В течение 2–3 дней, предшествующих развитию опоясывающего лишая, у большинства людей возникают болевые ощущения, покалывание или зуд на участке кожи (дерматоме) на одной стороне туловища. Скопления маленьких волдырей, наполненных жидкостью и окруженных небольшим красным кольцом, появляются на этой полосе коже. Чаще всего волдыри появляются только на ограниченном участке кожи, к которому подходят пораженные нервные волокна. Чаще всего сыпь возникает на туловище, как правило, только с одной стороны. Однако волдыри могут появляться и на других участках тела. Обычно волдыри продолжают образовываться на протяжении 3–5 дней. Пораженные участки кожи обычно чувствительные к любым раздражителям, даже к легкому прикосновению, и могут быть очень болезненными.

Сыпь на груди, вызванная опоясывающим лишаем Изображение BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы опоясывающего лишая у детей, как правило, появляются в более легкой форме, чем у взрослых.

Волдыри начинают подсыхать и образуют струп примерно через 5 дней после появления. До появления струпа волдыри заразны и содержат вирус ветряной оспы, который при попадании к людям, восприимчивым к заболеванию, может вызвать болезнь. Наличие большого количества волдырей за пределами поврежденного дерматома или наличие волдырей, которые сохраняются более 2 недель, обычно указывает на то, что иммунная система функционирует нормально.

Изредка пораженная кожа заражается бактериями. Расчесывание волдырей повышает риск. Бактериальные инфекции повышают риск того, что останутся рубцы.

Если опоясывающий лишай поражает нерв, который ведет к глазу, глаз может быть заражен. Инфекция глаз чаще случается, когда язвы возникают на лбу, вблизи глаза и особенно на кончике носа. Такая инфекция (так называемый опоясывающий герпес с поражением глаза) может протекать тяжело. Даже при наличии лечения может ухудшиться зрение.

Нерв, который ведет к уху, также может быть затронут. Эта инфекция (называемая ганглионит узла коленца или синдром Рамсея-Ханта) может вызвать появление волдырей в ушном канале, боль, частичный паралич лица, потерю слуха, звон в ушах (тиннитус), а иногда и головокружение.

После заболевания могут остаться шрамы или гиперпигментация кожи, однако большинство людей выздоравливают без последствий. У некоторых лиц, чаще лиц пожилого возраста, остаются хронические боли в этой области (постгерпетическая невралгия).

Приблизительно у 10 % людей, переболевших опоясывающим лишаем, развивается постгерпетическая невралгия. Этот синдром больше распространен у пожилых людей. При постгерпетической невралгии у некоторых людей, переболевших опоясывающим лишаем, боль в месте проявления сыпи сохраняется в течение длительного времени. Боль возникает на участках кожи, иннервацию которых обеспечивают нервы, пораженные опоясывающим лишаем. Постгерпетическая невралгия может быть очень тяжелой и даже приводить к временной нетрудоспособности.