Ветряная оспа — это очень заразная вирусная инфекция, вызванная вирусом ветряной оспы, при которой наблюдается характерная зудящая сыпь, состоящая из мелких приподнятых пятен с образованием волдырей или корочек.

Чаще всего ветряной оспой болеют дети, однако, благодаря вакцине, количество случаев значительно снизилось.

Перед появлением сыпи у ребенка возникает легкая головная боль, умеренное повышение температуры, потеря аппетита и общее ощущение недомогания.

Диагноз ставится на основе симптомов, особенно сыпи.

Большинство детей выздоравливает полностью, хотя у некоторых заболевание протекает в тяжелой форме, и они могут даже умереть.

Как правило, лечат только симптомы.

Плановая вакцинация может предотвратить ветряную оспу.

Ветряная оспа — это инфекция, которая возникает, в основном, у детей. Ее вызывает вирус ветряной оспы, один из видов вируса герпеса (тип вируса герпеса 3).

До появления вакцины против ветряной оспы эпидемия ветряной оспы наблюдалась зимой и ранней весной с цикличностью 3–4 года.

Больной ветряной оспой заразен за 2 дня до появления сыпи и остается заразным до тех пор, пока последние волдыри не покроются корочкой.

Знаете ли Вы, что...

У детей с нормальной иммунной системой ветрянка редко протекает тяжело. У большинства болеющих ветрянкой просто появляются язвочки на коже и во рту. Однако вирус иногда поражает легкие, головной мозг, сердце или печень. Подобные тяжелые формы инфекции более характерны для новорожденных, взрослых и людей с ослабленной иммунной системой (например, при ВИЧ-инфекции или приеме лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему, либо кортикостероидов в высоких дозах).

У человека, переболевшего ветряной оспой, вырабатывается иммунитет, и повторное заражение невозможно. Однако вирус ветряной оспы после перенесенной ветрянки остается в организме неактивным (в латентном состоянии) и иногда снова активируется в дальнейшей жизни, вызывая опоясывающий лишай. У людей пожилого возраста применяется вакцина против опоясывающего лишая. Она снижает риск развития опоясывающего лишая в будущем.

Передача ветрянки Ветряная оспа передается следующими путями: воздушно-капельным путем через капельки влаги, содержащие вирус ветряной оспы;

через контакт с сыпью, вызванной ветряной оспой или опоясывающем лишаем;

от беременной женщины плоду или новорожденному.

Симптомы ветряной оспы Симптомы ветрянки начинают проявляться спустя 7–21 дней после появления инфекции. Они включают: легкую головную боль;

умеренное повышение температуры;

потеря аппетита;

общее недомогание; У детей младшего возраста этих симптомов часто нет, но у взрослых симптомы обычно имеют тяжелую степень. Примерно через 24–36 часов после возникновения первых симптомов появляется сыпь из мелких плоских красных пятен. Пятна обычно появляются на туловище и лице, а позже — на руках и ногах. У некоторых людей появляется всего несколько пятен. У других пятна почти повсюду, в том числе на волосистой части головы и во рту. В течение 6-8 часов все пятна приподнимаются. Вместо пятна на красном фоне образуется зудящий круглый волдырь, заполненный жидкостью, который, в конце концов, покрывается коркой. Пятна продолжают появляться и покрываться коркой несколько дней. Отличительной чертой ветряной оспы является то, что сыпь развивается неоднородно, так что пятна находятся в различных формах развития в разных пораженных областях. Очень редко пятна заражаются бактериями, что может вызвать сильную инфекцию кожи (флегмону или некротический фасциит). Новые пятна обычно прекращают появляться на пятый день, большинство покрываются коркой на шестой день и основная часть исчезает менее чем за 20 дней. Иногда ветрянка развивается у привитых детей. У них сыпь обычно протекает легче, температура повышается редко, а сама болезнь кратковременна. При этом, однако, контакт с язвочками может способствовать распространению инфекции. Волдыри в полости рта быстро разрываются и образуют язвы, что часто приводит к болезненному глотанию. Язвы могут также возникнуть на веках и в верхних дыхательных путях, прямой кишке и влагалище. Худшая часть болезни обычно длится от 4 до 7 дней. Ветряная оспа (Лицо) Изображение Image courtesy of Renelle Woodall via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Ветряная оспа (Спина) Изображение Image courtesy of Ann Cain via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Ветряная оспа 3D модель

Осложнения Риск осложнений ветрянки повышен у новорожденных, взрослых и людей с ослабленной иммунной системой или некоторыми нарушениями. Легочная инфекция (пневмония), приводящая к кашлю и затрудненному дыханию, может осложнять тяжело протекающую ветряную оспу у взрослых, младенцев и людей всех возрастов с ослабленной иммунной системой. Пневмония редко развивается у маленьких детей с нормальной иммунной системой. Инфекция головного мозга (энцефалит) встречается реже и вызывает неустойчивость при ходьбе, головную боль, головокружение, дезориентацию и судорожные припадки. У взрослых энцефалит может представлять угрозу для жизни. Также может возникнуть воспаление печени и кровотечение. Синдром Рейе — редкое, но очень тяжелое осложнение, которое возникает только у лиц моложе 18 лет после приема аспирина. Поэтому аспирин не следует давать детям с ветряной оспой. Синдром Рейе может начаться через 3–8 дней после появления сыпи. У женщин, заболевающих ветряной оспой во время беременности, повышается риск тяжелых осложнений, таких, как пневмония, а также существует вероятность смерти. Ветряная оспа также может передаваться плоду, особенно если она развивается в течение первого триместра или в начале второго триместра. Подобная инфекция может привести к образованию рубцов на коже, врожденным порокам, низкой массе тела при рождении или заболеванию у новорожденного.

Диагностика ветряной оспы Обследование врачом;

редко — анализы крови и образцов тканей из язв. Врач обычно не сомневается в диагнозе ветряной оспы, поскольку сыпь и другие симптомы очень типичны. Необходимость в анализах крови для измерения уровня антител и лабораторные исследования для выявления вируса (обычно, с применением соскоба из язвы) возникает редко. (Антитела вырабатываются иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны вируса ветряной оспы).

Лечение ветряной оспы В легких случаях — меры, направленные на облегчение симптомов

При средних и тяжелых симптомах — противовирусные препараты Легкие случаи ветряной оспы у детей требуют исключительно лечения симптомов. Влажные компрессы на кожу помогают успокоить зуд, который может быть интенсивным, и предотвратить расчесы, которые могут распространять инфекцию и вызвать образование рубцов. Из-за риска бактериальной инфекции кожу часто моют с мылом, руки держат в чистоте, ногти обрезают для минимизации царапин, а одежду содержат сухой и чистой. В случае сильного зуда возможен пероральный прием лекарственных препаратов, устраняющих зуд, таких, как антигистаминные средства. Также полезными могут быть ванночки с коллоидным раствором овсяной муки. Если разовьется бактериальная инфекция, могут понадобиться антибиотики. Врачи обычно назначают противовирусные препараты, такие как ацикловир, валацикловир и фамцикловир (см. таблицу Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса) перорально некоторым здоровым людям, подверженным риску заболевания средней или тяжелой степени, включая людей: в возрасте 12 лет или старше невакцинированным людям (18 лет или старше при назначении фамцикловира);

страдающих кожными заболеваниями, такими как экзема;

страдающих хроническим заболеванием легких.

принимающих салицилаты (вид лекарственных препаратов, например, аспирин) в течение длительного времени;

принимающих кортикостероиды;

заразившихся ветряной оспой от человека, с которым он живет, поскольку эти случаи обычно более тяжелые, чем первичные. Людям старше 1 года с ослабленной иммунной системой врачи могут назначать ацикловир, вводимый внутривенно (в/в). Противовирусные препараты могут снизить тяжесть и продолжительность симптомов, их, по возможности, следует назначать в течение 24 часов с начала болезни. Поскольку беременные женщины подвергаются высокому риску серьезных осложнений ветряной оспы, некоторые эксперты рекомендуют лечение беременных женщин, больных ветряной оспой, ацикловиром или валацикловиром.

Прогноз при ветряной оспе Здоровые дети почти всегда выздоравливают от ветряной оспы без проблем. До внедрения плановой иммунизации около 4 миллионов людей в США заболевали ветряной оспой ежегодно и около 100–150 из них умирали каждый год от ее осложнений. У взрослых ветряная оспа протекает более тяжело, и риск смерти выше. Ветряная оспа особенно тяжело протекает у людей с ослабленной иммунной системой. Если ветрянка развивается у привитого человека, она протекает легче, и случаи смерти среди таких людей гораздо реже.