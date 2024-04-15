вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

Вакцина против РСВ (компании Pfizer) показана беременным женщинам на 32–36 неделе беременности с сентября по январь в большинстве штатов континентальной части США. В местах, в которых сезонность РСВ отличается от континентальной части Соединенных Штатов (например, на Аляске, в местах с тропическим климатом), сроки зависят от местной сезонности РСВ. Введение вакцины во время беременности помогает защитить новорожденного от РСВ в течение приблизительно 6 месяцев после рождения, поскольку защитные антитела передаются от матери к плоду через плаценту. Вакцину следует вводить независимо от наличия РСВ-инфекции в анамнезе.

Вакцины против РСВ (компаний Pfizer или GlaxoSmithKline) доступны для взрослых в возрасте 60 лет и старше; решение о получении вакцины должно приниматься в процессе совместного принятия клинических решений на основании обсуждений с медицинским работником. Пожилые люди с наибольшей вероятностью могут получить пользу от вакцины, если они подвержены повышенному риску тяжелого течения РСВ-инфекции, в том числе при наличии хронических заболеваний, таких как:

заболевания легких;

сердечно-сосудистые заболевания;

неврологические или нервно-мышечные заболевания;

заболевания почек;

Нарушения со стороны печени

гематологические болезни;

сахарный диабет;

умеренный или тяжелый иммунодефицит (либо связанный с заболеванием, либо в результате приема иммунодепрессантов).

Болезненные или немощные люди, лица преклонного возраста или проживающие в домах престарелых или других учреждениях долгосрочного ухода также подвержены высокому риску тяжелого течения РСВ-инфекции.