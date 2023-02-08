Мягкий шанкр

Обследование врачом;

бактериологическое исследование образца гноя или жидкости.

Врачи подозревают наличие мягкого шанкра в случае появления одной или нескольких болезненных генитальных ран (язв), у которых нет очевидной причины, особенно если больной пребывает в стране, где распространена данная инфекция, или посещал такие страны.

Как правило, врач берет образец гноя или жидкости из язвы и отправляет его в лабораторию на бактериологическое исследование (посев). Однако культивирование и идентификация этих бактерий затруднительна, поэтому диагноз в большей степени основывается на симптомах и оценке вероятности заражения.

Специфических анализов для установления мягкого шанкра не существует, но, чтобы исключить другие причины, например, сифилис и ВИЧ-инфекцию, можно сдать анализы крови.

Люди с мягким шанкром подвержены высокому риску развития сифилиса и ВИЧ-инфекции, поэтому, если первоначальные результаты анализов на эти другие инфекции отрицательны, врачи рекомендуют людям с мягким шанкром провести повторный анализ через 3 месяца.