Паховая гранулема представляет собой инфекцию, передающуюся половым путем, возбудителем которой является бактерия Klebsiella granulomatis. Оно приводит к хроническому воспалению и образованию рубцов на половых органах.
При паховой гранулеме безболезненный красный бугорок обычно образуется на гениталиях или около них, который медленно расширяется, а затем разрывается, образуя язву.
Врачи подозревают инфекцию при наличии у человека типичных симптомов и проживании в районах, где часто происходит заражение. Врачи подтверждают диагноз, исследуя образец жидкости, взятый из язвы.
Обычно помогает лечение антибиотиками.
Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу паховой гранулемы и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), от одного человека другому.
(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).
Паховая гранулема встречается крайне редко в странах с высоким уровнем жизни, но встречается в Папуа-Новой Гвинее, Австралии, южной Африке, на Карибских островах и в некоторых районах Бразилии и Индии.
Симптомы паховой гранулемы
Как правило, симптомы паховой гранулемы возникают спустя 1–12 недель после заражения. Первый симптом заболевания — это безболезненный красный узел, который постепенно превращается в круглую выпуклую шишку. Шишка может разорваться, образуя язву с сильным неприятным запахом возле участка первичного попадания инфекции:
Полового члена, мошонки, паха и бедер у мужчин
Вульвы, влагалища и окружающей кожи у женщин
Лицо
В области заднего прохода и ягодиц у людей, практикующих анальный секс
Язвы медленно расширяются и распространяются на близлежащие ткани, что приводит к дальнейшему повреждению. Язвы также могут распространяться при контакте с другими частями тела. При отсутствии лечения язвы продолжают распространяться.
Язвы заживают медленно и могут привести к появлению постоянных рубцов.
Иногда инфекция распространяется через кровоток в костную ткань, суставы или печень.
Диагностика паховой гранулемы
Исследование жидкости из язвы
Диагноз паховой гранулемы предполагается у людей, которые проживают на территориях, где инфекция более распространена, и у которых наблюдаются характерные для инфекции язвы.
Для подтверждения диагноза паховой гранулемы врач должен взять образец жидкости, которая выделяется из язвы, и изучить ее под микроскопом.
Если диагноз неясен, врачи берут образец ткани и исследуют его под микроскопом (биопсия).
Лечение паховой гранулемы
Антибиотик
Обследование и лечение половых партнеров
Лечение проводится антибиотиком азитромицином, принимаемым внутрь в течение не менее 3 недель.
Альтернативными методами лечения являются антибиотики триметоприм/сульфаметоксазол, доксициклин, эритромицин и ципрофлоксацин. Иногда антибиотики вводят в виде инъекцией в мышцу или вену.
При лечении улучшение наступает в течение 7 дней. Заживление может быть медленным, и язвы могут рецидивировать. Тогда требуется лечение в течение более длительного времени. После успешного лечения пациенты должны периодически проверяться в течение 6 месяцев.
Текущие сексуальные партнеры должны быть обследованы и, в случае заражения, пройти курс лечения.
Профилактика паховой гранулемы
Предотвратить развитие паховой гранулемы (и других инфекций, передающихся половым путем) могут помочь следующие общие меры:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров