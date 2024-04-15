вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВ) является широко распространенной причиной инфекций дыхательных путей, особенно у детей. Вакцина против РСВ рекомендуется беременным женщинам и взрослым старше 60 лет для защиты младенцев и пожилых людей от инфекции дыхательных путей, которая может вызвать серьезное заболевание в этих возрастных группах.
Для получения дополнительной информации см. Рекомендации по вакцинации против РСВ от Консультативного комитета по практике иммунизации и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): иммунизация против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) .
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против РСВ
Вакцина против РСВ (компании Pfizer) показана беременным женщинам на 32–36 неделе беременности с сентября по январь в большинстве штатов континентальной части США. В местах, в которых сезонность РСВ отличается от континентальной части Соединенных Штатов (например, на Аляске, в местах с тропическим климатом), сроки зависят от местной сезонности РСВ. Введение вакцины во время беременности помогает защитить новорожденного от РСВ в течение приблизительно 6 месяцев после рождения, поскольку защитные антитела передаются от матери к плоду через плаценту. Вакцину следует вводить независимо от наличия РСВ-инфекции в анамнезе.
Вакцины против РСВ (компаний Pfizer или GlaxoSmithKline) доступны для взрослых в возрасте 60 лет и старше; решение о получении вакцины должно приниматься в процессе совместного принятия клинических решений на основании обсуждений с медицинским работником. Пожилые люди с наибольшей вероятностью могут получить пользу от вакцины, если они подвержены повышенному риску тяжелого течения РСВ-инфекции, в том числе при наличии хронических заболеваний, таких как:
заболевания легких;
сердечно-сосудистые заболевания;
неврологические или нервно-мышечные заболевания;
заболевания почек;
Нарушения со стороны печени
гематологические болезни;
сахарный диабет;
умеренный или тяжелый иммунодефицит (либо связанный с заболеванием, либо в результате приема иммунодепрессантов).
Болезненные или немощные люди, лица преклонного возраста или проживающие в домах престарелых или других учреждениях долгосрочного ухода также подвержены высокому риску тяжелого течения РСВ-инфекции.
Побочные эффекты вакцины против РСВ
Побочные эффекты включают боль в месте инъекции, утомляемость, боль и неприятные ощущения в мышцах, головную боль и скованность суставов.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP): рекомендации по вакцинации против РСВ от Консультативного комитета по практике иммунизации
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): иммунизация против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) .