Менингококковая вакцина защищает от инфекций, которые вызывает бактерия Neisseria meningitidis (менингококки). Менингококковые инфекции могут привести к менингиту (инфекции оболочки мозга), опасно низкому артериальному давлению (шоку) и летальному исходу. Эти бактерии являются основной причиной развития бактериального менингита у детей и второй по частоте причиной развития бактериального менингита у взрослых.
Дополнительная информация приведена в статье Менингококковая вакцина и вакцинация против менингокока Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC): что должен знать каждый.
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Существует несколько специфических типов (серогрупп) Neisseria meningitidis. Менингококковые вакцины защищают от серогрупп, которые вызывают большинство менингококковых заболеваний (серогруппы A, B, C, W и Y). В Соединенных Штатах Америки имеется 3 вида вакцины против менингококка:
менингококковая конъюгированная вакцина, или MenACWY; Конъюгированная вакцина (MCV4, защищающая от серогрупп A, C, W и Y) является предпочтительной для лиц в возрасте от 9 месяцев до 55 лет и используется в плановой вакцинации детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень вакцины против менингококков групп ACWY).
Вакцины против менингококка серогруппы B, или вакцины MenB: вакцина на основе рекомбинантного белка выпускается для предотвращения инфицирования одним типом бактерий, вызывающих менингит, который часто регистрировали во время вспышек среди студентов (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень вакцины против менингококка группы В).
Пентавалентная вакцина, или вакцина MenABCWY: комбинированная конъюгированная и рекомбинантная вакцина является альтернативой отдельному введению MenACWY и MenB, когда обе вакцины вводят в один и тот же день.
Введение менингококковой вакцины
Вакцина MCV4 входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Ее назначают 2 дозами, которые вводят внутримышечно. Первую дозу вводят в возрасте 11–12 лет, а вторую дозу — в возрасте 16 лет.
Вакцина также рекомендуется детям младшего возраста из группы повышенного риска по менингококковой инфекции, например, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция, а также страдающим определенными иммунодефицитами. Минимальный возраст для вакцинации варьируется от 6 недель до 9 месяцев, в зависимости от используемого препарата.
Вакцину против менингококковой инфекции серотипа B назначают 2 дозами, которые вводят внутримышечно. Ее можно назначать лицам в возрасте 10 лет и старше, у которых присутствуют определенные заболевания, сопряженные с высоким риском. Тем не менее, ее также можно вводить всем людям в возрасте от 16 до 23 лет, которые хотят пройти вакцинацию, даже если у отсутствуют определенные заболевания, сопряженные с высоким риском, и не повышен риск заражения. Предпочтительный возраст вакцинации составляет от 16 до 18 лет.
Вакцинация против менингококка также рекомендуется для следующих подростков и взрослых:
лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция (включая лиц, страдающих серповидно-клеточной анемией);
лица с определенными иммунодефицитными состояниями;
люди, которые принимают экулизумаб (препарат, блокирующий систему комплемента);
микробиологи, регулярно контактирующие с бактериями;
подростки, если они еще не были вакцинированы;
все студенты первого курса ВУЗа, живущие в общежитиях, в возрасте 21 года или моложе и которые не были вакцинированы в 16 лет или позже;
все призывники;
лица, отправляющиеся или проживающие в районах распространения заболевания;
люди, которые вступали в контакт с больными во время эпидемии менингита.
лица в группе риска в возрасте старше 55 лет, которые подвержены риску менингококковой инфекции, ранее не получали вакцину и которым требуется только одна доза (например, путешественники).
Однодозовая вакцина MenABCWY может быть введена людям в возрасте 10 лет и старше, при этом они получают вакцины MenACWY и MenB в одной инъекции.
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).
Побочные эффекты менингококковой вакцины
В месте инъекции возможны болезненные ощущения, отек и покраснение. У некоторых людей возникают головные боли и чувство утомляемости. У некоторых отмечается лихорадка.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Вакцинация против менингококков
Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень вакцины против менингококков групп ACWY
Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень вакцины против менингококка группы В
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): менингококковая болезнь: рекомендуемые вакцинации