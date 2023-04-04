Мпокс (оспа обезьян)

Мпокс вызвана вирусом оспы обезьян, который связан с вирусом натуральной оспы и вызывает аналогичное заболевание, но обычно с более легкими симптомами.

Мпокс вызвана вирусом оспы обезьян, который связан с вирусом натуральной оспы.

Наиболее заметным симптомом является сыпь.

Диагноз мпокс обычно ставят, беря образец из очага поражения кожи и проверяя его на генетический материал (ДНК) вируса.

Существует вакцина для профилактики мпокс.

Лечение мпокс в основном направлено на облегчение симптомов, также могут быть эффективными противовирусные препараты.

(См. также Общие сведения о вирусных инфекциях).

Оспа обезьян и натуральная оспа входят в группу вирусов, называемых ортопоксвирусами. Они не связаны с ветряной оспой, которая вызвана вирусом ветряной оспы и входит в другую вирусную группу.

Несмотря на свое название, вирус оспы обезьян исходит не от обезьян. Несмотря на то, что его резервуар (животное, которое является источником инфекции) неизвестен, наиболее вероятными животными источниками являются маленькие грызуны (например, белки) в тропических лесах Африки, в основном в западной и центральной Африке. Болезнь, вызванная вирусом оспы обезьян, также первоначально называлась «оспа обезьян», но в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения для заболевания, вызванного вирусом, ввела название «мпокс» (см. ВОЗ рекомендует новое название болезни оспы обезьян).

К 2022 году случаи мпокс были зарегистрированы приблизительно в 70 странах, в которых мпокс-инфекции обычно не встречаются, включая несколько стран Европы и Соединенные Штаты Америки. Это новая ситуация, поскольку ранее устойчивая передача мпокс от человека к человеку отмечалась преимущественно в Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку мпокс в 2022 г. чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (см. ВОЗ: вспышка оспы обезьян 2022 года). С момента пика в августе 2022 года количество новых случаев в Соединенных Штатах Америки резко сократилось.

Медицинские организации изучают пути заражения человека и распространения инфекции среди людей во время вспышки 2022 года. У мужчин, вступавших в половые контакты с мужчинами, было зарегистрировано много случаев, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция и передается ли инфекция половым путем.

В прошлом мпокс-инфекция обнаруживалась в основном в виде спорадических случаев в Африке и, изредка, в виде эпидемий. Большинство случаев заражения этим вирусом имели место у детей в Демократической Республике Конго.

Начиная с 2000-х годов, в Африке количество случаев постепенно увеличивается. Среди причин роста могут быть следующие:

Люди больше не получают вакцину против натуральной оспы, которая помогала защищать их от мпокс.

Люди переезжают в районы, где живут животные-носители вируса.

До 2022 года случаи за пределами Африки были напрямую связаны с путешествием в западную и центральную Африку или с животными, привезенными из региона. В США вспышка мпокс произошла в 2003 году, когда инфицированные грызуны были завезены в качестве домашних животных из Африки. Грызуны распространили вирус на домашних сусликов, которые затем заразили людей на Среднем Западе.

Мпокс распространяется несколькими путями (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): вспышка мпокс 2022 года в США). Она может передаваться от человека к человеку следующими путями:

При прямом контакте с инфекционной сыпью, струпьями или физиологическими жидкостями

С выделениями из дыхательных путей во время продолжительного личного контакта или во время интимного физического контакта, например, поцелуя, объятий или секса

При прикосновении к предметам (например, к одежде или постельному белью), которые ранее соприкасались с инфекционной сыпью или физиологическими жидкостями

Через плаценту от беременных женщин к плоду

Мпокс может распространяться при контакте с инфицированными животными, вероятно, через укусы или царапины животного или при приготовлении и употреблении в пищу зараженного мяса животных.

Симптомы мпокс Мпокс вызывает симптомы, похожие на симптомы натуральной оспы. Как и при натуральной оспе, при мпокс сыпь начинает появляться в виде плоских красных пятен. Затем пятна превращаются в волдыри, которые заполняются гноем (образуя пустулы). Через несколько дней пустулы покрываются коркой. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Тем не менее, во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. Симптомы могут включать лихорадку, озноб, головную боль, ломоту в мышцах и спине, сильную утомляемость и заметное увеличение лимфатических узлов. Эти симптомы могут возникать до, во время или после появления сыпи. При мпокс у людей повышается вероятность развития других инфекций. У некоторых больных мпокс развиваются бактериальные инфекции на коже и в легких. Эта болезнь обычно протекает легче, чем натуральная оспа, но может привести к смерти. Во время вспышки болезни в 2003 году в США смертельных исходов не было. В 2022 году среди тысяч случаев было несколько случаев смерти. Симптомы могут начаться через 1–2 недели после заражения, но до их появления может пройти до 3 недель. Люди заразны (это означает, что они могут передавать вирус кому-то другому) с момента появления симптомов и до тех пор, пока все очаги поражения не покроются корочками, и струп не оторвется, открывая здоровую кожу. Обычно это занимает от 2 до 4 недель. Мпокс Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения РИЧАРД УСАТИН (RICHARD USATINE), ДОКТОР МЕДИЦИНЫ / SCIENCE PHOTO LIBRARY Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии. Мпокс Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами. Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям. ... Прочитайте дополнительные сведения РИЧАРД УСАТИН (RICHARD USATINE), ДОКТОР МЕДИЦИНЫ / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика мпокс Врачи считают мпокс возможной причиной симптомов у всех людей с сыпью, которая выглядит как типичные очаги поражения кожи при мпокс. Диагноз мпокс обычно ставят, беря образец из очага поражения кожи и проверяя его на генетический материал (ДНК) вируса. Другие анализы, которые могут потребоваться для обнаружения оспы обезьян, могут включать отправку образцов инфицированной ткани в лабораторию для выращивания (посева) и анализа вируса, анализы крови на антитела к вирусу оспы обезьян, а также исследование образца инфицированной ткани под микроскопом.

Лечение мпокс Лечение мпокс в основном направлено на облегчение симптомов. Доказанного безопасного лечения мпокс-инфекции не существует. Противовирусный препарат цидофовир может быть полезным, но он еще не исследовался для лечения мпокс.

Профилактика мпокс Две вакцины, используемые для профилактики натуральной оспы, могут использоваться для профилактики мпокс: JYNNEOS и ACAM2000 (см. CDC: Основы вакцинации мпокс). Полученные ранее данные из Африки свидетельствуют о том, что вакцина против натуральной оспы обладает по меньшей мере 85 % эффективностью в плане предотвращения мпокс, поскольку вирус оспы обезьян находится в близком родстве с вирусом, вызывающим натуральную оспу. Вакцина против натуральной оспы может быть предложена людям с высоким риском заражения мпокс в регионах, где есть местные вспышки заболевания, а также медицинским работникам, контактирующим с инфицированными людьми. Вакцина JYNNEOS — это живой, но ослабленный вирус, который не размножается у человека, получающего его. JYNNEOS является основной вакциной, используемой в Соединенных Штатах Америки в условиях текущей вспышки. Она используется для профилактики мпокс у взрослых в возрасте 18 лет и старше, которые подвержены высокому риску инфицирования мпокс или которые в недавнем времени контактировали или могли контактировать с мпокс. Вакцина JYNNEOS также может назначаться людям с высоким риском социального контакта с мпокс в условиях местных вспышек. Люди с ослабленной иммунной системой могут получать вакцину JYNNEOS (в отличие от ACAM2000), при этом существует вероятность менее выраженной ответной реакции на вакцину. Вакцина ACAM2000 содержит живой вирус коровьей оспы, родственный вирусу натуральной оспы и обеспечивающий перекрестный иммунитет к вирусам обезьяньей оспы и натуральной оспы. Ее назначают людям с высоким риском развития мпокс (или натуральной оспы). Вакцина ACAM2000 вводится путем быстрого накалывания иглой маленького участка 15 раз специальной иглой, смоченной в вакцине. Вакцинация ACAM2000 опасна и не рекомендуется некоторым людям, особенно людям со следующими факторами риска: ослабленная иммунная система (например, у больных СПИДом или принимающие препараты, подавляющие иммунную систему);

кожные заболевания (особенно атопический дерматит [экзема]);

воспаление глаз;

заболевание сердца;

возраст менее 1 года;

Беременность Инфицированные мпокс люди, которые не были направлены на госпитализацию, должны: Находиться в изоляции на дому, пока очаги поражения не пройдут, а струп не отпадет и не сформируется свежий слой неповрежденной кожи

Избегать прямого физического контакта с другими людьми и животными

Не использовать совместно с другими потенциально зараженные предметы, такие как постельное белье, полотенца, одежда, стаканы или кухонные принадлежности, а также должны очищать и дезинфицировать поверхности и предметы, к которым обычно прикасаются

Носить маску, если необходим тесный контакт с другими людьми в доме Чтобы получить более подробное руководство о том, как безопасно изолировать себя дома после постановки диагноза мпокс, см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: мпокс: изоляция и инфекционный контроль: на дому.