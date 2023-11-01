Бластомикоз — это инфекция, которая в основном поражает легкие. Ее возбудитель — грибки бластомицеты (Blastomyces dermatitidis).

Инфицированные люди могут страдать от жара, озноба, сильной потливости, иногда испытывать боль в груди, а также затрудненное дыхание и кашель.

Инфекция может распространиться на кожу, кости, половые и мочевыводящие пути, а также ткани, устилающие головной мозг, вызывая их отек, боль и другие симптомы.

Образец инфицированной мокроты или ткани отправляется на посев и выполняется рентгенография грудной клетки.

Противогрибковые препараты должны приниматься в течение нескольких месяцев.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).

Споры бластомицетов проникают в организм через дыхательные пути во время вдоха. Таким образом, бластомикоз поражает прежде всего легкие. Однако грибок может порой распространиться с кровотоком и на другие области тела, чаще всего на кожу. Поразив легкие, бластомикоз также может распространиться на предстательную железу, придатки яичка, яички, семенные пузырьки, почки, позвонки, концы длинных костей, самый глубокий слой кожи, центральную нервную систему, слизистую оболочку полости рта или носа, щитовидную железу, лимфатические узлы и костный мозг.

Бластомикоз может возникать у людей с нормальной иммунной системой. Однако он может быть более распространен и протекать в более тяжелой форме у некоторых людей с ослабленной иммунной системой. В отличие от большинства грибковых инфекций бластомикоз не является более распространенным среди больных СПИДом. Тем не менее, обычно он протекает более серьезно у больных СПИДом.

Большинство случаев бластомикоза происходит в районах Северной Америки, где грибок обитает в почве у русел рек:

в долинах рек Огайо и Миссисипи (которые находятся в среднеатлантических и юго-восточных штатах);

на севере Среднего Запада;

в северной части штата Нью-Йорк;

в районах южной части Канады, которые граничат с Великими озерами и рекой Святого Лаврентия.

Изредка инфекция встречается на Ближнем Востоке или в Африке.

Симптомы бластомикоза Иногда бластомикоз легких не вызывает симптомов или вызывает симптомы, которые быстро исчезают и не распознаются. Если всё же симптомы возникают, они могут начинаться внезапно или нарастать постепенно. Они включают лихорадку, озноб и потливость. У инфицированных людей могут возникать боли в груди, затрудненное дыхание, а также мокрый или сухой лающий кашель. Легочная инфекция обычно развивается медленно, но иногда больные поправляются даже без лечения. У некоторых людей инфекция прогрессирует быстро. Когда бластомикоз распространяется из легких, он может поражать многие участки тела, но чаще всего встречается в следующих местах: Кожа

Кости

в половых и мочевыводящих путях (включая предстательную железу);

в головном мозге и покрывающих его оболочках. Поражение кожи начинается в виде мелких приподнятых пупырышков (папул), которые могут содержать гной. Потом образуются выпуклые бородавчатые очажки, окруженные скоплением крохотных безболезненных гнойничков (нарывов). Бластомикоз Скрыть подробности При бластомикозе кожная инфекция может начинаться в виде маленьких выпуклых бугорков. На этой фотографии показан волдырь. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Бластомикоз Изображение Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005. Ткани поверх инфицированных костей могут отекать, становиться болезненными, и температура их может повышаться. У мужчин спиральный проток, расположенный в верхней части яичка (придаток яичка), может отекать, причиняя боль, а инфекция предстательной железы (простатит) может вызывать дискомфорт. У женщин проблемы с половыми органами встречаются реже, но бластомикоз может вызывать образование абсцесса (гнойного кармана) в яичниках и фаллопиевых трубах, инфекцию слизистой оболочки матки и инфекцию фаллопиевых труб. Грибки могут проникать в ткани, устилающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки), вызывая грибковый менингит. Абсцессы могут развиться в мозге. Такое поражение может провоцировать возникновение головной боли и дезориентации.

Диагностика бластомикоза Исследование и посев образцов инфицированного материала;

рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Врач диагностирует бластомикоз, отправляя образец мокроты или пораженной ткани на лабораторный анализ под микроскопом и посев. Рентгенограмма грудной клетки проводится для проверки наличия признаков инфекции в легких. Врачи также могут делать анализ мочи на наличие белков (антигенов), выделяемых грибком. Также можно выполнить анализ для выявления генетического материала в микроорганизмах, например, на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). При помощи теста ПЦР создается множество копий гена микроорганизма, облегчая идентификацию микроорганизма.