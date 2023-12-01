Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция

Цитомегаловирусная инфекция является распространенной инфекцией вируса герпеса с широким спектром симптомов: от полного отсутствия симптомов до жара и разбитости (напоминающих инфекционный мононуклеоз) и до симптомов, поражающих глаза, мозг и другие внутренние органы.
Этот вирус передается через выделения организма при половых и обычных контактах.
У большинства людей не отмечается никаких симптомов, но некоторые чувствуют недомогание, жар, а у людей с ослабленной иммунной системой могут быть более серьезные последствия, включающие слепоту.
Цитомегаловирус может вызвать серьезную болезнь у младенцев, инфицированных до рождения.
Врач может выявить инфекцию через посев культуры с помощью образца жидкости больного, например, мочи.
Чаще всего нет необходимости в лечении. Тем не менее, если болезнь протекает в тяжелой форме, могут быть назначены противовирусные препараты.
Инфицирование цитомегаловирусом (ЦМВ) крайне распространено. ЦМВ — это тип вируса герпеса (вирус герпеса типа 5). Анализы крови показывают, что от 50 до 90 % взрослых людей являются носителями вируса ЦМВ.
Симптомы ЦМВ могут возникнуть сразу после заражения. Также вирус остается в латентном (неактивном) состоянии до конца жизни человека. Латентный ЦМВ может реактивироваться из-за различных факторов, что приводит к росту вируса, который иногда может вызывать болезнь. Легкие, желудочно-кишечный тракт, головной мозг, спинной мозг или глаза могут быть инфицированы.
Как правило, инфекция ЦМВ не вызывает симптомов. Серьезные заболевания обычно развиваются у детей, зараженных до рождения, а также у людей с ослабленной иммунной системой, например, у больных СПИДом либо тех, кто перенес трансплантацию органов. У людей с ослабленной иммунной системой болезнь зачастую является следствием реактивации латентного вируса.
Передача ЦМВ
Зараженные люди могут периодически распространять цитомегаловирус через свою мочу или слюну. Вирус часто содержится в слизи из шейки матки (нижней части матки), сперме, каловых массах и грудном молоке. Таким образом, вирус передается половым и не половым путем.
В случае заражения беременной женщины плод может быть инфицирован в период беременности или во время родов.
ЦМВ может развиться у людей после переливания зараженной крови либо при пересадке зараженного органа. Люди, перенесшие трансплантацию органов, как правило, более восприимчивы к инфицированию ЦМВ, поскольку им назначаются лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты) для предотвращения отторжения органа.
Симптомы инфекции, вызванной ЦМВ
У большинства людей, зараженных цитомегаловирусом, не наблюдается никаких симптомов.
У некоторых возникает общее недомогание и жар.
Инфекция ЦМВ, подобно вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ, вирус герпеса типа 4), может вызвать определенный тип инфекционного мононуклеоза у подростков и молодых людей. Как мононуклеоз, вызванный ЦМВ, так и мононуклеоз, вызванный ВЭБ, вызывает лихорадку и усталость. Но ВЭБ также вызывает сильную боль в горле. ЦМВ не вызывает такой боли.
У неинфицированного лица, которое заражается в результате переливания крови, зараженной ЦМВ, иногда повышается температура и развивается воспаление печени 2–4 недели спустя.
У людей с ослабленной иммунной системой ЦМВ может вызвать серьезное заболевание или смерть.
ЦМВ часто встречается у людей, больных СПИДом. Вирус может поразить сетчатку глаз. Этот вид инфекции (ЦМВ ретинит) может привести к слепоте. Также может развиться заражение головного мозга (энцефалит), пневмония либо болезненные язвы в кишечнике и пищеводе.
Если беременная женщина передаст ЦМВ плоду, это может вызвать следующие последствия:
Смерть новорожденного
У новорожденных инфицирование ЦМВ может вызывать значительное повреждение печени или головного мозга. Заболевание может привести к потере слуха или умственной отсталости у выживших новорожденных.
Диагностика инфекции, вызванной ЦМВ
Посев мочи у новорожденных;
Анализы крови
у лиц с ослабленной иммунной системой часто биопсия.
Цитомегаловирусная инфекция может быть выявлена не сразу. Диагностика инфекции ЦМВ часто не требуется здоровым взрослым и детям, потому что лечение не требуется. Однако врачи рассматривают возможность наличия инфекции ЦМВ у следующих категорий:
в целом здоровые люди с повышенной температурой и усталостью;
люди, у которых ослаблена иммунная система, и имеется инфекция глаз, головного мозга, легких или желудочно-кишечного тракта;
новорожденные с нездоровым внешним видом.
Как только возникает подозрение на ЦМВ, врачи проводят анализы на основе образцов жидкостей или тканей тела больного.
У новорожденных диагноз обычно ставят после отправки образца мочи в лабораторию для выращивания (посева) и идентификации вируса.
Анализы крови, которые обнаруживают антитела к ЦМВ, могут подтвердить новую инфекцию, если у человека ранее не было этих антител. (Антитела вырабатываются иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны ЦМВ). Но эти анализы не могут подтвердить наличие заболевания.
Наличие ЦМВ в жидкостях и тканях организма не всегда указывает на заболевание и может просто представлять собой выделение вируса. Заболевание ЦМВ может быть вызвано реактивацией вируса, как это случается у людей с ослабленной иммунной системой. У таких людей для подтверждения заболевания ЦМВ зачастую требуется биопсия пораженных тканей.
Также могут быть проведены анализы крови для определения количества вирусов. Такие анализы могут быть полезны, поскольку повышенная или повышающаяся вирусная нагрузка ЦМВ часто указывает на инвазивное заболевание.
ЦМВ, поражающий сетчатку глаз, может быть определен офтальмологом, проверяющим внутренние структуры глаза на характерные аномалии с помощью офтальмоскопа.
Лечение инфекции, вызванной ЦМВ
При серьезных инфекциях, включая цитомегаловирусный ретинит, противовирусные препараты;
у больных ВИЧ/СПИДом — лекарственные препараты, применяемые для лечения ВИЧ-инфекций.
Инфекции цитомегаловируса легкой степени, как правило, не лечатся. Симптомы проходят сами по себе.
Если инфекция угрожает жизни или зрению, могут быть назначены противовирусные препараты (валганцикловир, ганцикловир, цидофовир, фоскарнет, марибавир или их комбинации). Эти противовирусные препараты могут назначаться для приема внутрь или внутривенного введения. При очень тяжелом ретините, вызванном ЦМВ, лекарственные препараты также могут вводиться непосредственно в глаз. Эти лекарственные препараты имеют серьезные побочные эффекты (см. таблицу Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса) и не излечивают инфекцию. Однако лечение замедляет прогрессирование болезни и может сохранить зрение.
Противовирусные препараты применяются для лечения других тяжелых симптомов, обусловленных ЦМВ, хотя действуют не так эффективно, как при лечении ретинита.
Когда ЦМВ-инфекция развивается у людей с временно ослабленной либо подавленной иммунной системой (из-за болезни или лекарственных препаратов), она, как правило, проходит сама по себе при нормализации функции иммунной системы либо после прекращения приема лекарственного препарата.
Лечение больных ВИЧ/СПИД лекарственными препаратами, используемыми для контроля ВИЧ (антиретровирусные препараты), помогает защитить от ЦМВ-инфекции.
Люди, перенесшие трансплантацию органов, часто получают противовирусные препараты (такие, как ганцикловир, валганцикловир или фоскарнет) для профилактики ЦМВ.