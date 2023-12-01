Инфекции, вызываемая вирусом простого герпеса (ВПГ)

Генитальный герпес вызывает появление болезненных волдырей в области гениталий и/или анального отверстия. У женщин они могут возникнуть на внутренней поверхности влагалища и шейки матки. Внутренние волдыри менее болезненны, а также незаметны. Волдыри развиваются через 4–7 дней после инфицирования. Волдыри проходят, но могут вернуться (рецидивировать), потому что вирус никогда полностью не покидает организм. Волдыри, вызванные первичным инфицированием гениталий обычно более болезненны, остаются дольше и распространяются более широко, чем те, которые вызваны рецидивирующей инфекцией.

У людей с ослабленной иммунной системой рецидивы орального либо генитального герпеса могут приводить к росту и развитию язв, которые заживают неделями. Инфекция может развиваться внутри тела, распространяясь в пищевод, легкие или толстую кишку. Язвы в пищеводе могут вызывать болезненные ощущения во время глотания, а инфекция в легких может привести к пневмонии с кашлем и одышкой.

Иногда ВПГ-1 и ВПГ-2 проникают через повреждения в коже пальца, вызывая его опухание, боль и покраснение (герпетический панариций). Медработники, повергающиеся риску заражения через слюну либо другие выделения (как, например, стоматологи), наиболее уязвимы в тех случаях, когда они работают без перчаток.

Герпетический панариций Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

ВПГ-1 также может поразить роговицу глаз. Эта инфекция (называемая кератит, вызванный простым герпесом) вызывает болезненные язвы, слезоточивость, чувствительность к свету и затуманенность зрения. С течением времени, особенно без лечения, наступает помутнение роговицы, что вызывает значительную потерю зрения.

У детей и взрослых с заболеванием кожи, называемым атопическая экзема, из-за вируса ВПГ может развиться потенциально тяжелое заражение той области кожи, на которой находится экзема (герпетическая экзема). Поэтому лицам с атопической экземой следует избегать близких контактов с людьми, у которых имеется активное герпетическое заболевание.

ВПГ может поражать мозг. Это заболевание, вызванное инфекцией (называемой герпетический энцефалит), начинается с дезориентации, лихорадки, судорог и может приводить к летальному исходу.

Редко во время беременности вирус ВПГ передается от матери к ребенку (так называемый неонатальный герпес). Заражение, как правило, происходит во время родов, когда ребенок находится в контакте с заразными выделениями в родовом канале. Реже вирус ВПГ передается плоду во время беременности. Передача во время родов более вероятна в том случае, если:

мать заразилась герпесом в недавнем прошлом;

у матери имеются видимые герпетические высыпания в области влагалища, хотя ребенок может заразиться и от матери, у которой отсутствуют видимые высыпания.

При заражении при рождении инфекция развивается между первой и четвертой неделей жизни. Новорожденные тяжело переносят заражение ВПГ. У них может быть общее заражение, поражение мозга или кожи. При отсутствии лечения умирают около 85 % с генерализованным заболеванием и около половины с инфекцией головного мозга. Даже при условии лечения у многих возникает поражение головного мозга.