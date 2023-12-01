Генитальный герпес — это инфекция, передающаяся половым путем. Ее вызывает вирус простого герпеса, который приводит к периодическом появлению маленьких болезненных, наполненных жидкостью волдырей на половых органах и вокруг них.

Это крайне заразная вирусная инфекция передается через прямой контакт с язвочками либо иногда через контакт с пораженными участками кожи, на которых нет язвочек.

Генитальный герпес вызывает высыпания в виде волдырей или язв на гениталиях или вокруг них и часто при первом инфицировании — жар и общее недомогание.

Вирус иногда поражает другие части тела, включая рот, пищевод, глаза и головной мозг.

Обычно врачи легко диагностируют язвы, вызванные вирусом герпеса, однако иногда требуется анализ материала из язв или анализ крови.

Не существует лекарственного препарата, способного избавить от инфекции, но противовирусные препараты помогают ослабить симптомы и быстрее устранить их.

Простой герпес является одним из нескольких типов вирусов герпеса. Существует два типа вируса простого герпеса (ВПГ):

ВПГ-1, который, как правило, является причиной появления язвочек на губах (лабиальный герпес) и на роговице глаз (кератит)

ВПГ-2, который является обычной причиной генитального герпеса (хотя генитальный герпес также может быть вызван ВПГ-1)

После первой (первичной) инфекции ВПГ, как и другие вирусы герпеса, остается неактивным (спящим или латентным) в организме на протяжении всей жизни. Латентная инфекция не может снова вызвать симптомы, или же она может периодически реактивироваться и вызывать симптомы.

Первичная инфекция ВПГ приводит к высыпанию крошечных волдырей. После высыпания волдыри исчезают, а вирус остается в организме в латентном состоянии в скоплении нервных клеток (ганглиев) возле позвоночника, от которого отходят нервные волокна к пораженному участку. Периодически вирус реактивируется, начинает снова размножаться и перемещается по нервному волокну обратно к коже, вызывая высыпание волдырей на том же участке, что и раньше. Иногда вирус может оставаться в коже или слизистых оболочках, даже если волдырей не видно.

Вирус может реактивироваться много раз.

Симптомы генитального герпеса Первичная инфекция ВПГ половых органов (генитальный герпес) может быть тяжелой и длительной с высыпанием множества болезненных волдырей в области половых органов и/или заднего прохода. У женщин они могут возникнуть на внутренней поверхности влагалища и шейки матки. Внутренние волдыри менее болезненны, а также незаметны. Волдыри развиваются через 4–7 дней после инфицирования. Волдыри, вызванные первичным инфицированием гениталий обычно более болезненны, остаются дольше и распространяются более широко, чем те, которые вызваны рецидивирующей инфекцией. Характерны лихорадка и общее недомогание, некоторые люди ощущают жжение во время мочеиспускания, испытывают затруднения при мочеиспускании или запоры. У некоторых лиц симптомы отсутствуют. Рецидивы генитального герпеса часто начинаются с возникновения симптомов (включающих покалывание, дискомфорт, зуд или боль в паху), которые предшествуют высыпанию волдырей за несколько часов либо 2–3 дня. Болезненные волдыри, окруженные красноватым ободком, возникают на коже или слизистых оболочках гениталий. Волдыри быстро вскрываются, оставляя язвы. Также волдыри могут возникнуть на бедрах, ягодицах либо вокруг заднего прохода. У женщин волдыри могут развиваться на вульве (область вокруг отверстия влагалища). Эти волдыри легко различимы невооруженным глазом и очень болезненны. Типичный приступ генитального герпеса продолжается около недели. Во время приступа, вызванного ВПГ, через открытые генитальные язвы может легко произойти бактериальное заражение. Такие язвы выглядят более раздраженными, либо на них видны густые выделения с сильным неприятным запахом. Иллюстрации генитального герпеса Генитальный герпес на вульве На этой фотографии показаны волдыри на вульве женщины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес, вызывающий открытые язвы На этой фотографии показаны открытые язвы на вульве женщины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес на половом члене На этой фотографии показано скопление волдырей на половом члене мужчины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес на вульве На этой фотографии показаны волдыри на вульве женщины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес, вызывающий открытые язвы На этой фотографии показаны открытые язвы на вульве женщины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media Генитальный герпес на половом члене На этой фотографии показано скопление волдырей на половом члене мужчины с генитальным герпесом. © Springer Science+Business Media

Диагностика генитального герпеса Анализ образца из язвы Заражение вирусом простого герпеса, как правило, легко диагностируется. Если с диагнозом возникают сложности, врачи могут взять мазок с высыпаний и отправить в лабораторию для выращивания культуры и определения вируса. Материал, взятый из язвы, также могут проанализировать с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления ДНК простого герпеса. ПЦР является более чувствительным методом анализа, чем посев вируса, что означает, что при использовании ПЦР вирус выявляется точнее. Иногда врачи исследуют материал мазка с высыпаний под микроскопом. И хотя вирус сам по себе не может быть виден, в материале мазка иногда находятся увеличенные инфицированные клетки (гигантские клетки), которые характерны для инфекции вирусов герпеса. Для выявления антител к вирусу простого герпеса также может назначаться анализ крови. (Антитела вырабатываются иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны вируса простого герпеса). Некоторые анализы крови могут определить разницу между вирусами ВПГ-1 и ВПГ-2.

Лечение генитального герпеса Противовирусные препараты Первичная генитальная инфекция, вызванная простым вирусом герпеса, лечится противовирусным препаратом, таким как ацикловир, валацикловир или фамцикловир (см. таблицу Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса). Все три противовирусных препарата могут облегчить симптомы и уменьшить продолжительность заболевания. На данный момент не существует противовирусных препаратов, способных избавить организм от вируса ВПГ, и лечение первичных генитальных инфекций не предотвращает латентного инфицирования нервных клеток. Рецидивы инфекции можно лечить противовирусными препаратами, такие, как ацикловир, валацикловир или фамцикловир, которые могут слегка уменьшить ощущение дискомфорта и помочь справиться с симптомами на день или два раньше (см. таблицу Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса). Лечение наиболее эффективно, если начинается рано, обычно в первые несколько часов после начала проявления симптомов — лучше всего при возникновении ощущения покалывания либо дискомфорта, до возникновения волдырей. Людям, подверженным частым болезненным приступам, количество их можно снизить ежедневным постоянным лечением (это называется супрессией) противовирусными препаратами. Однако прием противовирусных препаратов не предотвращает передачу инфекции от ее носителей. Эти противовирусные препараты доступны только по рецепту. Тяжелые инфекции ВПГ, которые, например, могут возникать у лиц с ослабленным иммунитетом, лечат ацикловиром внутривенно. Другие виды лечения Для лиц, испытывающих минимальное чувство дискомфорта, единственным лечением рецидивов генитального герпеса может быть уход за пораженными участками с помощью мыла и воды. Для снижения болевых ощущений рекомендуется принимать болеутоляющие.