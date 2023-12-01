Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция

У большинства людей, зараженных цитомегаловирусом, не наблюдается никаких симптомов.

У некоторых возникает общее недомогание и жар.

Инфекция ЦМВ, подобно вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ, вирус герпеса типа 4), может вызвать определенный тип инфекционного мононуклеоза у подростков и молодых людей. Как мононуклеоз, вызванный ЦМВ, так и мононуклеоз, вызванный ВЭБ, вызывает лихорадку и усталость. Но ВЭБ также вызывает сильную боль в горле. ЦМВ не вызывает такой боли.

У неинфицированного лица, которое заражается в результате переливания крови, зараженной ЦМВ, иногда повышается температура и развивается воспаление печени 2–4 недели спустя.

У людей с ослабленной иммунной системой ЦМВ может вызвать серьезное заболевание или смерть.

ЦМВ часто встречается у людей, больных СПИДом. Вирус может поразить сетчатку глаз. Этот вид инфекции (ЦМВ ретинит) может привести к слепоте. Также может развиться заражение головного мозга (энцефалит), пневмония либо болезненные язвы в кишечнике и пищеводе.

Если беременная женщина передаст ЦМВ плоду, это может вызвать следующие последствия:

У новорожденных инфицирование ЦМВ может вызывать значительное повреждение печени или головного мозга. Заболевание может привести к потере слуха или умственной отсталости у выживших новорожденных.