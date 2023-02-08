Лимфогранулема венерическая (ЛГВ)

Лимфогранулема венерическая представляет собой инфекцию, передающуюся половым путем, возбудителем которой является Chlamydia trachomatis. Она вызывает болезненность и увеличение лимфатических узлов в области паха, а иногда инфекцию прямой кишки.
Лимфогранулема венерическая начинается как маленький, часто незамеченный волдырь, который быстро заживает, а затем возникает набухание и болезненность лимфатических узлов.
Доктора подозревают инфекцию, исходя из симптомов, и подтверждают ее с помощью анализа крови.
Прием антибиотиков в течение 3 недель может вылечить инфекцию, но лимфатические узлы могут оставаться опухшими.
Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу лимфогранулемы венерической и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), от одного человека другому.
(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).
Венерическая лимфогранулема вызывается видами бактерий Chlamydia trachomatis, которые отличаются от видов, вызывающих инфекционное заболевание уретры (уретрит) и шейки матки (цервицит).
Лимфогранулема венерическая встречается чаще всего в тропических и субтропических зонах и редко в Соединенных Штатах. Однако сообщалось о вспышках этого заболевания среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в Европе, Северной Америке и Австралии.
Ректальные инфекции, вызванные этими бактериями, стали все более распространенными среди практикующих анальный секс.
Симптомы ЛГВ
Симптомы лимфогранулемы венерической начинаются через 3 дня после заражения. Они происходят в три этапа.
На первом этапе на половом члене или влагалище появляется маленький безболезненный волдырь, заполненный жидкостью. Как правило, волдырь превращается в язву, которая быстро заживает и часто остается незамеченной.
Второй этап обычно начинается примерно через 2–4 недели. У мужчин лимфатические паховые узлы с одной или с обеих сторон могут отекать и становиться болезненными. Увеличенные болезненные лимфатические узлы (бубоны) спаиваются с более глубоко расположенными тканями и кожным покровом сверху, которые впоследствии воспаляются и могут превращаться в абсцессы. У женщин часто болит спина или наблюдается боль в области таза (в нижней части туловища), а лимфатические узлы возле прямой кишки и в области таза становятся опухшими и болезненными. Как у мужчин, так и у женщин кожа над пораженными лимфатическими узлами может прорываться, образуя проход (называемый синусовым трактом), через который гной или кровь вытекает из кожи и попадает в нее. У больных может быть повышенная температура и общее недомогание.
На третьем этапе язвы заживают путем рубцевания, но синусовые тракты могут оставаться или возникать вновь. В случае длительного продолжения болезни или ее рецидива лимфатические сосуды (по которым выводится жидкость из тканей) могут блокироваться, что приводит к отекам тканей половых органов и образованию язв на коже.
Ректальная инфекция может вызвать кровоизлияние с гноем из заднего прохода. Если инфекция длится долгое время, она может вызвать образование рубцов, сужающих прямую кишку. Лимфатические железы в области таза могут набухать, вызывая боль.
Диагностика ЛГВ
Анализ образца крови;
анализы образца, взятого из язвы.
Лимфогранулема венерическая подозревается у людей с характерными симптомами, которые живут в районах, где распространено заболевание, или посещают их, либо которые имели половые контакты с людьми из этих районов.
Диагноз лимфогранулемы венерической можно подтвердить одним из следующих тестов:
Анализ крови, который устанавливает наличие антител к Chlamydia trachomatis.
Тесты, при помощи которых увеличивают количество уникального генетического материала бактерий с тем, чтобы их было легче выявить (так называемые тесты амплификации нуклеиновых кислот, или ТАНК), которые выполняются на образцах из инфицированных язв в паху или прямой кишке.
Лечение ЛГВ
Антибиотик
Доксициклин является предпочтительным антибиотиком для лечения лимфогранулемы венерической. В качестве альтернативы можно использовать эритромицин или азитромицин.
Врачи могут использовать иглу или сделать надрез для дренирования бубонов (опухших лимфатических узлов), если они вызывают дискомфорт.
Если у пациента был половой контакт с инфицированным человеком в течение 60 дней до начала симптомов, его следует обследовать и лечить однократной дозой азитромицина или доксициклина для приема внутрь в течение 7 дней независимо от того, свидетельствуют ли результаты анализов о наличии у него лимфогранулемы венерической.
После успешного лечения пациенты должны периодически проверяться в течение 6 месяцев.
Профилактика ЛГВ
Предотвратить развитие лимфогранулемы венерической (и других инфекций, передающихся половым путем) могут помочь следующие общие меры:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров