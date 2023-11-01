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Споротрихоз

Авторы:Paschalis Vergidis, MD, MSc, Mayo Clinic College of Medicine & Science
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Споротрихоз — это инфекция, вызванная грибком Sporothrix schenckii.

  • Инфекция развивается при попадании грибков в организм через небольшие порезы и царапины на коже.

  • Обычно инфицируется кожа и близлежащие лимфатические узлы. В результате на коже образуются пупырышки, а лимфатические узлы увеличиваются.

  • Легкие, суставы или другие органы поражаются редко.

  • Для постановки диагноза требуется посев грибка и его идентификация при помощи образца инфицированной ткани.

  • Для лечения большинства инфекций используется итраконазол, но для лечения системных инфекций необходим амфотерицин B.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).

Грибок споротрихия обычно растет на кустах роз, барбарисовых кустарниках, мхе сфагнум и в перегное. В отличие от многих других грибковых инфекций грибки Sporothrix обычно не вдыхаются, а проникают в организм через небольшие порезы и царапины на коже. Чаще всего инфекция возникает у фермеров, садовников, цветоводов и дровосеков.

Споротрихоз поражает преимущественно кожу и расположенные вблизи лимфатические сосуды.

Очень редко после вдыхания спор развивается инфекция легких.

Также очень редко заражаются кости, суставы, головной и спинной мозг, как правило, у людей с ослабленной иммунной системой, например больных СПИДом.

Симптомы споротрихоза

При споротрихозе инфекция кожи обычно начинается с пальца или ладони в виде небольшого безболезненного бугорка (узелка). Узелок медленно расширяется и образует открытую рану.

Споротрихоз
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Споротрихоз начинается в виде небольших бугорков, которые медленно увеличиваются в размерах и могут образовывать открытую язву.
Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005.
Споротрихоз: Узелки
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Небольшие бугорки, вызванные споротрихозом, могут медленно увеличиваться в размерах и образовывать открытую язву. В течение последующих дней или недель инфекция распространяется через лимфатические сосуды пальца, кисти и предплечья к лимфатическим узлам с формированием новых узелков и открытых язв.
Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005.

В течение последующих дней или недель инфекция распространяется через лимфатические сосуды пальца, кисти и предплечья к лимфатическим узлам, попутно формируя новые узелковые утолщения и открытые язвы. Гной из лимфатических узлов может прорываться через кожу, проделывая в ней отверстие, через которое выходит инфицированный материал. Даже на этом этапе боль незначительна или вообще отсутствует. Обычно других симптомов нет.

Данная инфекция редко приводит к летальному исходу.

Тяжелый споротрихоз
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При отсутствии лечения споротрихоз может распространяться вдоль лимфатических сосудов пальца, кисти и руки, вызывая открытые язвы на коже по пути распространения. На этой фотографии открытые язвы были инфицированы другими бактериями, что вызвало обширное заражение кожи.
Изображение любезно предоставлено д-р Люсиль Георг (Lucille Georg) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Другие симптомы редки. Инфицирование легких может спровоцировать пневмонию, которая сопровождается легкой болью в грудной клетке и кашлем. Легочная инфекция обычно возникает у людей, страдающих другим заболеванием легких, например, эмфиземой.

Инфицирование суставов вызывает отеки и делает движения болезненными.

Очень редко споротрихоз распространяется по всему телу. Такие инфекции представляют опасность для жизни и более распространены среди людей с ослабленной иммунной системой.

Диагностика споротрихоза

  • Обследование врачом;

  • бактериологическое исследование образца инфицированной ткани.

Характерные узелки и язвы могут вызвать у врача подозрение на споротрихоз, особенно у людей, которые могли подвергаться воздействию грибка (например, садовники, ландшафтные дизайнеры и лесники).

Диагноз подтверждается при помощи посева и идентификации грибка споротрихии в образцах зараженной ткани.

Лечение споротрихоза

  • Противогрибковые препараты

Кожная инфекция лечится с помощью итраконазола, принимаемого перорально.

При тяжелой форме инфекции амфотерицин В вводится внутривенно с последующим приемом итраконазола. Общая продолжительность лечения составляет 1 год.

После того как инфекция будет взята под контроль, больным СПИДом или другим заболеванием, которое ослабляет иммунную систему, может потребоваться прием итраконазола внутрь до восстановления иммунной системы, возможно, на протяжении всей оставшейся жизни. Итраконазол способствует профилактике рецидивов споротрихоза, пока иммунная система ослаблена.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.