьи цепни) — обитают в кишечнике собак и других представителей семейства псовых. Эти паразиты иногда инфицируют человека, образуя цисты в печени или других органах.
Ленточные глисты состоят из трех основных частей:
головки, которой они прикрепляются к кишечнику;
шеи, которая может регенерировать;
остальной части глиста, которая состоит из многих сегментов (так называемых проглоттид) и может содержать яйца.
Если в ходе лечения головка и шея не будут уничтожены, весь червь может восстановиться.
(Из GC Cook, Manson's Tropical Diseases, 20 ed, 1996, WB Saunders, Рис. 74.11; с разрешения).
Жизненный цикл свиного цепня, бычьего цепня и широкого лентеца
Свиной цепень, бычий цепень и широкий лентец — это большие, плоские, лентоподобные червы, которые живут в кишечнике человека и могут вырастать до 4,5–9 метров в длину. Человек считается окончательным хозяином, поскольку взрослые ленточные черви живут у него в кишечнике. Яйценосные фрагменты червя (проглоттиды) выходят вместе с калом.
При выбрасывании необработанных человеческих экскрементов непосредственно в окружающую среду яйца могут поглощаться их промежуточными хозяевами — свиньями, рогатым скотом или (в случае широкого лентеца) мелкими пресноводными ракообразными, которые в свою очередь, съедаются рыбами. В промежуточных хозяевах из яиц выводятся личинки. Личинки внедряются в стенки кишечника и при помощи кровотока перемещаются к скелетной мышце и другим тканям, где они образуют цисты.
Человек заражается паразитом, употребляя в пищу цисты в сыром или недоваренном мясе или некоторых видах пресноводной рыбы. Цисты выходят из оболочки и развиваются во взрослых червей, которые прикрепляются к стенкам кишечника. Затем черви начинают расти в длину и откладывать яйца.
Жизненный цикл свиного цепня
Знаете ли Вы, что...
Жизненный цикл карликового цепня
Карликовый цепень имеет небольшие размеры — всего около 40 миллиметров. Инфицирование человека происходит при попадании в организм яиц, а не цист, как в случае заражения свиным и бычьим цепнями. Яйца могут попадать в пищу или воду из зараженного кала человека или могут попасть в организм через рот при контакте с зараженными людьми. Иногда человек может случайно проглатывать инфицированных насекомых — блох и жучков, содержащихся в зерне.
Яйца превращаются во взрослых особей, обитающих в кишечнике. Взрослые ленточные черви откладывают яйца, которые выводятся с калом. Эти яйца могут попадать в организм другого или того же самого человека, в результате чего происходит развитие нового поколения взрослых червей.
Иногда яйца вылупляются в кишечнике и развиваются во взрослых карликовых ленточных глистов, заражая организм, не покидая его. Этот тип инфекции называется аутоинфекцией (самозаражением). Большое количество карликовых ленточных глистов может накапливаться и вызывать симптомы.
Цистицеркоз
Человек, проглотивший яйца свиного цепня, может быть промежуточным хозяином этого ленточного червя (но человек не может быть промежуточным хозяином бычьего цепня и других ленточных червей). Человек может стать промежуточным хозяином при тех или иных условиях, описанных ниже:
При проглатывании яиц свиного цепня с пищей или водой, загрязненными человеческими калом.
При занесении яиц в полость рта после контакта с инфицированным человеком либо загрязненными предметами одежды или мебели.
Если в кишечнике обитает взрослый червь, то человек может повторно инфицировать сам себя яйцами, выходящими с калом (например, при употреблении загрязненных пищевых продуктов или воды), либо при попадании содержащих яйца сегментов червя (проглоттид) из кишечника в желудок, где происходит высвобождение яиц (аутоинфекция).
Как и в случае животных в роли промежуточных хозяев, при попадании в кишечник яйца превращаются в сферы, в которых содержатся личинки (так называемые онкосферы). Сферы внедряются в стенки кишечника и передвигаются к головному мозгу, мышцам, другим органам или тканям под кожей, где они начинают формировать цисты. У человека такая форма заболевания называется цистицеркоз.
Симптомы тениидоза
Хотя взрослые ленточные черви в кишечнике практически не вызывают симптомов, иногда они приводят к дискомфорту в животе, диарее и другим симптомам. В некоторых случаях люди, инфицированные ленточным червем, могут почувствовать, как часть червя выходит из заднего прохода, или увидеть часть ленточного червя в кале. Карликовый цепень, в отличие от других видов цепней, чаще становится причиной абдоминальных симптомов, таких, как тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в животе, потеря аппетита и веса.
Широкий лентец может приводить к анемии, потому что он поглощает витамин B12, который необходим для выработки эритроцитов.
Причиной симптомов цистицеркоза являются цисты, образующиеся в головном мозге и других органах (спинном мозге, печени, легких и глазах). Эти цисты могут вызывать тяжелые, иногда опасные для жизни симптомы спустя многие годы после первоначального инфицирования, когда они начинают разрушаться и вызывать воспаление. Цисты в головном мозге и тканях, покрывающих мозг (мозговые оболочки), у больных цистицеркозом могут приводить к головным болям, судорогам, дезориентации и другим неврологическим симптомам. Изредка цисты развиваются в глазном яблоке, иногда вызывая слепоту, или в спинном мозге, приводя к мышечной слабости и параличу.
Диагностика тениидоза
При тениидозе — исследование образца кала
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография и иногда анализы крови для выявления цистицеркоза
Врач ставит диагноз тениидоза, идентифицируя фрагменты червя или его яйца в образце кала.
У больных цистицеркозом цисты в головном мозге и других тканях можно увидеть при помощи компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Анализы крови на антитела к свиному цепню также могут способствовать постановке диагноза. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). Иногда под кожей могут ощущаться затвердевшие цисты.
Лечение тениидоза
При кишечной инфекции празиквантел или нитазоксанид (противопаразитарные препараты);
при симптомах, обусловленных цистицеркозом, в некоторых случаях кортикостероиды, а также какой-либо противопаразитарный препарат с хирургическим вмешательством или без него.
Человек, зараженный кишечным ленточным червем, получает лечение в виде единичной пероральной дозы празиквантела. При инфекции, вызванной карликовым цепнем, можно вместо этого применять нитазоксанид.
Лечение цистицеркоза
Лечение цистицеркоза определяется различными факторами, такими, как симптомы, а также количество и локализация цист в головном мозге.
Как правило, цистицеркоз не требует лечения, за исключением случаев, когда он затрагивает головной мозг. Кортикостероиды, такие как преднизон, назначают людям с симптомами, вызванными цистами в мозге. Эти препараты могут уменьшать воспаление. Пациентам с судорожными припадками назначают противосудорожные препараты. Противопаразитарные препараты (такие как альбендазол или празиквантел) могут использоваться для уничтожения живых цист в головном мозге, но они назначаются после надлежащего купирования симптомов. Кортикостероиды также назначают с противопаразитарным препаратом для сведения к минимуму воспаления, вызванного умирающими цистами.
Противопаразитарные препараты не применяются для лечения цист в глазном яблоке или спинном мозге, потому что они могут спровоцировать сильное воспаление, которое может повредить окружающие ткани.
В отдельных случаях требуется хирургическое вмешательство: например, когда цисты блокируют ток жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость), либо когда они создают проблемы в спинном мозге или глазах.
Профилактика тениидоза
Первой линией защиты от ленточных червей являются следующие меры:
Тщательное приготовление целые куски мяса и пресноводной рыбы при температуре выше 63 °C в течение трех минут или дольше.
Если мясо измельчают, рекомендуется температура приготовления не менее 71 °C.
Целые куски мяса следует отложить на 3 минуты после приготовления до нарезания и употребления в пищу. Готовый фарш можно употреблять сразу.
Пресноводную рыбу нельзя подавать сырой (например, в виде суши), и следует есть только после приготовления при температуре не менее 63 °C или должной заморозке при температурах ниже, чем у стандартных бытовых морозильников. При помощи этих мер широкого лентеца уничтожают.
Ниже приведены рекомендуемые методы замораживания пресноводной рыбы:
При –20 °C или ниже в течение 7 дней
При –35 °C или ниже до отвердения с последующим хранением при –35 °C или ниже в течение 15 часов
При –35 °C или ниже до отвердения с последующим хранением при –20 °C или ниже в течение 24 часов
Копчение и высушивание не убивает цисты.
Следующая линия защиты:
Тщательный контроль мяса и рыбы опытными специалистами.
Цисты заметны в зараженном мясе.
Правильная обработка экскрементов человека прерывает жизненный цикл червей и способствует профилактике инфекций, вызванных свиным и бычьим цепнем, включая цистицеркоз.
Инфицирование карликовым цепнем можно предотвратить, избегая:
пищевых продуктов и воды, которые могут быть загрязнены калом;
зерна, в котором могут присутствовать зараженные насекомые.
Например, во время поездок в страны, где существует вероятность загрязнения продуктов калом человека, следует мыть овощи и фрукты перед их употреблением чистой водой, снимать с них кожуру и/или подвергать их термической обработке.
Мытье рук с мылом и теплой водой после использования туалета, смены подгузников и перед приготовлением еды также является эффективной мерой.