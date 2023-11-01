При споротрихозе инфекция кожи обычно начинается с пальца или ладони в виде небольшого безболезненного бугорка (узелка). Узелок медленно расширяется и образует открытую рану.

Споротрихоз Скрыть подробности Споротрихоз начинается в виде небольших бугорков, которые медленно увеличиваются в размерах и могут образовывать открытую язву. Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005.

Споротрихоз: Узелки Скрыть подробности Небольшие бугорки, вызванные споротрихозом, могут медленно увеличиваться в размерах и образовывать открытую язву. В течение последующих дней или недель инфекция распространяется через лимфатические сосуды пальца, кисти и предплечья к лимфатическим узлам с формированием новых узелков и открытых язв. Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005.

В течение последующих дней или недель инфекция распространяется через лимфатические сосуды пальца, кисти и предплечья к лимфатическим узлам, попутно формируя новые узелковые утолщения и открытые язвы. Гной из лимфатических узлов может прорываться через кожу, проделывая в ней отверстие, через которое выходит инфицированный материал. Даже на этом этапе боль незначительна или вообще отсутствует. Обычно других симптомов нет.

Данная инфекция редко приводит к летальному исходу.

Тяжелый споротрихоз Скрыть подробности При отсутствии лечения споротрихоз может распространяться вдоль лимфатических сосудов пальца, кисти и руки, вызывая открытые язвы на коже по пути распространения. На этой фотографии открытые язвы были инфицированы другими бактериями, что вызвало обширное заражение кожи. Изображение любезно предоставлено д-р Люсиль Георг (Lucille Georg) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Другие симптомы редки. Инфицирование легких может спровоцировать пневмонию, которая сопровождается легкой болью в грудной клетке и кашлем. Легочная инфекция обычно возникает у людей, страдающих другим заболеванием легких, например, эмфиземой.

Инфицирование суставов вызывает отеки и делает движения болезненными.

Очень редко споротрихоз распространяется по всему телу. Такие инфекции представляют опасность для жизни и более распространены среди людей с ослабленной иммунной системой.