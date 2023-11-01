Паракокцидиоидомикоз — это инфекция, вызываемая грибком Paracoccidioides brasiliensis.
Споры грибка, которые растут в почве, могут вдыхаться.
У большинства людей нет симптомов, но если симптомы и возникают, то обычно спустя годы после вдыхания спор грибка.
Паракокцидиоидомикоз обычно вызывает кашель, лихорадку, одышку и затрудненное дыхание, но также может вызвать раны, увеличение лимфатических узлов, а иногда и боль в животе.
Врач диагностирует инфекцию, идентифицируя грибок в образце ткани.
Врачи обычно лечат паракокцидиоидомикоз с помощью противогрибкового препарата итраконазола.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).
Паракокцидиоидомикоз вызывает вдыхание спор грибка, который растет в почве.
Паракокцидиоидомикоз обычно затрагивает легкие, кожу, ротовую полость, горло и лимфатические узлы, хотя иногда он проявляется в печени или селезенке.
Он встречается чаще у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, в частности, среди сельскохозяйственных работников, таких как производители кофе в Колумбии, Венесуэле и Бразилии. Он встречается только в частях Южной и Центральной Америки.
Паракокцидиоидомикоз обычно заражает людей со здоровой иммунной системой. Однако иногда он возникает у людей с ослабленной иммунной системой (из-за другого нарушения или приема лекарственных препаратов, которые подавляют иммунную систему).
Симптомы паракокцидиоидомикоза
У большинства людей, вдыхающих споры, развивается инфекция, которая не вызывает никаких симптомов. Симптомы, если и возникают, то обычно спустя месяцы или годы после первоначального контакта.
Паракокцидиоидомикоз, если он развивается, то обычно напоминает пневмонию, вызывая кашель, повышенную температуру, одышку и затрудненное дыхание, и может разрешиться без лечения.
Инфекция может распространяться из легких в другие части тела.
Болезненные язвы могут возникать во рту и на коже, чаще всего на лице, особенно вокруг носа и рта, включая язык, горло и десны.
Инфицированные лимфатические узлы могут набухать, и из них может вытекать гной, проходя через кожу наружу, но при этом боль практически не возникает. Обычно инфекция поражает лимфатические узлы, которые находятся в области шеи и подмышек. Печень и селезенка могут увеличиваться, иногда вызывая боль в животе. Иногда симптомы сохраняются длительное время, но инфекция редко заканчивается летальным исходом.
У некоторых людей с паракокцидиоидомикозом развивается хроническое заболевание легких, которое вызывает рубцевание (фиброз), и обширное повреждение легких (эмфизему).
Если паракокцидиоидомикоз возникает у людей в возрасте до 30 лет либо у людей с ВИЧ-инфекцией или СПИДом, он протекает более агрессивно. Он распространяется по всему организму, проникая, в том числе в костный мозг и другие органы. У больных температура повышена и наблюдается снижение массы тела. Лимфатические узлы, печень и селезенка увеличены; развивается анемия.
Диагностика паракокцидиоидомикоза
Исследование и посев образцов инфицированных тканей
Врачи подозревают паракокцидиоидомикоз, исходя из симптомов и результатов физикального обследования.
Для диагностирования паракокцидиоидомикоза врач берет образцы ткани для анализа под микроскопом и на посев.
Лечение паракокцидиоидомикоза
Итраконазол (противогрибковый препарат)
Противогрибковый препарат итраконазол, назначаемый внутрь, является препаратом выбора для лечения паракокцидиоидомикоза.
Альтернативным препаратом является триметоприм/сульфаметоксазол (сульфаметоксазол/триметоприм, SMX-TMP, котримоксазол), но его следует принимать намного дольше (например, до 5 лет), чем итраконазол (например, 6–12 месяцев).
Амфотерицин B также очень эффективен, но в связи с побочными эффектами его применяют только для очень тяжелых случаев.