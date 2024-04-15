Менингококковая вакцина

Вакцина MCV4 входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Ее назначают 2 дозами, которые вводят внутримышечно. Первую дозу вводят в возрасте 11–12 лет, а вторую дозу — в возрасте 16 лет.

Вакцина также рекомендуется детям младшего возраста из группы повышенного риска по менингококковой инфекции, например, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция, а также страдающим определенными иммунодефицитами. Минимальный возраст для вакцинации варьируется от 6 недель до 9 месяцев, в зависимости от используемого препарата.

Вакцину против менингококковой инфекции серотипа B назначают 2 дозами, которые вводят внутримышечно. Ее можно назначать лицам в возрасте 10 лет и старше, у которых присутствуют определенные заболевания, сопряженные с высоким риском. Тем не менее, ее также можно вводить всем людям в возрасте от 16 до 23 лет, которые хотят пройти вакцинацию, даже если у отсутствуют определенные заболевания, сопряженные с высоким риском, и не повышен риск заражения. Предпочтительный возраст вакцинации составляет от 16 до 18 лет.

Вакцинация против менингококка также рекомендуется для следующих подростков и взрослых:

лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция (включая лиц, страдающих серповидно-клеточной анемией);

ВИЧ-инфицированные;

лица с определенными иммунодефицитными состояниями;

люди, которые принимают экулизумаб (препарат, блокирующий систему комплемента);

микробиологи, регулярно контактирующие с бактериями;

подростки, если они еще не были вакцинированы;

все студенты первого курса ВУЗа, живущие в общежитиях, в возрасте 21 года или моложе и которые не были вакцинированы в 16 лет или позже;

все призывники;

лица, отправляющиеся или проживающие в районах распространения заболевания;

люди, которые вступали в контакт с больными во время эпидемии менингита.

лица в группе риска в возрасте старше 55 лет, которые подвержены риску менингококковой инфекции, ранее не получали вакцину и которым требуется только одна доза (например, путешественники).

Однодозовая вакцина MenABCWY может быть введена людям в возрасте 10 лет и старше, при этом они получают вакцины MenACWY и MenB в одной инъекции.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).