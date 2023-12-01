Хронические боли на тех участках кожи, к которым подходят пораженные герпесом нервы (опоясывающий лишай), называются постгерпетической невралгией.

Опоясывающий лишай — это болезненная сыпь из наполненных жидкостью волдырей, вызываемая реактивацией вирусаветряной оспы. Вирус ветряной оспы — это член семейства вирусов герпеса (тип вируса герпеса 3). Опоясывающий лишай иногда называют опоясывающим герпесом. У некоторых людей, переболевших опоясывающим лишаем, боль в месте проявления сыпи сохраняется в течение длительного времени. Такая боль называется термином «постгерпетическая невралгия» (т.е. невралгия, развивающаяся после герпеса).

Причины возникновения постгерпетической невралгии пока не ясны.

Постгерпетическая невралгия чаще всего поражает пожилых людей. С возрастом растет вероятность развития постгерпетической невралгии.

Симптомы постгерпетической невралгии Боль от постгерпетической невралгии возникает в области, где появилась сыпь, вызванная опоясывающим лишаем. Боль может быть постоянной или периодической. Боль может быть тяжелой и даже приводить к временной нетрудоспособности. Боль может постепенно пройти в течение нескольких месяцев, но может сохраняться в течение многих лет.

Диагностика постгерпетической невралгии Обследование врачом; Если у лиц, которые ранее перенесли опоясывающий лишай, продолжаются боли в участках высыпаний, они должны немедленно обратиться к врачу. Диагноз «постгерпетическая невралгия» обычно основывается на симптомах, а также на результатах физикального обследования людей, переболевших опоясывающим лишаем.