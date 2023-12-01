Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Постгерпетическая невралгия

Авторы:Kenneth M. Kaye, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

Хронические боли на тех участках кожи, к которым подходят пораженные герпесом нервы (опоясывающий лишай), называются постгерпетической невралгией.

Опоясывающий лишай — это болезненная сыпь из наполненных жидкостью волдырей, вызываемая реактивацией вирусаветряной оспы. Вирус ветряной оспы — это член семейства вирусов герпеса (тип вируса герпеса 3). Опоясывающий лишай иногда называют опоясывающим герпесом. У некоторых людей, переболевших опоясывающим лишаем, боль в месте проявления сыпи сохраняется в течение длительного времени. Такая боль называется термином «постгерпетическая невралгия» (т.е. невралгия, развивающаяся после герпеса).

Причины возникновения постгерпетической невралгии пока не ясны.

Постгерпетическая невралгия чаще всего поражает пожилых людей. С возрастом растет вероятность развития постгерпетической невралгии.

Симптомы постгерпетической невралгии

Боль от постгерпетической невралгии возникает в области, где появилась сыпь, вызванная опоясывающим лишаем. Боль может быть постоянной или периодической. Боль может быть тяжелой и даже приводить к временной нетрудоспособности.

Боль может постепенно пройти в течение нескольких месяцев, но может сохраняться в течение многих лет.

Диагностика постгерпетической невралгии

  • Обследование врачом;

Если у лиц, которые ранее перенесли опоясывающий лишай, продолжаются боли в участках высыпаний, они должны немедленно обратиться к врачу.

Диагноз «постгерпетическая невралгия» обычно основывается на симптомах, а также на результатах физикального обследования людей, переболевших опоясывающим лишаем.

Лечение постгерпетической невралгии

  • Обезболивающие препараты или кремы

  • Иногда другие лекарственные препараты

Хотя испробовано немало способов для лечения тяжелой постгерпетической невралгии, ни один из них не оказался однозначно успешным.

Лечение постгерпетической невралгии может включать:

  • некоторые противосудорожные препараты (например, габапентин и прегабалин);

  • некоторые антидепрессанты (такие, как амитриптилин);

  • мази на основе лидокаина для местного применения;

  • иногда опиоиды.

  • Инъекция ботулотоксина A в пораженный участок может уменьшить боль.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.