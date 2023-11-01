Мукормикоз — это грибковая инфекция, которая может быть вызвана многими различными видами плесневых грибков.

Мукормикоз развивается вследствие вдыхания спор, вырабатываемых плесневым грибком, или, реже, при попадании в организм через порез или другой разрыв в коже.

Инфекция служит причиной боли, лихорадки и иногда кашля и может разрушать лицевую структуру.

Врач диагностирует инфекцию, идентифицируя грибок в образце ткани.

Большинству людей назначаются высокие дозы амфотерицина B внутривенно, а для удаления инфицированных и мертвых тканей проводится хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).

Мукормикоз могут вызвать многие различные виды грибков. Они принадлежат к большой группе плесневых грибов, называемых мукоровые плесневые грибы. В число этих плесневых грибов входят Rhizopus, Rhizomucor и Mucor. Каждый вид вызывает аналогичные симптомы.

Эти плесневые грибки типичны для окружающей среды, и к ним относится много видов обыкновенной хлебной плесени. Вероятно, человек вдыхает споры этих плесневых грибков непрерывно. Однако эти плесневые грибы обычно не вызывают инфицирования.

Мукормикоз обычно возникает при наличии одного из следующих факторов:

Недостаточно контролируемый диабет.

Иммунная система, ослабленная лекарственными препаратами (такими как кортикостероиды или лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему), лейкозом или другими заболеваниями, которые уменьшают количество лейкоцитов в крови.

Дефероксамин используется для лечения перегрузки железом.

Мукормикоз может быть вызван:

вдыханием спор, вырабатываемых плесневыми грибами (самая распространенная причина);

прониканием спор плесени через разрыв кожи.

Вдыхание спор может вызвать несколько типов инфекции:

Наиболее часто инфицируются нос, пазухи, глаза и мозг. Эта тяжелая инфекция, которая называется риноцеребральный мукоромикоз, часто приводит к летальному исходу.

Споры могут проникать в легкие, вызывая мукормикоз легких.

При проглатывании спор, вдыхаемых через рот, может быть инфицирован пищеварительный тракт.

Когда инфекция возникает из-за попадания спор через разрыв в коже, она поражает кожу. Эта форма инфицирования называется кожным мукормикозом. Эта форма обычно возникает у людей с нормальной иммунной системой при контакте загрязненной почвы с поврежденной кожей, что может произойти во время землетрясений или других стихийных бедствий, или у людей, получивших ранения из-за взрывов на поле боя.

Мукормикоз не распространяется от человека к человеку.

Симптомы мукормикоза Риноцеребральный мукормикоз может вызвать боль, повышенную температуру, боль в пазухах, а также инфекцию глазницы (глазничный целлюлит) с выпячиванием пораженного глаза (проптозом). Зрение может быть потеряно. Инфекция может разрушить верхнюю стенку ротовой полости (нёбо), лицевые кости вокруг глазницы, носовые пазухи и носовую перегородку. Мертвая ткань становится черной. Инфекция, попавшая в мозг, может вызвать трудности в использовании и понимании языка, судороги, частичный паралич, а также кому. Риноцеребральный мукоромикоз Скрыть подробности Риноцеребральный мукормикоз вызван вдыханием определенных грибов, которые поражают нос, пазухи, глаза и головной мозг. Пораженные ткани умирают. При инфицировании глаз из них может сочиться гной. Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Ф. Селлерсом (Dr. Thomas F. Sellers), Университет Эмори, через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Мукормикоз легких вызывает тяжелые симптомы, включая лихорадку, кашель и затрудненное дыхание. При мукормикозе кожи область вокруг разрыва кожи может быть горячей, покрасневшей, опухшей и болезненной. У людей может подняться температура. Могут образоваться язвы или волдыри, а инфицированная ткань может стать черной. Грибок обычно проникает в артерии. В результате в артериях образуются кровяные сгустки, блокируется приток крови к тканям и ткани погибают. Грибок неконтролируемо разрастается в омертвевшей ткани, которая приобретает черный цвет. Участки вокруг омертвевшей ткани могут кровоточить.

Диагностика мукормикоза Посев и исследование образцов инфицированных тканей Поскольку симптомы мукормикоза могут быть схожими с симптомами других инфекций, врач не всегда может сразу его диагностировать. Для диагностики мукормикоза врач берет образцы инфицированной ткани и отправляет их в лабораторию для выращивания (культивирования) и исследования под микроскопом. Диагноз ставится при выявлении грибка в образцах. Однако иногда в результате этих анализов грибок не обнаруживается. Врачи могут сделать компьютерную томографию (КТ) или рентгенологическое исследование, чтобы проверить наличие повреждения лицевых структур. Для сбора информации о ДНК грибка, которая помогает врачам идентифицировать его, могут быть проведены анализы крови. Знаете ли Вы, что...

Лечение мукормикоза Противогрибковые препараты

Лечение основного заболевания

Оперативное вмешательство для удаления инфицированных и мертвых тканей Ранняя диагностика и лечение мукормикоза очень важны для предотвращения смерти или обширной операции, которая часто приводит к обезображиванию. Поэтому лечение начинается немедленно после диагностирования или возникновения подозрения на инфекцию. Большинство людей с мукормикозом или подозреваемым мукормикозом лечат высокими дозами противогрибкового препарата амфотерицина B внутривенно. Альтернативным видом лечения является исавуконазоний, принимаемый внутрь или вводимый внутривенно. Контроль основного заболевания очень важен. Например, людям с низким количеством лейкоцитов назначают инъекции для увеличения количества лейкоцитов. Люди, страдающие от плохо поддающегося лечению диабета, принимают инсулин, чтобы понизить уровень сахара в крови. Инфицированные ткани и особенно омертвевшие ткани должны быть удалены хирургическим путем.