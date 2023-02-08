Мягкий шанкр — это передающаяся половым путем инфекция, которую вызывает бактерия Haemophilus ducreyi. Она проявляется в виде болезненных генитальных язв.
Мягкий шанкр — это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), которая редко встречается в Соединенных Штатах Америки и других странах с высоким уровнем жизни. Она наблюдается в основном в странах с низким уровнем жизни в рамках редких местных эпидемий. Мягкий шанкр является распространенной причиной генитальных язв в регионах Азии, Африки и Карибского бассейна.
Люди с мягким шанкром (или другими ИППП, приводящими к появлению генитальных язв) более склонны к заражению и распространению вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).
Симптомы мягкого шанкра
Симптомы начинают проявляться спустя 3–7 дней после заражения. На половых органах или вокруг заднего прохода образуются маленькие болезненные волдыри, быстро разрываясь и превращаясь в поверхностные открытые язвы с неровными краями. Такие язвы могут увеличиваться и сливаться. Иногда эти язвы становятся глубже и поражают другие ткани.
Лимфатические узлы в паху могут образовывать бубон (увеличенную и болезненную группу регионарных лимфатических узлов). Иногда они сливаются вместе, в некоторых случаях образуя скопление гноя (абсцесс). Кожа над абсцессом краснеет и начинает блестеть. Она может прорваться, выпустив наружу гной из лимфатического узла. Также существует вероятность образования язв и на других участках кожи.
Диагностика мягкого шанкра
Обследование врачом;
бактериологическое исследование образца гноя или жидкости.
Врачи подозревают наличие мягкого шанкра в случае появления одной или нескольких болезненных генитальных ран (язв), у которых нет очевидной причины, особенно если больной пребывает в стране, где распространена данная инфекция, или посещал такие страны.
Как правило, врач берет образец гноя или жидкости из язвы и отправляет его в лабораторию на бактериологическое исследование (посев). Однако культивирование и идентификация этих бактерий затруднительна, поэтому диагноз в большей степени основывается на симптомах и оценке вероятности заражения.
Специфических анализов для установления мягкого шанкра не существует, но, чтобы исключить другие причины, например, сифилис и ВИЧ-инфекцию, можно сдать анализы крови.
Люди с мягким шанкром подвержены высокому риску развития сифилиса и ВИЧ-инфекции, поэтому, если первоначальные результаты анализов на эти другие инфекции отрицательны, врачи рекомендуют людям с мягким шанкром провести повторный анализ через 3 месяца.
Лечение мягкого шанкра
Антибиотик
Для лечения мягкого шанкра эффективны некоторые антибиотики, которые назначаются перорально или в виде инъекции. Например:
Однократная внутримышечная инъекция цефтриаксона
азитромицин, ципрофлоксацин или эритромицин для приема внутрь в одной дозе.
Если бубоны вызывают дискомфорт, врачи могут сделать надрез для дренирования. Такую процедуру выполняют только в случае, если пациент принимает антибиотики, чтобы контролировать инфекцию.
Если сексуальные партнеры имели сексуальный контакт с инфицированным лицом в течение 10 дней до появления симптомов у такого лица, их обследуют и лечат независимо от того, имеются ли у них симптомы мягкого шанкра.
Профилактика мягкого шанкра
Предотвратить развитие мягкого шанкра (и других инфекций, передающихся половым путем) могут помочь следующие общие меры:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров