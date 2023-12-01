Опоясывающий лишай — это болезненная кожная сыпь, вызванная вирусной инфекцией, которая возникает при реактивации вируса ветряной оспы.
Причина, которая приводит к реактивации вируса, неизвестна, но иногда реактивация случается в тех случаях, когда какое-либо заболевание либо лекарственные препараты ослабляют иммунную систему.
Опоясывающий лишай вызывает болезненную сыпь в виде наполненных жидкостью волдырей и иногда вызывает хронические боли в пораженном участке.
Врачи диагностируют опоясывающий лишай при возникновении типичных волдырей на полосе кожи.
Противовирусные препараты, принятые до возникновения сыпи, могут облегчить симптомы и ускорить их исчезновение, но часто необходимы также болеутоляющие, включая опиаты.
У людей старше 50 лет вакцина против опоясывающего лишая может помочь предотвратить опоясывающий лишай.
Ветряная оспа и опоясывающий лишай вызываются вирусом ветряной оспы.
Первичной инфекцией является ветряная оспа.
Опоясывающий лишай вызывается реактивацией вируса, обычно, спустя годы.
Вирус ветряной оспы — это член семейства вирусов герпеса (тип вируса герпеса 3). Поэтому опоясывающий лишай иногда называют опоясывающим герпесом.
Во время ветряной оспы вирус заражает скопления нервных клеток (ганглии) спинномозговых либо черепных нервов. Вирус остается в ганглиях в неактивном (спящем или латентном) состоянии. Вирус может больше никогда не проявится либо реактивироваться через много лет. Когда вирус реактивируется, он продвигается по нервным волокнам к коже, где провоцирует возникновение болезненных высыпаний, напоминающих высыпания при ветряной оспе. Высыпания (опоясывающий лишай) возникают почти всегда на полосе кожи над пораженными нервными окончаниями и на одной стороне тела. Полоса кожи в месте, где проходят нервные окончания от одного из регионов спинномозговых нервов, называется дерматом. Язвы могут также появляться на дерматомах рядом с пораженным дерматомом.
В отличие от инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, которые могут возникать много раз, в жизни человека, как правило, бывает только один эпизод опоясывающего лишая. Менее чем у 6 % переболевших лиц наблюдаются неоднократные рецидивы.
Знаете ли Вы, что...
Опоясывающий лишай может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего отмечается после 50 лет. Шанс развития опоясывающего лишая увеличивается с возрастом.
Чаще всего причины реактивации неизвестны. Впрочем, иногда реактивация возникает, когда иммунная система ослаблена иным заболеванием, таким, как СПИД, либо приемом лекарственных препаратов, которые подавляют иммунную систему (например, для предотвращения отторжения пересаженного органа). Возникновение опоясывающего лишая не означает, что у человека присутствует какое-либо другое серьезное заболевание.
Симптомы и осложнения при опоясывающем лишае
В течение 2–3 дней, предшествующих развитию опоясывающего лишая, у большинства людей возникают болевые ощущения, покалывание или зуд на участке кожи (дерматоме) на одной стороне туловища. Скопления маленьких волдырей, наполненных жидкостью и окруженных небольшим красным кольцом, появляются на этой полосе коже. Чаще всего волдыри появляются только на ограниченном участке кожи, к которому подходят пораженные нервные волокна. Чаще всего сыпь возникает на туловище, как правило, только с одной стороны. Однако волдыри могут появляться и на других участках тела. Обычно волдыри продолжают образовываться на протяжении 3–5 дней. Пораженные участки кожи обычно чувствительные к любым раздражителям, даже к легкому прикосновению, и могут быть очень болезненными.
BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Симптомы опоясывающего лишая у детей, как правило, появляются в более легкой форме, чем у взрослых.
Волдыри начинают подсыхать и образуют струп примерно через 5 дней после появления. До появления струпа волдыри заразны и содержат вирус ветряной оспы, который при попадании к людям, восприимчивым к заболеванию, может вызвать болезнь. Наличие большого количества волдырей за пределами поврежденного дерматома или наличие волдырей, которые сохраняются более 2 недель, обычно указывает на то, что иммунная система функционирует нормально.
Изредка пораженная кожа заражается бактериями. Расчесывание волдырей повышает риск. Бактериальные инфекции повышают риск того, что останутся рубцы.
Если опоясывающий лишай поражает нерв, который ведет к глазу, глаз может быть заражен. Инфекция глаз чаще случается, когда язвы возникают на лбу, вблизи глаза и особенно на кончике носа. Такая инфекция (так называемый опоясывающий герпес с поражением глаза) может протекать тяжело. Даже при наличии лечения может ухудшиться зрение.
Нерв, который ведет к уху, также может быть затронут. Эта инфекция (называемая ганглионит узла коленца или синдром Рамсея-Ханта) может вызвать появление волдырей в ушном канале, боль, частичный паралич лица, потерю слуха, звон в ушах (тиннитус), а иногда и головокружение.
После заболевания могут остаться шрамы или гиперпигментация кожи, однако большинство людей выздоравливают без последствий. У некоторых лиц, чаще лиц пожилого возраста, остаются хронические боли в этой области (постгерпетическая невралгия).
Приблизительно у 10 % людей, переболевших опоясывающим лишаем, развивается постгерпетическая невралгия. Этот синдром больше распространен у пожилых людей. При постгерпетической невралгии у некоторых людей, переболевших опоясывающим лишаем, боль в месте проявления сыпи сохраняется в течение длительного времени. Боль возникает на участках кожи, иннервацию которых обеспечивают нервы, пораженные опоясывающим лишаем. Постгерпетическая невралгия может быть очень тяжелой и даже приводить к временной нетрудоспособности.
Диагностика опоясывающего лишая
Обследование врачом;
изредка анализ или биопсия образца, взятого из волдыря.
Люди, подозревающие у себя опоясывающий лишай, должны немедленно обратиться к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем эффективнее оно будет. Врач попросит больного точно описать локализацию болевых ощущений. Неопределенные болевые ощущения с одной стороны тела предполагают опоясывающий лишай. Если характерная сыпь появляется в типичном виде (на полосе кожи, представляющей дерматом), диагноз очевиден.
Реже врач берет образцы ткани с волдырей для анализа либо проводит биопсию кожи для подтверждения диагноза.
Лечение опоясывающего лишая
Противовирусные препараты
Обезболивающие препараты
Лечение опоясывающего лишая может осуществляться с применением нескольких противовирусных препаратов. Противовирусные препараты, такие как фамцикловир и валацикловир для приема внутрь, назначают часто, особенно людям пожилого возраста и людям с ослабленной иммунной системой (см. таблицу Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса). Людям с тяжелым нарушением функции иммунной системы рекомендуется внутривенное введение ацикловира. Эти противовирусные препараты принимают внутрь.
Прием лекарственных препаратов необходимо начинать сразу после возникновения подозрений на опоясывающий лишай, по возможности, до возникновения волдырей. Через 3 дня после высыпания волдырей противовирусные препараты, скорее всего, уже не будут эффективны. Такие лекарственные препараты не могут вылечить болезнь, но они могут облегчить симптомы опоясывающего лишая и сократить период их проявления.
В случае поражения глаза или уха необходимо обратиться к узкому специалисту (офтальмологу либо отоларингологу).
Также помогают успокоительные влажные компрессы и обезболивающие препараты. Можно попробовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ацетаминофен, но иногда необходимы опиоидные обезболивающие средства, принимаемые внутрь.
Для предупреждения бактериологического заражения людям с опоясывающим лишаем в активной фазе рекомендуют следить за чистотой и сухостью пораженного участка кожи и не чесать волдыри.
Профилактика опоясывающего лишая
Рекомендуется профилактика ветряной оспы путем вакцинации не имеющих иммунитета детей и взрослых вакциной против ветряной оспы.
Существуют две вакцины против опоясывающего лишая: новая рекомбинантная вакцина и старая вакцина с ослабленным живым вирусом. Более старая живая вирусная вакцина больше недоступна в Соединенных Штатах Америки, но она остается доступной во многих других странах. Более новые рекомбинантные вакцины содержат лишь частички вируса. Рекомбинантная вакцина предпочтительнее и рекомендуется людям в возрасте старше 50 лет, независимо от того, помнят ли они, что болели ветряной оспой или опоясывающим лишаем ранее и были ли они вакцинированы старой вакциной против опоясывающего лишая. Рекомбинантная вакцина также рекомендуется взрослым в возрасте 19 лет и старше, у которых имеется или прогнозируется иммунодефицит или иммуносупрессия вследствие заболевания или терапии.
Рекомбинантную вакцину против опоясывающего лишая, назначают двумя дозами, которые вводят внутримышечно. Дозы вводят с интервалом от 2 до 6 месяцев и по меньшей мере через 2 месяца после получения старой вакцины (с ослабленным живым вирусом) людям, которые получали эту вакцину.
Рекомбинантная вакцина значительно снижает вероятность развития опоясывающего лишая и постгерпетической невралгии.
В случае развития опоясывающего лишая прием противовирусных препаратов может снизить риск постгерпетической невралгии.