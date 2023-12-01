Хронические боли на тех участках кожи, к которым подходят пораженные герпесом нервы (опоясывающий лишай), называются постгерпетической невралгией.
Опоясывающий лишай — это болезненная сыпь из наполненных жидкостью волдырей, вызываемая реактивацией вирусаветряной оспы. Вирус ветряной оспы — это член семейства вирусов герпеса (тип вируса герпеса 3). Опоясывающий лишай иногда называют опоясывающим герпесом. У некоторых людей, переболевших опоясывающим лишаем, боль в месте проявления сыпи сохраняется в течение длительного времени. Такая боль называется термином «постгерпетическая невралгия» (т.е. невралгия, развивающаяся после герпеса).
Причины возникновения постгерпетической невралгии пока не ясны.
Постгерпетическая невралгия чаще всего поражает пожилых людей. С возрастом растет вероятность развития постгерпетической невралгии.
Симптомы постгерпетической невралгии
Боль от постгерпетической невралгии возникает в области, где появилась сыпь, вызванная опоясывающим лишаем. Боль может быть постоянной или периодической. Боль может быть тяжелой и даже приводить к временной нетрудоспособности.
Боль может постепенно пройти в течение нескольких месяцев, но может сохраняться в течение многих лет.
Диагностика постгерпетической невралгии
Обследование врачом;
Если у лиц, которые ранее перенесли опоясывающий лишай, продолжаются боли в участках высыпаний, они должны немедленно обратиться к врачу.
Диагноз «постгерпетическая невралгия» обычно основывается на симптомах, а также на результатах физикального обследования людей, переболевших опоясывающим лишаем.
Лечение постгерпетической невралгии
Обезболивающие препараты или кремы
Иногда другие лекарственные препараты
Хотя испробовано немало способов для лечения тяжелой постгерпетической невралгии, ни один из них не оказался однозначно успешным.
Лечение постгерпетической невралгии может включать:
некоторые противосудорожные препараты (например, габапентин и прегабалин);
некоторые антидепрессанты (такие, как амитриптилин);
мази на основе лидокаина для местного применения;
иногда опиоиды.
Инъекция ботулотоксина A в пораженный участок может уменьшить боль.