Паховая гранулема

Как правило, симптомы паховой гранулемы возникают спустя 1–12 недель после заражения. Первый симптом заболевания — это безболезненный красный узел, который постепенно превращается в круглую выпуклую шишку. Шишка может разорваться, образуя язву с сильным неприятным запахом возле участка первичного попадания инфекции:

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Язвы медленно расширяются и распространяются на близлежащие ткани, что приводит к дальнейшему повреждению. Язвы также могут распространяться при контакте с другими частями тела. При отсутствии лечения язвы продолжают распространяться.

Язвы заживают медленно и могут привести к появлению постоянных рубцов.

Иногда инфекция распространяется через кровоток в костную ткань, суставы или печень.