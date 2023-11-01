Кандидоз — это грибковая инфекция, которую вызывают несколько видов дрожжевых грибков Candida, главным образом, Candida albicans.
Самый распространенный вид кандидоза — это поверхностное заражение ротовой полости, влагалища или кожи, в результате чего проявляются белые или красные пятна, зуд, раздражение или сочетание симптомов.
Люди с ослабленной иммунной системой могут страдать серьезными инфекциями пищевода и других внутренних органов.
Образец инфицированного материала анализируют под микроскопом и отправляют на посев.
Противогрибковые препараты наносятся непосредственно на пораженную поверхность или принимаются перорально. Однако тяжелое инфицирование требует внутривенного введения лекарственых препаратов.
Candida — это грибки, которые в норме присутствует на коже, в кишечном тракте, а у женщин — в области половых органов. Обычно кандида на этих участках не причиняет вреда. Однако иногда грибки могут вызывать инфекции кожи, инфекции рта (затрагивающие слизистые оболочки полости рта) или инфекции внешних половых органов и влагалища. Такие инфекции могут развиваться у людей со здоровой иммунной системой, но они являются более частыми или стойкими у больных сахарным диабетом, раком или СПИДом, а также у беременных женщин. Кандидоз полости рта и пищевода распространен среди людей со СПИДом. Кандидоз также характерен для людей, которые принимают антибиотики, поскольку антибиотики убивают бактерии, которые обычно живут в организме и противостоят кандиде, позволяя кандиде свободно размножаться.
Кандидоз — неприятное заболевание, но оно редко угрожает жизни. Однако некоторые формы кандидоза весьма серьезны. Они включают:
инвазивный кандидоз;
кандидемию (наиболее распространенную форму инвазивного кандидоза).
(Смотрите также Общие сведения о грибковых инфекциях, Кандидоз (дрожжевая инфекция) кожи и Дрожжевая инфекция влагалища).
При инвазивном кандидозе инфекция распространяется на другие части тела, такие как клапаны сердца, головной мозг, селезенка, почки и глаза. Инвазивный кандидоз встречается главным образом у людей с ослабленной иммунной системой и у госпитализированных больных. Кандидоз — это одна из самых распространенных внутрибольничных инфекций.
Кандидоз пищевода является одним из заболеваний, указывающих на то, что ВИЧ-инфекция развилась в СПИД (так называемые индикаторные заболевания СПИДа).
Кандидемия — это когда кандидозная инфекция распространяется через кровоток. Это серьезная инфекция. В Соединенных Штатах Америки грибки кандида являются частой причиной инфекций кровотока. При некоторых условиях степень риска развития этой инфекции повышается, например, таких как:
Обширное хирургическое вмешательство
использование внутривенных катетеров или капельниц, в частности трубок, вставленных в одну из крупных вен шеи, верхних участков грудной клетки или пах (центральный венозный катетер), или трубок для подачи питания (внутривенного питания);
использование некоторых антибиотиков.
Если не начать лечение немедленно, кандидемия часто приводит к летальному исходу.
Симптомы кандидоза
Инфицирование ротовой полости (молочница) приводит к следующим последствиям:
кремово-белые болезненные бляшки в ротовой полости;
образование кожных трещинок в уголках рта (хейлит);
ровный красный болезненный язык.
При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу).
Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship).
При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу).
Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship).
При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
Бляшки в пищеводе вызывают боль или затруднения во время глотания.
При инфицировании кожи проявляется жгучая сыпь. Кандида (Candida) провоцирует появление некоторых видов опрелости.
Если инфекция распространяется на другие части тела, то состояние ухудшается. Она может вызвать жар, шумы в сердце, увеличение селезенки, спровоцировать опасно низкий уровень артериального давления (шок), а также снижение выработки мочи. Инфицирование сетчатки или внутренних отделов глаза может послужить причиной слепоты.
Если инфекция усугубляется, она может привести к прекращению функционирования некоторых органов и, в результате, к летальному исходу.
Диагностика кандидоза
Исследование и иногда посев образцов крови или инфицированных тканей
иногда анализы крови.
Множество кандидозных инфекций можно четко определить даже по симптомам.
Чтобы подтвердить диагноз, врач должен идентифицировать грибок в образце, рассматриваемом под микроскопом. Образцы крови или других инфицированных тканей отправляются в лабораторию на посев для дальнейшего исследования и идентификации грибков.
Врачи могут провести анализ крови под названием T2Candida для быстрого и точного обнаружения Candida в крови. Также можно выполнить другие анализы на выявление генетического материала в микроорганизмах, в том числе на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). При помощи теста ПЦР создается множество копий гена микроорганизма, облегчая идентификацию микроорганизма.
В случае выявления кандидемии врачи могут осмотреть глаза, чтобы определить, инфицированы ли они.
Лечение кандидоза
Противогрибковые препараты
Кандидоз, который возникает только на коже, в ротовой полости или влагалище, лечится с помощью противогрибковых препаратов (таких, как клотримазол и нистатин), которые наносятся непосредственно на пораженную область. Врач может также прописать противогрибковый препарат флуконазол для перорального приема.
При инфекциях пищевода врачи прописывают противогрибковые препараты (такие как флуконазол или итраконазол), которые необходимо принимать внутрь. Если эти лекарственные препараты будут неэффективны или если инфекция тяжелая, используются другие противогрибковые препараты.
Кандидоз, который распространился по всему организму, обычно лечат с помощью внутривенного введения анедулафунгина, каспофунгина или микафунгина внутривенно или флуконазола, который можно вводить внутривенно или принимать внутрь. Если люди не переносят эти лекарственные препараты, если эти лекарственные препараты недоступны или если инфекция не устранена другими противогрибковыми препаратами, амфотерицин B может вводиться внутривенно.
Кандидоз протекает тяжелее и хуже лечится у людей с некоторыми заболеваниями, например, с сахарным диабетом. Для людей, больных диабетом, регулярная проверка уровня сахара в крови упрощает лечение инфекции.