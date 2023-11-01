Кандидоз — это грибковая инфекция, которую вызывают несколько видов дрожжевых грибков Candida, главным образом, Candida albicans.

Самый распространенный вид кандидоза — это поверхностное заражение ротовой полости, влагалища или кожи, в результате чего проявляются белые или красные пятна, зуд, раздражение или сочетание симптомов.

Люди с ослабленной иммунной системой могут страдать серьезными инфекциями пищевода и других внутренних органов.

Образец инфицированного материала анализируют под микроскопом и отправляют на посев.

Противогрибковые препараты наносятся непосредственно на пораженную поверхность или принимаются перорально. Однако тяжелое инфицирование требует внутривенного введения лекарственых препаратов.

Candida — это грибки, которые в норме присутствует на коже, в кишечном тракте, а у женщин — в области половых органов. Обычно кандида на этих участках не причиняет вреда. Однако иногда грибки могут вызывать инфекции кожи, инфекции рта (затрагивающие слизистые оболочки полости рта) или инфекции внешних половых органов и влагалища. Такие инфекции могут развиваться у людей со здоровой иммунной системой, но они являются более частыми или стойкими у больных сахарным диабетом, раком или СПИДом, а также у беременных женщин. Кандидоз полости рта и пищевода распространен среди людей со СПИДом. Кандидоз также характерен для людей, которые принимают антибиотики, поскольку антибиотики убивают бактерии, которые обычно живут в организме и противостоят кандиде, позволяя кандиде свободно размножаться.

Кандидоз — неприятное заболевание, но оно редко угрожает жизни. Однако некоторые формы кандидоза весьма серьезны. Они включают:

инвазивный кандидоз;

кандидемию (наиболее распространенную форму инвазивного кандидоза).

(Смотрите также Общие сведения о грибковых инфекциях, Кандидоз (дрожжевая инфекция) кожи и Дрожжевая инфекция влагалища).

При инвазивном кандидозе инфекция распространяется на другие части тела, такие как клапаны сердца, головной мозг, селезенка, почки и глаза. Инвазивный кандидоз встречается главным образом у людей с ослабленной иммунной системой и у госпитализированных больных. Кандидоз — это одна из самых распространенных внутрибольничных инфекций.

Кандидоз пищевода является одним из заболеваний, указывающих на то, что ВИЧ-инфекция развилась в СПИД (так называемые индикаторные заболевания СПИДа).

Кандидемия — это когда кандидозная инфекция распространяется через кровоток. Это серьезная инфекция. В Соединенных Штатах Америки грибки кандида являются частой причиной инфекций кровотока. При некоторых условиях степень риска развития этой инфекции повышается, например, таких как:

Обширное хирургическое вмешательство

использование внутривенных катетеров или капельниц, в частности трубок, вставленных в одну из крупных вен шеи, верхних участков грудной клетки или пах (центральный венозный катетер), или трубок для подачи питания (внутривенного питания);

использование некоторых антибиотиков.

Если не начать лечение немедленно, кандидемия часто приводит к летальному исходу.

Симптомы кандидоза Инфицирование ротовой полости (молочница) приводит к следующим последствиям: кремово-белые болезненные бляшки в ротовой полости;

образование кожных трещинок в уголках рта (хейлит);

ровный красный болезненный язык. Кандидоз полости рта Молочница (под рядом зубов и на языке) При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу). ... Прочитайте дополнительные сведения Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship). Молочница (на губах) При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна. © Springer Science+Business Media Молочница (на языке) При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна. © Springer Science+Business Media Молочница (под рядом зубов и на языке) При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу). ... Прочитайте дополнительные сведения Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship). Молочница (на губах) При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна. © Springer Science+Business Media Молочница (на языке) При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна. © Springer Science+Business Media Бляшки в пищеводе вызывают боль или затруднения во время глотания. Кандидоз пищевода Скрыть подробности На этой фотографии показаны беловатые пятна, вызванные Candida. Изображение предоставлено д-ром Кристле Линч. При инфицировании кожи проявляется жгучая сыпь. Кандида (Candida) провоцирует появление некоторых видов опрелости. Если инфекция распространяется на другие части тела, то состояние ухудшается. Она может вызвать жар, шумы в сердце, увеличение селезенки, спровоцировать опасно низкий уровень артериального давления (шок), а также снижение выработки мочи. Инфицирование сетчатки или внутренних отделов глаза может послужить причиной слепоты. Если инфекция усугубляется, она может привести к прекращению функционирования некоторых органов и, в результате, к летальному исходу.

Диагностика кандидоза Исследование и иногда посев образцов крови или инфицированных тканей

иногда анализы крови. Множество кандидозных инфекций можно четко определить даже по симптомам. Чтобы подтвердить диагноз, врач должен идентифицировать грибок в образце, рассматриваемом под микроскопом. Образцы крови или других инфицированных тканей отправляются в лабораторию на посев для дальнейшего исследования и идентификации грибков. Врачи могут провести анализ крови под названием T2Candida для быстрого и точного обнаружения Candida в крови. Также можно выполнить другие анализы на выявление генетического материала в микроорганизмах, в том числе на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). При помощи теста ПЦР создается множество копий гена микроорганизма, облегчая идентификацию микроорганизма. В случае выявления кандидемии врачи могут осмотреть глаза, чтобы определить, инфицированы ли они.