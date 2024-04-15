Вакцина против опоясывающего лишая

Вирус ветряной оспы (варицелла-зостер), вызывающий опоясывающий лишай — это тот же вирус, который вызывает ветряную оспу. Вирус ветряной оспы является членом семейства герпесвирусов, поэтому опоясывающий лишай иногда называют опоясывающим герпесом. После излечения от ветряной оспы этот вирус остается в организме. Он может повторно активироваться годы спустя и вызывать опоясывающий герпес, что выражается в виде болезненной сыпи, чаще всего только на одной части тела. Сыпь разрешается через несколько недель, но постгерпетическая невралгия, которая вызывает хроническую боль, может длиться в течение месяцев или даже лет. Опоясывающий лишай также может вызвать другие проблемы из-за нарушения функции нервной системы (например, проблемы со зрением, слухом или равновесием).

Вакцинация против опоясывающего герпеса — это единственный способ защититься от опоясывающего герпеса и постгерпетической невралгии, наиболее распространенного осложнения опоясывающего герпеса.

Вакцина против опоясывающего герпеса содержит только неинфекционные части вируса (так называемая рекомбинантная вакцина). Живой вирус в этой вакцине отсутствует. Существует старая вакцина против опоясывающего герпеса, которая содержит живой, но ослабленный вирус (так называемая живая ослабленная вакцина). В Соединенных Штатах Америки она больше не используется. Более новая вакцина предпочтительна по сравнению с более старой, поскольку она обеспечивает более надежную и длительную защиту.

Дополнительная информация приведена в статьях Вакцинация против опоясывающего герпеса и Информационный бюллетень рекомбинантной вакцины против опоясывающего герпеса Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Для получения информации о вакцине против ветряной оспы см. статью Вакцина против ветряной оспы. (См. также Общие сведения об иммунизации).

Введение вакцины против опоясывающего лишая Вакцину против опоясывающего лишая назначают двумя дозами, которые вводят внутримышечно. Дозы вводят с интервалом от 2 до 6 месяцев. Новая вакцина против опоясывающего герпеса рекомендуется людям в возрасте от 50 лет и старше независимо от того, болели ли они опоясывающим герпесом ранее и получали ли более старую вакцину против опоясывающего герпеса. Эта вакцина также рекомендуется людям в возрасте 19 лет и старше, у которых вследствие заболевания или лечения заболевания иммунная система ослаблена или будет ослаблена. Определенные заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.

Побочные эффекты вакцины против опоясывающего лишая Наиболее распространенными побочными эффектами новой вакцины против опоясывающего герпеса являются боль, болезненность, покраснение и отек в месте инъекции и головная боль, утомляемость, мышечная боль, озноб, повышение температуры и расстройство желудка.