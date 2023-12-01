Инфекции, вызываемая вирусом простого герпеса (ВПГ)

Вирус простого герпеса вызывает рецидивирующие эпизоды появления маленьких болезненных наполненных жидкостью волдырей на коже, во рту, на губах, глазах или гениталиях.
Это крайне заразная вирусная инфекция передается через прямой контакт с язвочками либо иногда через контакт с пораженными участками кожи, на которых нет язвочек.
Герпес вызывает высыпания в виде волдырей или язв во рту или на гениталиях и часто при первом инфицировании — жар и общее недомогание.
Вирус иногда поражает другие части тела, включая глаза и головной мозг.
Обычно врачи легко диагностируют язвы, вызванные вирусом герпеса, однако иногда требуется анализ материала из язв или анализ крови.
Не существует лекарственного препарата, способного избавить от вируса, но противовирусные препараты помогают ослабить симптомы и быстрее устранить их.
Простой герпес является одним из нескольких типов вирусов герпеса. Существует два типа вируса простого герпеса (ВПГ):
ВПГ-1, который, как правило, является причиной появления язвочек на губах (лабиальный герпес) и на роговице глаз (кератит)
ВПГ-2, который является обычной причиной генитального герпеса (хотя генитальный герпес также может быть вызван ВПГ-1)
Инфекции также поражают другие части тела, такие, как мозг (серьезное заболевание) либо желудочно-кишечный тракт. Инфекция может широко распространяться среди новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой, в частности, у ВИЧ-инфицированных.
ВПГ очень заразен и может передаваться через прямой контакт с язвочками либо иногда через контакт со ртом (оральный контакт) или генитальный контакт с носителями инфекции ВПГ, даже в отсутствие видимых кожных очагов.
Первичная и рецидивирующая (реактивированная) инфекция
После первой (первичной) инфекции ВПГ, как и другие вирусы герпеса, остается неактивным (спящим или латентным) в организме на протяжении всей жизни. Латентная инфекция не может снова вызвать симптомы, или же она может периодически реактивироваться и вызывать симптомы.
Первичная инфекция ВПГ приводит к высыпанию крошечных волдырей. После высыпания волдыри исчезают, а вирус остается в организме в латентном состоянии в скоплении нервных клеток (ганглиев) возле позвоночника, от которого отходят нервные волокна к пораженному участку. Периодически вирус реактивируется, начинает снова размножаться и перемещается по нервному волокну обратно к коже, вызывая высыпание волдырей на том же участке, что и раньше. Иногда вирус может оставаться в коже или слизистых оболочках, даже если волдырей не видно.
Вирус может реактивироваться много раз. Реактивация скрытой оральной или генитальной инфекции ВПГ может быть вызвана следующими факторами:
повышение температуры тела.
Эмоциональный стресс
подавление иммунной системы (например, лекарственным препаратом, принимаемым для предотвращения отторжения пересаженного органа);
физическая травма, например, стоматологическая процедура;
чрезмерное воздействие солнечного света на губы.
Часто причина бывает не ясной.
Симптомы и осложнения инфекций, вызванных ВПГ
Появляются маленькие волдыри на:
Кожа: особенно вокруг рта или на гениталиях;
слизистых оболочках: включая слизистые глаз, влагалища, шейки матки и полости рта.
Кожа вокруг волдырей часто становится покрасневшей.
Инфекция полости рта
Первичная инфекция полости рта ВПГ часто вызывает появление множественных болезненных язвочек во рту (герпетический гингивостоматит). Герпетический гингивостоматит чаще всего возникает у детей.
При этом часто наблюдается недомогание, жар, головная боль и боли в теле.
Высыпания во рту держатся 10–19 дней и часто достаточно болезненны, что делает процессы питья и приема пищи крайне неприятными. Как следствие, происходит обезвоживание. В некоторых случаях симптомы не появляются вообще.
Рецидивы обычно вызывают скопление язвочек по краю губы.
Лабиальный герпес часто называют простудой или лихорадкой на губах (поскольку он часто провоцируется простудой или лихорадкой). Другими предпосылками для их возникновения являются чрезмерное воздействие солнца на губы, тревожность, стоматологические процедуры и все, что снижает сопротивляемость инфекции.
Изображение любезно предоставлено д-ром Херрманном (Herrmann) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
До возникновения язвочки люди, как правило, чувствуют покалывание в этом месте на протяжении нескольких минут или часов, после которого следует покраснение и опухание. Как правило, наполненные жидкостью волдыри возникают и лопаются, оставляя открытые язвы. На язве быстро формируется струп. Примерно через 5–10 дней струп отпадает, и эпизод на этом заканчивается. Иногда покалывание и краснота возникают без формирования волдыря.
Другие инфекции и осложнения
Генитальный герпес вызывает появление болезненных волдырей в области гениталий и/или анального отверстия. У женщин они могут возникнуть на внутренней поверхности влагалища и шейки матки. Внутренние волдыри менее болезненны, а также незаметны. Волдыри развиваются через 4–7 дней после инфицирования. Волдыри проходят, но могут вернуться (рецидивировать), потому что вирус никогда полностью не покидает организм. Волдыри, вызванные первичным инфицированием гениталий обычно более болезненны, остаются дольше и распространяются более широко, чем те, которые вызваны рецидивирующей инфекцией.
У людей с ослабленной иммунной системой рецидивы орального либо генитального герпеса могут приводить к росту и развитию язв, которые заживают неделями. Инфекция может развиваться внутри тела, распространяясь в пищевод, легкие или толстую кишку. Язвы в пищеводе могут вызывать болезненные ощущения во время глотания, а инфекция в легких может привести к пневмонии с кашлем и одышкой.
Иногда ВПГ-1 и ВПГ-2 проникают через повреждения в коже пальца, вызывая его опухание, боль и покраснение (герпетический панариций). Медработники, повергающиеся риску заражения через слюну либо другие выделения (как, например, стоматологи), наиболее уязвимы в тех случаях, когда они работают без перчаток.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
ВПГ-1 также может поразить роговицу глаз. Эта инфекция (называемая кератит, вызванный простым герпесом) вызывает болезненные язвы, слезоточивость, чувствительность к свету и затуманенность зрения. С течением времени, особенно без лечения, наступает помутнение роговицы, что вызывает значительную потерю зрения.
У детей и взрослых с заболеванием кожи, называемым атопическая экзема, из-за вируса ВПГ может развиться потенциально тяжелое заражение той области кожи, на которой находится экзема (герпетическая экзема). Поэтому лицам с атопической экземой следует избегать близких контактов с людьми, у которых имеется активное герпетическое заболевание.
ВПГ может поражать мозг. Это заболевание, вызванное инфекцией (называемой герпетический энцефалит), начинается с дезориентации, лихорадки, судорог и может приводить к летальному исходу.
Редко во время беременности вирус ВПГ передается от матери к ребенку (так называемый неонатальный герпес). Заражение, как правило, происходит во время родов, когда ребенок находится в контакте с заразными выделениями в родовом канале. Реже вирус ВПГ передается плоду во время беременности. Передача во время родов более вероятна в том случае, если:
мать заразилась герпесом в недавнем прошлом;
у матери имеются видимые герпетические высыпания в области влагалища, хотя ребенок может заразиться и от матери, у которой отсутствуют видимые высыпания.
При заражении при рождении инфекция развивается между первой и четвертой неделей жизни. Новорожденные тяжело переносят заражение ВПГ. У них может быть общее заражение, поражение мозга или кожи. При отсутствии лечения умирают около 85 % с генерализованным заболеванием и около половины с инфекцией головного мозга. Даже при условии лечения у многих возникает поражение головного мозга.
Диагностика инфекций, вызванных ВПГ
Анализ образца из язвы
При подозрении на инфекцию головного мозга — магнитно-резонансная томография и спинномозговая пункция
Заражение вирусом простого герпеса, как правило, легко диагностируется. Если с диагнозом возникают сложности, врачи могут взять мазок с высыпаний и отправить в лабораторию для выращивания культуры и определения вируса.
Материал, взятый из язвы, также могут проанализировать с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления ДНК простого герпеса. ПЦР является более чувствительным методом анализа, чем посев вируса, что означает, что при ее использовании вирус выявляется точнее.
Иногда врачи исследуют материал мазка с высыпаний под микроскопом. И хотя вирус сам по себе не может быть виден, в материале мазка иногда находятся увеличенные инфицированные клетки (гигантские клетки), которые характерны для инфекции вирусов герпеса.
Для выявления антител к ВПГ также может назначаться анализ крови. (Антитела вырабатываются иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны ВПГ).
Некоторые анализы крови могут определить разницу между вирусами ВПГ-1 и ВПГ-2.
При подозрении на поражение головного мозга назначается магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга, спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для получения образца спинномозговой жидкости для проведения анализа.
Лечение инфекций, вызванных ВПГ
Противовирусные препараты
На данный момент не существует препаратов, способных уничтожить вирус ВПГ, и лечение первичных оральных или генитальных инфекций не может предотвратить хронического инфицирования нервных волокон. Однако во время рецидивов противовирусные препараты, такие, как ацикловир, валацикловир или фамцикловир, могут слегка уменьшить ощущение дискомфорта и помочь справиться с симптомами на день или два раньше (см. таблицу Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса). Лечение наиболее эффективно, если начинается рано, обычно в первые несколько часов после начала проявления симптомов — лучше всего при возникновении ощущения покалывания либо дискомфорта, до возникновения волдырей. Людям, подверженным частым болезненным приступам, количество их можно снизить ежедневным постоянным лечением (так называемая супрессия) противовирусными препаратами. Однако прием противовирусных препаратов необязательно предотвращает передачу инфекции от ее носителей. Большинство противовирусных препаратов доступны только по рецепту.
Крем пенцикловир необходимо наносить каждые 2 часа во время бодрствования. Он поможет сократить время заживления и продолжительность симптомов герпеса на 1 день. Кремы, доступные без рецепта, содержащие докозанол (наносится 5 раз в день), могут несколько облегчить симптомы. Ацикловир, валацикловир или фамцикловир, принимаемые внутрь в течение нескольких дней, могут быть самым эффективным лечением рецидивирующего герпеса губ.
К тяжелым заболеваниям, связанным с ВПГ, относится герпетический энцефалит и инфекции новорожденных. Их лечат ацикловиром в виде внутривенных инъекций. Если вирус развил устойчивость к ацикловиру, что случается очень редко, назначают фоскарнет внутривенно.
Людям с кератитом, вызванным вирусом простого герпеса могут назначить трифлуридин в форме глазных капель. Лечение должно проходить под наблюдением офтальмолога.
Другие виды лечения
Для лиц, испытывающих минимальное чувство дискомфорта, единственным лечением рецидивов герпеса на губах и гениталиях может быть уход за пораженными участками, например, с помощью мыла и воды. Прикладывание льда может оказать успокаивающее действие и снять покраснение.
Нанесение рецептурных и безрецептурных местных анестетиков, таких, бензокаин, может уменьшить болезненные ощущения. Если в полости рта появились множественные высыпания, рот можно полоскать лидокаином. Эти анестетики нельзя глотать. Местные анестетики следует применять только по указанию. В случае более частого применения, чем показано, эти лекарственные препараты могут вызывать побочные эффекты.
Для снижения болевых ощущений рекомендуется принимать болеутоляющие.
Профилактика инфекций, вызванных ВПГ
Людям с инфекцией ВПГ следует избегать видов деятельности и других факторов, которые провоцируют рецидивы. Например, при оральной инфекции ВПГ, вызванной солнечным светом, следует по возможности избегать воздействия солнечных лучей или использовать солнцезащитный крем, когда нельзя избежать воздействия солнечного света.
Из-за заразности ВПГ инфицированным людям следует избегать поцелуев с самого начала характерного покалывания (либо, если покалывание отсутствовало, когда возникло высыпание) до тех пор, пока язва полностью не заживет. Не следует пользоваться общей посудой и, если это возможно, касаться собственных губ. Следует избегать оральных половых контактов.
Людям с генитальным герпесом следует всегда пользоваться презервативами. Даже если нет видимых волдырей или других симптомов, вирус может присутствовать на половых органах и будет передан половому партнеру.