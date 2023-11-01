Аспергиллез — это инфекция, обычно поражающая легкие, вызванная грибком Aspergillus.

В легких или синусах может образоваться скопление грибковых волокон, сгустков крови и лейкоцитов.

Симптомы у больных могут отсутствовать, но может возникать кашель кровью или жар, боль в груди и затруднение дыхания.

Если грибок распространится на печень или почки, то может отмечаться нарушение функции этих органов.

Диагноз обычно основывается на результатах посева образца инфицированного материала, а иногда на результатах рентгенологического исследования или компьютерной томографии.

Используют противогрибковые препараты, но иногда для удаления грибковых шариков приходится также прибегать к хирургическому вмешательству.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).

Аспергиллы очень распространены в окружающей среде — как в помещении, так и на улице — и часто возникают в компостных кучах, вентиляционных отверстиях и в пыли, летающей в воздухе. Поэтому избежать таких грибков невозможно.

Обычно причиной аспергиллеза является вдыхание спор Aspergillus. Большинство людей вдыхают эти споры каждый день и не заражаются. Но если иммунная система ослаблена, вероятность инфицирования повышается, так как аспергиллез — это оппортунистическая грибковая инфекция (использующая ослабленную иммунную систему). Иммунная система может быть ослаблена следующими факторами:

заболевания, которые влияют на иммунную систему (включая СПИД и некоторые наследственные заболевания);

Онкологические заболевания

лекарственные препараты, такие как кортикостероиды (если высокие дозы принимаются в течение длительного времени), лекарственные препараты для химиотерапии рака или препараты, используемые для предотвращения отторжения пересаженных органов.

Аспергиллез имеет несколько форм:

Легочный аспергиллез: Аспергиллез обычно развивается в открытых пространствах тела, таких, как полости в легких, возникшие в результате уже существующих заболеваний легких. В легких аспергиллез обычно развивается, приобретая шаровидную форму (аспергиллома), состоящую из запутанной массы грибных волокон, сгустков крови и лейкоцитов. Этот грибковый шар постепенно увеличивается, разрушая в процессе роста легочную ткань. Как правило, он не распространяется на другие области.

Аспергиллез околоносовых пазух: Инфекция может также развиваться в околоносовых пазухах. В околоносовых пазухах аспергиллез обычно развивается в виде аспергилломы.

Инвазивный аспергиллез: Реже аспергиллез становится очень агрессивным, быстро распространяется по легким и часто с током крови попадает в головной мозг, сердце, печень и почки. Такое стремительное распространение происходит в основном у людей, имеющих очень ослабленную иммунную систему.

Аллергический бронхолегочной аспергиллез: У некоторых людей, страдающих астмой или кистозным фиброзом, развивается хроническая аллергическая реакция в виде кашля, чиханья и лихорадки, если грибок Aspergillus образует свои колонии на слизистой дыхательных путей.

Поверхностный аспергиллез: Эта форма встречается редко. Она может развиваться при ожогах, под повязками, после повреждения глаза или в носовых пазухах, во рту, в носу или в ушном канале.

Симптомы аспергиллеза Легочный аспергиллез Грибковый шар в легких может не вызывать никаких симптомов, и его можно обнаружить лишь после проведения рентгена по другим причинам. Он также может провоцировать повторяющийся кашель с кровью и в редких случаях серьезные, даже фатальные кровотечения. Аспергиллез околоносовых пазух: Аспергиллез околоносовых пазух вызывает чувство заложенности, а иногда боль, выделения либо кровотечение из носа. У людей может наблюдаться жар, головная боль и насморк. Над носом или околоносовыми пазухами, либо на деснах или нёбе могут развиваться язвы. У людей также может возникать сгусток крови (тромбоз) в кавернозном синусе (крупная вена у основания черепа). Инвазивный аспергиллез Эта форма представляет собой стремительную инвазивную инфекцию в легких и часто вызывает кашель, жар, боль в груди, а также затрудненное дыхание. Без лечения инвазивный аспергиллез приводит к смерти. Аспергиллез, который распространяется на другие органы, проводит к тяжелым последствиям. К симптомам относится лихорадка, озноб, шок, бредовое состояние и наличие тромбов. Может развиться почечная и печеночная недостаточность (которая вызывает желтуху), а также затрудненное дыхание. Этот тип инфекции может быстро привести к смертельному исходу.

Диагностика аспергиллеза Посев, изучение и анализ образцов инфицированных тканей Врачи подозревают аспергиллез на основании симптомов. Для выявления грибков врачи обычно должны отослать образец инфицированного материала в лабораторию для выращивания (культивирования), изучения и анализа. Для взятия материала из легких и синусов может применяться трубка для осмотра (бронхоскоп или риноскоп). Иногда для взятия образца может понадобиться биопсия. Рентгенологическое исследование или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки или околоносовых пазух также дает информацию для постановки диагноза.