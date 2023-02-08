Лимфогранулема венерическая (ЛГВ)

Симптомы лимфогранулемы венерической начинаются через 3 дня после заражения. Они происходят в три этапа.

На первом этапе на половом члене или влагалище появляется маленький безболезненный волдырь, заполненный жидкостью. Как правило, волдырь превращается в язву, которая быстро заживает и часто остается незамеченной.

Второй этап обычно начинается примерно через 2–4 недели. У мужчин лимфатические паховые узлы с одной или с обеих сторон могут отекать и становиться болезненными. Увеличенные болезненные лимфатические узлы (бубоны) спаиваются с более глубоко расположенными тканями и кожным покровом сверху, которые впоследствии воспаляются и могут превращаться в абсцессы. У женщин часто болит спина или наблюдается боль в области таза (в нижней части туловища), а лимфатические узлы возле прямой кишки и в области таза становятся опухшими и болезненными. Как у мужчин, так и у женщин кожа над пораженными лимфатическими узлами может прорываться, образуя проход (называемый синусовым трактом), через который гной или кровь вытекает из кожи и попадает в нее. У больных может быть повышенная температура и общее недомогание.

На третьем этапе язвы заживают путем рубцевания, но синусовые тракты могут оставаться или возникать вновь. В случае длительного продолжения болезни или ее рецидива лимфатические сосуды (по которым выводится жидкость из тканей) могут блокироваться, что приводит к отекам тканей половых органов и образованию язв на коже.

Ректальная инфекция может вызвать кровоизлияние с гноем из заднего прохода. Если инфекция длится долгое время, она может вызвать образование рубцов, сужающих прямую кишку. Лимфатические железы в области таза могут набухать, вызывая боль.