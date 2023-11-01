У большинства людей, вдыхающих споры, развивается инфекция, которая не вызывает никаких симптомов. Симптомы, если и возникают, то обычно спустя месяцы или годы после первоначального контакта.

Паракокцидиоидомикоз, если он развивается, то обычно напоминает пневмонию, вызывая кашель, повышенную температуру, одышку и затрудненное дыхание, и может разрешиться без лечения.

Инфекция может распространяться из легких в другие части тела.

Болезненные язвы могут возникать во рту и на коже, чаще всего на лице, особенно вокруг носа и рта, включая язык, горло и десны.

Инфицированные лимфатические узлы могут набухать, и из них может вытекать гной, проходя через кожу наружу, но при этом боль практически не возникает. Обычно инфекция поражает лимфатические узлы, которые находятся в области шеи и подмышек. Печень и селезенка могут увеличиваться, иногда вызывая боль в животе. Иногда симптомы сохраняются длительное время, но инфекция редко заканчивается летальным исходом.

У некоторых людей с паракокцидиоидомикозом развивается хроническое заболевание легких, которое вызывает рубцевание (фиброз), и обширное повреждение легких (эмфизему).

Если паракокцидиоидомикоз возникает у людей в возрасте до 30 лет либо у людей с ВИЧ-инфекцией или СПИДом, он протекает более агрессивно. Он распространяется по всему организму, проникая, в том числе в костный мозг и другие органы. У больных температура повышена и наблюдается снижение массы тела. Лимфатические узлы, печень и селезенка увеличены; развивается анемия.